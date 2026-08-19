КАРЛ I ИСПАНСКИЙ (Carlos I)

Первый представитель династии Габсбургов на испанском престоле.

Благодаря стечению обстоятельств объединил под своей властью большую часть Европы и тем самым ближе всех со времен Карла Великого приблизился к цели создания единой христианской монархии.

Карл родился в 1500 году в Генте и воспитывался в Нидерландах. Его отец, герцог Бургундский Филипп, был сыном императора Максимилиана I Габсбурга, мать – Хуана Безумная являлась наследницей Католических королей.

После смерти своего деда, короля Фердинанда Арагонского , в 1516 году провозглашается королем Кастилии и Арагона (поскольку его мать из-за психического расстройства была признана неспособной к управлению). Вскоре получил известие о смерти (1519) второго деда, по отцовской линии, Максимилиана I, и о возможности претендовать на титул императора Священной Римской империи .

Для избрания на немецкий престол Карл получил от испаснких Кортесов внеочередную субсидию. Финансовая нагрузка и раздражение испанцев по поводу обилия иностранцев (фламандцев) при дворе, и сам отъезд Карла из страны привели к масштабному восстанию кастильских городов Коммунерос (1520 - 1522). Благодаря испанскому золоту Карл в 1519 году был избран королем Германии, а в следующем - коронован как император.

По­пыт­ка Карла V ис­поль­зо­вать ав­то­ри­тар­ные ме­то­ды управ­ле­ния в Ис­па­нии ста­ла од­ной из при­чин Ко­му­нерос, вос­ста­ния в Кас­ти­лии, Хер­ма­ний в Ва­лен­сии и на Ба­ле­ар­ских островах.

Дол­гое пре­бы­ва­ние Карла V в Ис­па­нии по­сле по­дав­ле­ния социальных выступелний спо­соб­ст­во­ва­ло ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки. Ко­ро­лев­ская власть за­мет­но ук­ре­пи­лась, бы­ла мо­дер­ни­зи­ро­ва­на сис­те­ма управ­ле­ния, ре­ор­га­ни­зо­ван двор.

На пе­ри­од прав­ле­ния Карла V при­шлись важ­ные со­бы­тия Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий и Кон­ки­сты . Бы­ла за­воё­ва­на тер­ри­то­рия Центральной и зна­чительной час­ти Южной Аме­ри­ки, за­ло­же­ны ос­но­вы эф­фек­тив­ной сис­те­мы управ­ле­ния ко­ло­ния­ми.

Иллюстрация:

Портрет Карла V работы Барента ван Орлея. Ок. 1520 г.