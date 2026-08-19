КАРИМИ ФАТИХ
КАРИМИ ФАТИХ - татарский писатель, педагог, просветитель.
Учился в медресе в Чистополе, в 1896-1898 годах - в высшей школе по подготовке чиновников в Стамбуле. В 1899 году посетил ряд европейских стран, передал свои впечатления в книге «Путешествие по Европе» (1902 год). Преподавал в различных учебных заведениях Оренбурга. Был делегатом Всеросийских съездов мусульман (1905, 1906, 1914, 1917 годы). С 1925 года в Москве, работал в татарском отделении Центрального издательства народов СССР. Карими - участник движения джадидизма, сторонник обновления татарского общества, реформы традиционной системы образования. Способствовал формированию национальной татарской периодической печати; в 1906-1917 годах главный редактор газеты «Вакыт» («Время»), учредитель (1917 год) и издатель газеты «Янга вакыт» («Новое время»). Один из основоположников новой татарской лититературы: сатирическая повесть «Шакирд и студент» («Бер шəкерт илə бер студент», 1899 год), рассказ «Женитьба Салих-бабая» («Салих бабайның өйлəнүе») о жизни пасечника, романтическая повесть о любви «Дочь мурзы Фатима» («Морза кызы Фатыйма», оба произведения 1901 года) и другие. Автор учебников по истории, географии, педагогике для татарских школ. В 1937 году арестован по обвинению в шпионаже, расстрелян; реабилитирован в 1959 году.