КАРЛ ОРЛЕАНСКИЙ
КАРЛ ОРЛЕАНСКИЙ - французский поэт.
Писал на французском и английском языках. Внук короля Франции Карла V, отец Людовика XII; после смерти отца, Людовика I Орлеанского (1407 год), - активный участник гражданской войны между арманьяками и бургиньонами. В битве при Азенкуре (1415 год) попал в плен к англичанам; провёл в плену 25 лет, отпущен за огромный выкуп. Вернувшись на родину, Карл Орлеанский отошёл от политической деятельности и сделал свой двор в Блуа местом поэтических состязаний. Создал около 600 стихотворений на французском языке (главным образом рондели и рондо, а также баллады), две поэмы - «Любовный плен» («Retenue d’amours», 1414 год), где ощущается влияние «Романа о Розе», и «Сон-жалоба» («Songe en complainte», 1437 год). Оставаясь в рамках куртуазной литературы, отступал от любовной тематики, представляя при помощи аллегорических персонажей (Надежда, Сердце, Утешение, Меланхолия, Безразличие и др.) различные душевные состояния.
Сочинения:
Poésies. P., 1923–1927. Vol. 1–2;
Ballades et rondeaux. P., 1992.