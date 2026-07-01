КАРИЙСКАЯ КАТОРГА

Карийская каторга — в Российской империи система каторжных тюрем в Забайкалье на р. Кара (приток р. Шилка), входила в систему Нерчинской каторги.

Возникла в 1838 в связи с открытием золотых россыпей и необходимости их разработки. Тюрьмы (всего 7, из них одна политическая, построенная в 1881) располагались на протяжении 35 км вдоль реки. Первоначально на К. к. отправляли осужденных за уголовные преступления, с 1873 — и политических. Первыми политическими каторжанами на К. к. были А. К. Кузнецов и Н. Н. Николаев, проходившие по делу С. Г. Нечаева . Позднее на К. к. прибыли народники, осужденные по политическим процессам 1870—1880-х: И. Н. Мышкин, Е. К. Брешко-Брешковская, Е. Н. Ковальская, Н. А. Ишутин , П. А. Алексеев, П. И. Войнаральский, Д. М. Рогачев, С. Ф. Ковалик, Л. Г. Дейч, А. В. Прибылев, Ф. Я. Кон, А. П. Корба, С. А. фон Герцфельд, Н. М. Салова, А. В. Якимова и др. Всего через К. к. прошло по разным данным от 211 до 217 политзаключенных, из них 32 женщины. 25 человек отбывали бессрочную, 22 человека — 20-летнюю каторгу. С 1880 на Нерчинскую каторгу начали переводить всех политзаключенных из центральных каторжных тюрем. Положение политкаторжан резко ухудшилось после неудачного побега 8 заключенных в 1882. Каторжане ответили на действия администрации массовой голодовкой. В 1889 на К. к. произошла так называемая карийская трагедия, когда в знак протеста против издевательств администрации политкаторжане совершили попытку группового самоубийства, погибло 6 человек. Об этих событиях стало известно мировой общественности, под влиянием массовых протестов правительство вынуждено было в 1890 ликвидировать политическую тюрьму К. к. Политкаторжане были переведены в другие тюрьмы. В 1898 по распоряжению генерал-губернатора Приамурья Н. И. Гродекова К. к. была закрыта.

Лит.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 3. М., 1961; Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. М., 1927; Прибылев А. В. В динамитной мастерской и Карийская политическая тюрьма: Из воспоминаний народовольца. Л., 1924; Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма. 1866—1882 гг. М., 1978.