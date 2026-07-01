КАРЕЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАРЕЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский политический деятель.
Из дворян. Получил юридическое образование. С 1907 года эсер. Сотрудник газет «Смоленский вестник» (1913-1914 годы) и «Утро» (1915-1916 годы, Харьков). После Февральской революции 1917 года один из руководителей организации эсеров и председатель городской думы (с июля) Харькова. Член Демократического совещания, Предпарламента, Президиума 2-го Всеросийского съезда Советов, Учредительного собрания. К осени 1917 года выдвинулся в число лидеров левых эсеров. 26.10(08.11).1917 года, сразу после прихода к власти в Петрограде большевиков, совместно с левыми эсерами Б.Д. Камковым и В.Б. Спиро отказался войти в состав СНК, будучи сторонником создания правительства из представителей всех социалистических партий. Считая, что с большевиками «связана судьба всей революции», в целом поддерживал их; на заседаниях ВЦИК выступал за сохранение свободы печати, за разделение властей и жёсткий контроль ВЦИК за деятельностью СНК. На учредительном съезде левых социалистов-революционеров партии (ПЛСР; ноябрь/декабрь 1917 года) избран членом её ЦК. В декабре 1917 года в числе других представителей ПЛСР вошёл в состав СНК (нарком государственных имуществ; в феврале - марте 1918 года член Исполкома СНК). С января 1918 года член советской делегации на мирных переговорах между РСФСР и странами Четверного союза, один из инициаторов выхода представителей ПЛСР из состава СНК в знак протеста против заключения Брестского мира 1918 года. Оставаясь членом ВЦИК, выступал на его заседаниях против декретов о введении продовольственной диктатуры и комитетов бедноты. Участник восстания левых эсеров 1918 года, после неудачи которого перешёл на нелегальное положение, в ноябре 1918 года Революционным трибуналом при ВЦИК заочно приговорён к 3 годам тюремного заключения, в феврале 1919 года в Харькове арестован ЧК, вывезен в Москву, в октябре освобождён. С 1921 года юрисконсульт в Харькове. В 1937 году арестован, по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитирован посмертно.