КАРЛОВАЦ

КАРЛОВАЦ - го­род в Хор­ва­тии, административный центр од­но­именной жу­па­нии (ок­ру­га), в 65 км к юго-за­па­ду от За­гре­ба.

Население 47,4 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юго-западной ок­раи­не Сред­не­ду­най­ской рав­ни­ны, в мес­те впа­де­ния рек Ко­ра­на и Мреж­ни­ца в реку Ку­па (при­ток Са­вы), в чер­те го­ро­да так­же про­те­ка­ет река До­б­ра (арловац. на­зы­ва­ет­ся «го­ро­дом 4 рек»). Круп­ный транс­порт­ный узел - ав­то­мо­биль­ные до­ро­ги в За­греб, Рие­ку, Сплит, Люб­ля­ну, Са­рае­во. Железно-дорожная стан­ция (со­об­ще­ние с го­ро­да­ми За­греб, Рие­ка, Сплит).

Го­род сфор­ми­ро­вал­ся во­круг кре­по­сти, за­ло­жен­ной в 1579 году по при­ка­зу эрц­гер­цо­га Шти­рии Кар­ла II [на­зван его име­нем; немецкое название - Карл­штадт (Karl­stadt)] для за­щи­ты вла­де­ний Габс­бур­гов от турецких втор­же­ний. Яв­лял­ся административным цен­тром хорватского уча­ст­ка Во­ен­ной гра­ни­цы. Не­од­но­крат­но без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся тур­ка­ми. В 1778 году по­лу­чил городское пра­во, в 1781 году - герб и ста­тус воль­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да. В XIX - начале XX веков стал од­ним из важ­ней­ших тор­го­вых и промышленных цен­тров Хор­ва­тии, вхо­див­шей в со­став Венгерского ко­ро­лев­ст­ва Австрийской им­пе­рии (с 1867 года Ав­ст­ро-Венг­рии ) [венгерское название Ка­ро­ли­ва­рош (Károly­vá­ros)]. С 1918 года в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия), в 1941-1945 годах в т. н. Не­за­ви­си­мом государстве Хор­ва­тия, за­тем вновь в со­ста­ве Юго­сла­вии, с 1991 года в Рес­пуб­ли­ке Хор­ва­тия.

Центральная часть го­ро­да - Звез­да, рас­по­ло­жен­ная ме­ж­ду ре­ка­ми Ку­па и Ко­ра­на, в пла­не со­хра­ни­ла очер­та­ния бывшей кре­по­сти (в фор­ме шес­ти­ко­неч­ной звез­ды). В чис­ле со­хра­нив­ших­ся эле­мен­тов обо­ро­нительного ком­плек­са - Ста­рые (Ту­рец­кие) во­ро­та. На главной пло­ща­ди - со­ору­же­ния в сти­ле ба­рок­ко: ка­то­лическая церковь Пре­свя­той Трои­цы (1580 год), фран­ци­скан­ский мо­на­стырь (XVII век, ча­со­вая баш­ня - 1795 год), Чум­ная ко­лон­на (1691 год). В западной час­ти го­ро­да - руи­ны ча­сов­ни (XVII век), ка­то­лическая церковь Святого Ио­си­фа - по­кро­ви­те­ля го­ро­да (1968-1975 годы). Руи­ны пра­во­слав­ной со­бор­ной церкви Святителя Ни­ко­лая (1785-1787 годы; взор­ва­на ус­та­ша­ми в 1992 году). Па­мят­ни­ки гражданской ар­хи­тек­ту­ры: зда­ния городского му­зея (XVII век), городской упра­вы (1763 год), музыкальной шко­лы (1804 год), городского те­ат­ра («Зо­рин дом»; 1892 год). Парк имени Врба­ни­ча (1886 год). В чер­те го­ро­да (к за­па­ду от це­нт­ра) кре­пость Ду­бо­вац (XIII-XV века) - ме­сто про­ве­де­ния фе­сти­ва­лей и другого. Городская библиотека (1838 год). Му­зеи: го­род­ской; вой­ны 1991-1995 годов; га­ле­рея художника В. Ка­ра­са. Ка­мер­ный ор­кестр (1987 год). Еже­год­но про­во­дят­ся Ме­ж­ду­народный фольк­лор­ный фес­ти­валь (с 1998 года), фес­ти­валь пи­ва («Пив­ные дни»). В Карловаце про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­тов ми­ра (1970 год) и Ев­ро­пы (1975 год) по бас­кет­бо­лу, чем­пио­на­та ми­ра по ганд­бо­лу сре­ди жен­щин (2003 год).

Про­изводство па­ро­вых тур­бин (французская ком­па­ния «Alstom») и авиационных дви­га­те­лей (хорватская фир­ма TPT) на пло­ща­дях бывшего за­во­да «Юго­тур­би­на». Пред­при­ятия по вы­пус­ку элек­трон­ных ком­по­нен­тов, ин­ст­ру­мен­тов, ме­тал­ло­из­де­лий; чу­гу­но­ли­тей­ное про­изводство (в го­ро­де-спут­ни­ке Ду­га-Ре­са). Про­изводство промышленных га­зов (австрийская ком­па­ния «Linde»), стро­ительных ма­те­риа­лов («Wienerberger»). Тек­стиль­ная промышленность - шер­стя­ные (в Карловаце) и хлоп­ча­то­бу­маж­ные (в городе Ду­га-Ре­са) тка­ни; ко­же­вен­ные, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия. Раз­ви­та пи­ще­вая (хле­бо­бу­лоч­ная, мяс­ная, мо­лоч­ная) промышленность; один из круп­ней­ших в стра­не пи­во­ва­рен­ных за­во­дов «Karlo­vacka Pivovara» (при­над­ле­жит ни­дерландскому кон­цер­ну «Heineken»; вы­пус­ка­ет так­же без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки).

К вос­то­ку от Карловаца - Эт­но­гра­фический му­зей под от­кры­тым не­бом в Ре­чи­це (1995 год).

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