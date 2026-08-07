КАРИЙОН
КАРИЙОН - карильон (французское carillon), глокеншпиль (немецкое Glockenspiel), набор колоколов; клавишно-ударный идиофон.
Карийон устанавливаются на городских ратушах, церковных колокольнях, башнях; в прошлом звуки карийона сопровождали важные события общественной жизни, ныне это преимущественно концертный инструмент. Колоколами управляет музыкант (карийонер, карильонист) с помощью ручной (мануал) и ножной (педаль) клавиатур, на мануале играют кулаками; каждый колокол издаёт звук определённой высоты. Современный карийон обычно имеет набор из 48-51 колокола хроматического строя, диапазон около 4 октав. Родина карийона - Фландрия (Северная Бельгия), первое упоминание о нём относится к концу XV века. В 1556 году построен карийон в городе Мехелен (центр карийонного искусства). Во 2-й половине XVII века нидерландские мастера Ф. и П. Хемони построили свыше 50 карийонов, в т. ч. первые хроматические. В XVII веке карийоны широко распространились по Европе, однако в связи с событиями Французской революции XVIII века бо́льшая их часть была разрушена, и к началу XX века несколько десятков карийонов сохранилось главным образом в Бельгии и Голландии.
Возрождение карийонов в начале XX века связано с деятельностью Ж. Денейна - карийонера собора Святого Ромуальда в Мехелене: он усовершенствовал клавиатуру (т. н. мехеленская система), расширил репертуар (кроме популярных мелодий исполнял классические пьесы, созданные для карийона композиции М. ван ден Гейна, XVIII век, и др.), основал первую в мире Школу карийона (1922 год, ныне имени Денейна). В XX веке были построены карийоны в Великобритании, Франции, Германии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Японии (всего в мире действуют около 600 карийонов); самые большие по числу колоколов (77) установлены в США (в Блумфилд-Хилсе, штат Мичиган, 1959 год) и Южной Корее (2001 год).
Карийон из 35 колоколов в Каунасе (Литва) был единственным в СССР концертным карийоном (установлен в 1935 году, обновлён в 1958, 2006 годах; ныне 49 колоколов). Под руководством одного из крупнейших современных карийонеров - Й. Хаазена в России установлены 2 карийона по 51 колоколу в каждом: в 2001 году на колокольне собора Святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге (использованы в т. ч. несколько колоколов, привезённых Петром I из Голландии), в 2005 году - на башне Кавалерского дома в Петергофе (оба - нидерландская Королевская колокололитейная мастерская «Petit & Fritsen»).