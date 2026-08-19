КАРЛ СМEЛЫЙ (Charles le Temeraire)

Четвертый правитель Бургундского государства (конгломерата земель под эгидой герцогства Бургундского) из рода Валуа , наследовал своему отцу Филиппу III Доброму в 1467 г., до этого титуловался графом де Шароле. По матери – внук португальского короля Жуана I.

Детские и юношеские годы провел в бургундских владениях в Нидерландах, где познакомился с бежавшим туда в 1456 г. дофином Людовиком де Валуа, своим будущим главным политическим противником (который поссорился с отцом – Карлом VII). Уже в начале царствования Людовика XI (1461), видя продолжение политики усиления централизации королевской власти, собрал против короля Лигу Общественного блага, из представителей крупных феодальных фамилий Франции. После сражения при Монлери в 1465 г. и отступления Людовика XI в Париж, объявил о победе. По мирному договору получил ряд городов на Сомме, а его брат вступал во владение Нормандией.

Жестоко подавил восстание в Динане в 1466 г., а чуть позже фактически присоединил к своему государству Льежскую область (1467). Во время переговоров об очередном мире с Людовиком XI в Перонне в октябре 1468 г., узнал о новом восстании в Льеже при участии французских эмиссаров, и приказал арестовать короля и его свиту. Во время пероннского заключения Людовика XI, заставил его cогласиться с очередными территориальными уступками в пользу Бургундии и участвовать в подавлении льежского мятежа.

Последние годы своего правления пытался создать единое территориальное пространство, связывавшее его северные и центральные владения, и поэтому стремился овладеть Лотарингией и Эльзасом. Эти попытки вошли в историю как «Бургундские войны» 1474-1477 гг. Людовик XI, не вступая в открытое противостояние с Карлом Смелым, сумел добиться политической изоляции герцога, сорвав его стремление воссоздать Бургундское королевство. Император, Швейцарские кантоны, немецкие светские и церковные князья объединились, во многом благодаря дипломатии и финансированию со стороны короля Франции.

В решающей битве при Нанси – столице Лотарингии – 5 января 1477 г. войско Карла Смелого потерпело сокрушительное поражение, а сам он погиб. Единственная дочь герцога Мария стала женой будущего императора Максимилиана I Габсбурга , что повлекло раздел владений Карла Смелого: часть земель сумел присоединить Людовик XI (в частности, самое значительное владение – герцогство Бургундию), остальные отошли к Габсбургам и на многие годы стали предметом раздора между королями Франции, и императорами (особенно Нидерланды), а затем и королями Испании.

Во внутренней политике Карл Смелый продолжал совершенствовать систему управления своим сложносоставным государством, в том числе посредством самого организованного двора в Европе того времени, который стал известен также благодаря отработанному механизму церемониальных процедур и безупречных норм этикета, согласованному и рациональному действию придворных служб, ставших образцом для функционирования большинства европейских монарших дворов XVI-XVII вв.

Исторические источники :

Коммин Ф. де. Мемуары / Пер. и комм. Ю.П. Малинина. М., 1986;

Mémoires d' Olivier de La Marche, maître d'hôtel de Charles le Téméraire / Édités par H. Beaune et J. d'Arbaumont. T. I – IV. Paris, 1883-1888.

Иллюстрации:

Неизвестный художник. Карл Смелый. Ок. 1474 г.