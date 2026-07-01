КАРЛ VIII КНУТСОН БУНДЕ

КАРЛ VIII КНУТСОН БУНДЕ - ко­роль Шве­ции (1448-1457, 1464-1465, 1467-1470 годы) и Нор­ве­гии (1449-1450 годы), из шведского ари­сто­кра­тического ро­да.

В хо­де вос­ста­ния Эн­гельб­рек­та Эн­гельб­рект­со­на 1434-1436 годов про­тив датского гос­под­ства из­бран од­ним из пра­ви­те­лей шведского го­су­дар­ст­ва, а по­сле убий­ст­ва Эн­гельб­рек­та Эн­гельб­рект­со­на в 1436 году стал един­ст­вен­ным пра­ви­те­лем Шве­ции. В 1436-1437 годах по­да­вил кре­сть­ян­ское дви­же­ние под пред­во­ди­тель­ст­вом Эри­ка Пу­ке, зна­чи­тель­но уре­зал пра­ва кре­сть­ян. По­сле смер­ти дат­ско-шведско-норвежского ко­ро­ля Кри­сто­фе­ра Ба­вар­ско­го до­бил­ся сво­его из­бра­ния на шведский пре­стол, что фак­ти­че­ски оз­на­ча­ло рас­тор­же­ние Каль­мар­ской унии 1397-1523 года, а так­же на норвежский пре­стол. Вёл борь­бу про­тив датского ко­ро­ля Кри­стиа­на I, пы­тав­ше­го­ся вновь вос­ста­но­вить унию. Про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти по от­но­ше­нию к Церк­ви, до­би­вал­ся ос­лаб­ле­ния влия­ния Ган­зы , упо­ря­до­чил административную, де­неж­ную и та­мо­жен­ную сис­те­мы, спо­соб­ст­во­вал ста­нов­ле­нию в Шве­ции цен­тра­ли­зо­ван­ной феодальной мо­нар­хии.