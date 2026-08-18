КАРГАРЕТЕЛИ ИА ГЕОРГИЕВИЧ
КАРГАРЕТЕЛИ ИА ГЕОРГИЕВИЧ - грузинский певец (тенор), композитор, режиссёр, фольклорист, общественный деятель, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1938 год).
В 1889-1891 годах учился на вокальном и теоретическом отделениях Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, был организатором в Москве вечеров грузинской музыки, участвовал в них как певец и дирижёр. В 1895 году вернулся в Тифлис, с 1896 года солист, с 1905 года режиссёр Оперного театра. Поставил оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1905 год), «Демон» А.Г. Рубинштейна (1906 год), в которых исполнил партии Бартоло, Синодала. В сотрудничестве с В. Гуния перевёл на грузинский язык либретто этих и ряда других итальянских и русских опер. Один из организаторов Грузинского филармонического общества (1905 год), основатель Грузинского хорового общества (1910 год). Преподавал в Тифлисской духовной семинарии (с 1910 года), в Тифлисской консерватории (1922-1925 годы). Одним из первых грузинских композиторов сочинял романсы, их стилевая основа - городской фольклор (среди наиболее известных - «О, красавица» на слова И. Чавчавадзе, «Осушу слёзы» на слова Н. Бараташвили). Создал много произведений для хора. Опубликовал 3 сборника грузинских песен (1899, 1909, 1921 годы), сбоник грузинских церковных песнопений (1915 год), сборник детских песен (1923 год).
Сочинения:
Грузинская музыка. Тифлис, 1901;
Музыкальная энциклопедия. Тифлис, 1933 (на груз. яз.).