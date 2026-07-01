КАРЛОВИЧ МЕЧИСЛАВ

КАРЛОВИЧ МЕЧИСЛАВ - польский ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр.

Сын эт­но­ло­га-сла­ви­ста, му­зы­кан­та-лю­би­те­ля Яна Кар­ло­ви­ча (1836-1903 годы). Ком­по­зи­ции учил­ся у П. Ма­шинь­ско­го, Г. Ро­гу­ско­го, З. Нос­ков­ско­го и Г. Ур­ба­на. В 1895 году изу­чал ес­те­ст­вен­ные нау­ки в Вар­шав­ском университете, с 1896 года - фи­ло­со­фию и ис­то­рию му­зы­ки в университете в Бер­ли­не. В 1900 году вер­нул­ся в Вар­ша­ву, в 1902 году ор­га­ни­зо­вал при Вар­шав­ском музыкальном обществе лю­би­тель­ский сим­фо­нический ор­кестр, с ко­то­рым вы­сту­пал как ди­ри­жёр. В 1906 году всту­пил в груп­пу «Мо­ло­дая Поль­ша»; со­вер­шен­ст­во­вал­ся как ди­ри­жёр у А. фон Ни­ки­ша в Лейп­ци­ге.

Один из круп­ней­ших ком­по­зи­то­ров-сим­фо­ни­стов начала XX века; в об­лас­ти гар­мо­нии и ор­ке­ст­ров­ки ис­пы­тал влия­ние П.И. Чай­ков­ско­го (например, Се­ре­на­да для струн­но­го ор­ке­ст­ра, 1897 год), в жан­ре про­грамм­ной сим­фо­нической по­эмы - Р. Штрау­са. Ав­тор пер­вой польской про­грамм­ной сим­фо­нии «Воз­ро­ж­де­ние» (1902 год). В ос­но­ве сим­фо­ничемких по­эм Карловича («Воз­вра­щаю­щие­ся вол­ны», 1904 год; «Ве­ко­вые пес­ни», 1906 год; «Ста­ни­слав и Ан­на Ось­ве­ци­мы», 1907 год, и др.) ле­жит со­нат­ная фор­ма, в пре­об­ра­зо­ва­нии тем важ­ную роль иг­ра­ют тем­бро­вые сред­ст­ва. В Ли­тов­ской рап­со­дии (1906 год) ис­поль­зо­ван ли­товский и бе­ло­русский музыкальный фольк­лор. По­эму «Эпи­зод на мас­ка­ра­де» (по по­ве­сти «Три встре­чи» И.С. Тур­ге­не­ва) за­вер­шил и ин­ст­ру­мен­то­вал Г. Фи­тель­берг (1913 год). Во­каль­ная ли­ри­ка Карловича от­ли­ча­ет­ся ме­ло­дическим бо­гат­ст­вом; в ро­ман­сах и пес­нях на сло­ва польских по­этов за­мет­ны влия­ния Ф. Шо­пе­на, С. Мо­нюш­ко, а так­же Ф. Лис­та. Ли­рическое на­ча­ло до­ми­ни­ру­ет в Кон­цер­те для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (A-dur, 1902 год). Сре­ди других со­чи­не­ний - ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли, фортепианной ми­ниа­тю­ры, му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям.

Карлович вы­сту­пал в пе­ча­ти как музыкальный пи­са­тель и кри­тик со стать­я­ми о Шо­пе­не, русских и за­ру­беж­ных ком­по­зи­то­рах, о ста­рин­ных польских скрип­ках, о кон­церт­ной жиз­ни Вар­ша­вы.

Один из пер­вых в Поль­ше про­па­ган­ди­стов аль­пи­низ­ма и гор­но­лыж­но­го спор­та. По­гиб в Тат­рах при схо­де снеж­ной ла­ви­ны.