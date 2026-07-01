КАРЛИСТЫ

КАРЛИСТЫ - пред­ста­ви­те­ли кон­сер­ва­тив­но­го по­ли­тического дви­же­ния в Ис­па­нии в XIX - 1-й половине XX веков.

Счи­та­ли за­кон­ны­ми пре­тен­ден­та­ми на испанский трон бра­та испанского ко­ро­ля Фер­ди­нан­да VII - до­на Кар­ло­са Стар­ше­го (1788-1855 годы), не при­знав­ше­го прав на пре­стол Иза­бел­лы II и про­воз­гла­сив­ше­го се­бя 01.10.1833 года ко­ро­лём Ис­па­нии под име­нем Кар­ло­са V, и его по­том­ков по муж­ской ли­нии. К Карлистам при­над­ле­жа­ла часть выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва, зе­мель­ной ари­сто­кра­тии, во­ен­ных, вы­сту­пав­шая за со­хра­не­ние аб­со­лют­ной мо­нар­хии, тра­ди­ци­он­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических ин­сти­ту­тов. Карлисты поль­зо­ва­лись под­держ­кой жи­те­лей сель­ских рай­онов Стра­ны Бас­ков, На­вар­ры и Ка­та­ло­нии , стре­мив­ших­ся вос­ста­но­вить ста­рин­ные воль­но­сти (фу­эрос), час­тич­но от­ме­нён­ные пер­вы­ми ко­ро­ля­ми из ди­на­стии Бур­бо­нов. В XIX веке Карлисты ве­ли во­оруженную борь­бу за ут­вер­жде­ние на испанском пре­сто­ле до­на Кар­ло­са, а за­тем его на­след­ни­ков (смотрите Кар­ли­ст­ские вой­ны ). В XX веке уча­ст­во­ва­ли в т. н. тра­ди­цио­на­ли­ст­ском дви­же­нии. В пе­ри­од гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов (смотрите Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов ) под­дер­жи­ва­ли си­лы на­цио­на­ли­стов. 19.04.1937 года объ­е­ди­ни­лись с другими пра­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми (смотрите в статье Ис­пан­ская фа­лан­га).

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