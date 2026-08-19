КАРЛ I ИСПАНСКИЙ (Carlos I)
Первый представитель династии Габсбургов на испанском престоле.
Благодаря стечению обстоятельств объединил под своей властью большую часть Европы и тем самым ближе всех со времен Карла Великого приблизился к цели создания единой христианской монархии.
Карл родился в 1500 году в Генте и воспитывался в Нидерландах. Его отец, герцог Бургундский Филипп, был сыном императора Максимилиана I Габсбурга, мать – Хуана Безумная являлась наследницей Католических королей.
После смерти своего деда, короля Фердинанда Арагонского, в 1516 году провозглашается королем Кастилии и Арагона (поскольку его мать из-за психического расстройства была признана неспособной к управлению). Вскоре получил известие о смерти (1519) второго деда, по отцовской линии, Максимилиана I, и о возможности претендовать на титул императора Священной Римской империи.
Для избрания на немецкий престол Карл получил от испаснких Кортесов внеочередную субсидию. Финансовая нагрузка и раздражение испанцев по поводу обилия иностранцев (фламандцев) при дворе, и сам отъезд Карла из страны привели к масштабному восстанию кастильских городов Коммунерос (1520 - 1522). Благодаря испанскому золоту Карл в 1519 году был избран королем Германии, а в следующем - коронован как император.
Попытка Карла V использовать авторитарные методы управления в Испании стала одной из причин Комунерос, восстания в Кастилии, Херманий в Валенсии и на Балеарских островах.
Долгое пребывание Карла V в Испании после подавления социальных выступелний способствовало стабилизации обстановки. Королевская власть заметно укрепилась, была модернизирована система управления, реорганизован двор.
На период правления Карла V пришлись важные события Великих географических открытий и Конкисты. Была завоёвана территория Центральной и значительной части Южной Америки, заложены основы эффективной системы управления колониями.
Иллюстрация:
Портрет Карла V работы Барента ван Орлея. Ок. 1520 г.