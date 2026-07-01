КАРЛИСТЫ
КАРЛИСТЫ - представители консервативного политического движения в Испании в XIX - 1-й половине XX веков.
Считали законными претендентами на испанский трон брата испанского короля Фердинанда VII - дона Карлоса Старшего (1788-1855 годы), не признавшего прав на престол Изабеллы II и провозгласившего себя 01.10.1833 года королём Испании под именем Карлоса V, и его потомков по мужской линии. К Карлистам принадлежала часть высшего духовенства, земельной аристократии, военных, выступавшая за сохранение абсолютной монархии, традиционных социально-экономических институтов. Карлисты пользовались поддержкой жителей сельских районов Страны Басков, Наварры и Каталонии, стремившихся восстановить старинные вольности (фуэрос), частично отменённые первыми королями из династии Бурбонов. В XIX веке Карлисты вели вооруженную борьбу за утверждение на испанском престоле дона Карлоса, а затем его наследников (смотрите Карлистские войны). В XX веке участвовали в т. н. традиционалистском движении. В период гражданской войны в Испании 1936-1939 годов (смотрите Испанская революция 1931-1939 годов) поддерживали силы националистов. 19.04.1937 года объединились с другими правыми организациями (смотрите в статье Испанская фаланга).