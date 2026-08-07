КАРИЙОН

КАРИЙОН - ка­риль­он (французское carillon), гло­кен­шпиль (немецкое Glockenspiel), на­бор ко­ло­ко­лов ; кла­виш­но-удар­ный идио­фон.

Карийон ус­та­нав­ли­ва­ют­ся на городских ра­ту­шах , цер­ков­ных ко­ло­коль­нях, баш­нях; в про­шлом зву­ки карийона со­про­во­ж­да­ли важ­ные со­бы­тия об­щественной жиз­ни, ны­не это пре­имущественно кон­церт­ный ин­ст­ру­мент. Ко­ло­ко­ла­ми управ­ля­ет му­зы­кант (ка­рий­о­нер, ка­рильо­нист) с по­мо­щью руч­ной (ма­ну­ал) и нож­ной (пе­даль) кла­виа­тур, на ма­нуа­ле иг­ра­ют ку­ла­ка­ми; ка­ж­дый ко­ло­кол из­да­ёт звук оп­ре­де­лён­ной вы­со­ты. Современный карийон обыч­но име­ет на­бор из 48-51 ко­ло­ко­ла хро­ма­тического строя, диа­па­зон около 4 ок­тав. Ро­ди­на карийона - Флан­д­рия (Северная Бель­гия), пер­вое упо­ми­на­ние о нём от­но­сит­ся к концу XV века. В 1556 году по­стро­ен карийон в городе Ме­хе­лен (центр ка­рий­он­но­го ис­кус­ст­ва). Во 2-й половине XVII века ни­дерландские мас­те­ра Ф. и П. Хе­мо­ни по­строи­ли свыше 50 карийонов, в т. ч. пер­вые хро­ма­ти­че­ские. В XVII веке карийоны ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись по Ев­ро­пе, од­на­ко в свя­зи с со­бы­тия­ми Французской ре­во­лю­ции XVIII века бо́льшая их часть бы­ла раз­ру­ше­на, и к началу XX века несколько де­сят­ков карийонов со­хра­ни­лось главным образом в Бель­гии и Гол­лан­дии.

Воз­ро­ж­де­ние карийонов в начале XX века свя­за­но с дея­тель­но­стью Ж. Де­ней­на - ка­рий­о­не­ра со­бо­ра Святого Ро­му­аль­да в Ме­хе­ле­не: он усовер­шен­ст­во­вал кла­виа­ту­ру (т. н. ме­хе­лен­ская сис­те­ма), рас­ши­рил ре­пер­ту­ар (кро­ме по­пу­ляр­ных ме­ло­дий ис­пол­нял клас­сические пье­сы, соз­дан­ные для карийона ком­по­зи­ции М. ван ден Гей­на, XVIII век, и др.), ос­но­вал пер­вую в ми­ре Шко­лу карийона (1922 год, ны­не имени Де­ней­на). В XX веке бы­ли по­строе­ны карийоны в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, США, Ка­на­де, Ав­стра­лии, Но­вой Зе­лан­дии, ЮАР, Япо­нии (все­го в ми­ре дей­ст­ву­ют около 600 карийонов); са­мые боль­шие по чи­слу ко­ло­ко­лов (77) ус­та­нов­ле­ны в США (в Блум­филд-Хил­се, штат Ми­чи­ган, 1959 год) и Южной Ко­рее (2001 год).

Карийон из 35 ко­ло­ко­лов в Кау­на­се (Лит­ва) был един­ст­вен­ным в СССР кон­цертным карийоном (ус­та­нов­лен в 1935 году, об­нов­лён в 1958, 2006 годах; ны­не 49 ко­ло­ко­лов). Под руководством од­но­го из круп­ней­ших современных ка­рий­о­не­ров - Й. Хаа­зе­на в Рос­сии уста­нов­ле­ны 2 карийона по 51 ко­ло­ко­лу в каж­дом: в 2001 году на ко­ло­коль­не со­бо­ра Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ис­поль­зо­ва­ны в т. ч. несколько ко­ло­ко­лов, при­ве­зён­ных Пет­ром I из Гол­лан­дии), в 2005 году - на баш­не Ка­ва­лер­ско­го до­ма в Пе­тер­го­фе (оба - ни­дерландская Ко­ро­лев­ская ко­ло­ко­ло­ли­тей­ная ма­стер­ская «Pe­tit & Fritsen»).

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