КАРЛОВИЧ МЕЧИСЛАВ
КАРЛОВИЧ МЕЧИСЛАВ - польский композитор и дирижёр.
Сын этнолога-слависта, музыканта-любителя Яна Карловича (1836-1903 годы). Композиции учился у П. Машиньского, Г. Рогуского, З. Носковского и Г. Урбана. В 1895 году изучал естественные науки в Варшавском университете, с 1896 года - философию и историю музыки в университете в Берлине. В 1900 году вернулся в Варшаву, в 1902 году организовал при Варшавском музыкальном обществе любительский симфонический оркестр, с которым выступал как дирижёр. В 1906 году вступил в группу «Молодая Польша»; совершенствовался как дирижёр у А. фон Никиша в Лейпциге.
Один из крупнейших композиторов-симфонистов начала XX века; в области гармонии и оркестровки испытал влияние П.И. Чайковского (например, Серенада для струнного оркестра, 1897 год), в жанре программной симфонической поэмы - Р. Штрауса. Автор первой польской программной симфонии «Возрождение» (1902 год). В основе симфоничемких поэм Карловича («Возвращающиеся волны», 1904 год; «Вековые песни», 1906 год; «Станислав и Анна Осьвецимы», 1907 год, и др.) лежит сонатная форма, в преобразовании тем важную роль играют тембровые средства. В Литовской рапсодии (1906 год) использован литовский и белорусский музыкальный фольклор. Поэму «Эпизод на маскараде» (по повести «Три встречи» И.С. Тургенева) завершил и инструментовал Г. Фительберг (1913 год). Вокальная лирика Карловича отличается мелодическим богатством; в романсах и песнях на слова польских поэтов заметны влияния Ф. Шопена, С. Монюшко, а также Ф. Листа. Лирическое начало доминирует в Концерте для скрипки с оркестром (A-dur, 1902 год). Среди других сочинений - камерно-инструментальные ансамбли, фортепианной миниатюры, музыка к драматическим спектаклям.
Карлович выступал в печати как музыкальный писатель и критик со статьями о Шопене, русских и зарубежных композиторах, о старинных польских скрипках, о концертной жизни Варшавы.
Один из первых в Польше пропагандистов альпинизма и горнолыжного спорта. Погиб в Татрах при сходе снежной лавины.