КАРЛ I СТЮАРТ (англ. Charles I Stuart)

Король Англии, Шотландии и суверен Ирландии с 1625 года, сын Якова I Стюарта и Анны Датской.

Трагическая случайность сделала Карла наследником стюартовской монархии - в 1612 г. умер его старший брат, принц Уэльский Генри. Скромный юноша Карл начал готовится к выполнению своего долга. Вполне естественно, что он стал одной из самых востребованных женихов своего времени. Понимал это и его отец, король Яков, который решил использовать брак, как дипломатический ход в начавшейся Тридцатилетней войне, женив сына на испанской инфанте.

Проект этого брака вызывал мало сочувствия у парламентариев Англии, главным образом, из-за своей религиозной составляющей - союз с католической Испанией, Испанией Габсбургов, когда гибнут собратья по вере, вызывал у них много вопросов. Проект провалился и причиной тому была авантюра в совершенно рыцарском духе - в 1623 г. Карл и фаворит Якова герцог Бэкингем инкогнито, через Францию, отправились в Мадрид, чтобы разрешить затянувшиеся переговоры. Результат поездки - расторжение договоренностей и война с Испанией (провальная). Ликование Парламента длилось недолго - в результате усилий Бэкингема женой Карла стала Генриетта Мария, дочь Генриха Бурбона, католичка.

В 1625 г. Яков умер и Карл стал почти единоличным королем - Бэкингем даже увеличил при нем свое политическое влияние. Первые же созванные им Парламенты показали, что между королем и его поданными есть серьезное недопонимание. Карлу нужны были деньги на ведение войны с Испанией, на поддержание двора и уплату значительных отцовских долгов, но общины отказывались предоставлять их в нужном королю объеме. В 1628 г. они вынудили его принять Петицию о Праве, которую он расценил как покушение на королевскую прерогативу и в итоге отказался соблюдать. В 1629 г. он распустил Парламент и следующие 11 лет считаются временем его единоличного правления. Король собирал средства ему необходимые, не соблюдая парламентскую процедуру.

Начавшаяся в 1638 г. война в Шотландии, вынудила Карла в 1640 г. вновь собрать своих подданных. 3 ноября был открыт Парламент, впоследствии названный Долгим (1640-1653 гг.). Уже в 1642 г. король уехал из Лондона и поднял боевое знамя в Ноттингеме. Поначалу шедшая успешно для роялистов война закончилась для них разгромом при Несби в 1645 г. Король попытался бежать в Шотландию, но был выдан Парламенту за деньги. Несмотря на большое количество умеренных сил, готовых договориться с Карлом, один из самых влиятельных людей тех лет Оливер Кромвель решил, что наилучший путь - суд над королем. Суд и последующая казнь Карла передавали власть в Англии пуританской верхушке армии и подконтрольному им остатку Долгого Парламента.

Иллюстрация:

Портрет Карла I, написаный Антонисом Ваан Дейком. 1636-37 гг., Национальная Портретная Галрея, Лондон.