КАРЛ ОРЛЕАНСКИЙ

КАРЛ ОРЛЕАНСКИЙ - французский по­эт.

Пи­сал на французском и английском язы­ках. Внук ко­ро­ля Фран­ции Кар­ла V, отец Лю­до­ви­ка XII; по­сле смер­ти от­ца, Лю­до­ви­ка I Ор­ле­ан­ско­го (1407 год), - ак­тив­ный уча­ст­ник гражданской вой­ны ме­ж­ду ар­мань­я­ка­ми и бур­гинь­о­на­ми . В бит­ве при Азен­ку­ре (1415 год) по­пал в плен к анг­ли­ча­нам; про­вёл в пле­ну 25 лет, от­пу­щен за ог­ром­ный вы­куп. Вер­нув­шись на ро­дину, Карл Орлеанский ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти и сде­лал свой двор в Блуа ме­стом по­этических со­стя­за­ний. Соз­дал около 600 сти­хо­тво­ре­ний на французском языке (главным образом рон­де­ли и рон­до, а так­же бал­ла­ды), две поэмы - «Лю­бов­ный плен» («Retenue d’amours», 1414 год), где ощу­ща­ет­ся влия­ние «Ро­ма­на о Ро­зе», и «Сон-жа­ло­ба» («Songe en complainte», 1437 год). Ос­та­ва­ясь в рам­ках кур­ту­аз­ной ли­те­ра­ту­ры, от­сту­пал от лю­бов­ной те­ма­ти­ки, пред­став­ляя при по­мо­щи ал­ле­го­рических пер­со­на­жей (На­де­ж­да, Серд­це, Уте­ше­ние, Ме­лан­хо­лия, Без­раз­ли­чие и др.) различные ду­шев­ные со­стоя­ния.

Сочинения:

Poésies. P., 1923–1927. Vol. 1–2;

Ballades et rondeaux. P., 1992.