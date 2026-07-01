КАРЛ VIII КНУТСОН БУНДЕ
КАРЛ VIII КНУТСОН БУНДЕ - король Швеции (1448-1457, 1464-1465, 1467-1470 годы) и Норвегии (1449-1450 годы), из шведского аристократического рода.
В ходе восстания Энгельбректа Энгельбректсона 1434-1436 годов против датского господства избран одним из правителей шведского государства, а после убийства Энгельбректа Энгельбректсона в 1436 году стал единственным правителем Швеции. В 1436-1437 годах подавил крестьянское движение под предводительством Эрика Пуке, значительно урезал права крестьян. После смерти датско-шведско-норвежского короля Кристофера Баварского добился своего избрания на шведский престол, что фактически означало расторжение Кальмарской унии 1397-1523 года, а также на норвежский престол. Вёл борьбу против датского короля Кристиана I, пытавшегося вновь восстановить унию. Проводил политику укрепления королевской власти по отношению к Церкви, добивался ослабления влияния Ганзы, упорядочил административную, денежную и таможенную системы, способствовал становлению в Швеции централизованной феодальной монархии.