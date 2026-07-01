КАРЛОВАЦ
КАРЛОВАЦ - город в Хорватии, административный центр одноименной жупании (округа), в 65 км к юго-западу от Загреба.
Население 47,4 тысяч человек (2008 год). Расположен на юго-западной окраине Среднедунайской равнины, в месте впадения рек Корана и Мрежница в реку Купа (приток Савы), в черте города также протекает река Добра (арловац. называется «городом 4 рек»). Крупный транспортный узел - автомобильные дороги в Загреб, Риеку, Сплит, Любляну, Сараево. Железно-дорожная станция (сообщение с городами Загреб, Риека, Сплит).
Город сформировался вокруг крепости, заложенной в 1579 году по приказу эрцгерцога Штирии Карла II [назван его именем; немецкое название - Карлштадт (Karlstadt)] для защиты владений Габсбургов от турецких вторжений. Являлся административным центром хорватского участка Военной границы. Неоднократно безуспешно осаждался турками. В 1778 году получил городское право, в 1781 году - герб и статус вольного королевского города. В XIX - начале XX веков стал одним из важнейших торговых и промышленных центров Хорватии, входившей в состав Венгерского королевства Австрийской империи (с 1867 года Австро-Венгрии) [венгерское название Кароливарош (Károlyváros)]. С 1918 года в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия), в 1941-1945 годах в т. н. Независимом государстве Хорватия, затем вновь в составе Югославии, с 1991 года в Республике Хорватия.
Центральная часть города - Звезда, расположенная между реками Купа и Корана, в плане сохранила очертания бывшей крепости (в форме шестиконечной звезды). В числе сохранившихся элементов оборонительного комплекса - Старые (Турецкие) ворота. На главной площади - сооружения в стиле барокко: католическая церковь Пресвятой Троицы (1580 год), францисканский монастырь (XVII век, часовая башня - 1795 год), Чумная колонна (1691 год). В западной части города - руины часовни (XVII век), католическая церковь Святого Иосифа - покровителя города (1968-1975 годы). Руины православной соборной церкви Святителя Николая (1785-1787 годы; взорвана усташами в 1992 году). Памятники гражданской архитектуры: здания городского музея (XVII век), городской управы (1763 год), музыкальной школы (1804 год), городского театра («Зорин дом»; 1892 год). Парк имени Врбанича (1886 год). В черте города (к западу от центра) крепость Дубовац (XIII-XV века) - место проведения фестивалей и другого. Городская библиотека (1838 год). Музеи: городской; войны 1991-1995 годов; галерея художника В. Караса. Камерный оркестр (1987 год). Ежегодно проводятся Международный фольклорный фестиваль (с 1998 года), фестиваль пива («Пивные дни»). В Карловаце проходили матчи чемпионатов мира (1970 год) и Европы (1975 год) по баскетболу, чемпионата мира по гандболу среди женщин (2003 год).
Производство паровых турбин (французская компания «Alstom») и авиационных двигателей (хорватская фирма TPT) на площадях бывшего завода «Юготурбина». Предприятия по выпуску электронных компонентов, инструментов, металлоизделий; чугунолитейное производство (в городе-спутнике Дуга-Реса). Производство промышленных газов (австрийская компания «Linde»), строительных материалов («Wienerberger»). Текстильная промышленность - шерстяные (в Карловаце) и хлопчатобумажные (в городе Дуга-Реса) ткани; кожевенные, деревообрабатывающие предприятия. Развита пищевая (хлебобулочная, мясная, молочная) промышленность; один из крупнейших в стране пивоваренных заводов «Karlovacka Pivovara» (принадлежит нидерландскому концерну «Heineken»; выпускает также безалкогольные напитки).
К востоку от Карловаца - Этнографический музей под открытым небом в Речице (1995 год).