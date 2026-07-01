КАРЕЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАРЕЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский по­ли­тический дея­тель.

Из дво­рян. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние. С 1907 года эсер. Со­труд­ник га­зет «Смо­лен­ский вест­ник» (1913-1914 годы) и «Ут­ро» (1915-1916 годы, Харь­ков). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года один из ру­ко­во­ди­те­лей ор­га­ни­за­ции эсе­ров и пред­се­да­тель городской ду­мы (с ию­ля) Харь­ко­ва. Член Де­мо­кра­тического со­ве­ща­ния, Пред­пар­ла­мен­та, Пре­зи­диу­ма 2-го Все­росийского съез­да Со­ве­тов, Уч­ре­дительного со­б­ра­ния. К осе­ни 1917 года вы­дви­нул­ся в чис­ло ли­де­ров ле­вых эсе­ров. 26.10(08.11).1917 года, сра­зу по­сле при­хо­да к вла­сти в Пет­ро­гра­де боль­ше­ви­ков, совместно с ле­вы­ми эсе­ра­ми Б.Д. Кам­ко­вым и В.Б. Спи­ро от­ка­зал­ся вой­ти в со­став СНК, бу­ду­чи сто­рон­ни­ком соз­да­ния пра­ви­тель­ст­ва из пред­ста­ви­те­лей всех со­циа­ли­стических пар­тий. Счи­тая, что с боль­ше­ви­ка­ми «свя­за­на судь­ба всей ре­во­лю­ции», в це­лом под­дер­жи­вал их; на за­се­да­ни­ях ВЦИК вы­сту­пал за со­хра­не­ние сво­бо­ды пе­ча­ти, за раз­де­ле­ние вла­стей и жёст­кий кон­троль ВЦИК за дея­тель­но­стью СНК. На уч­ре­дительном съез­де ле­вых со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (ПЛСР; но­ябрь/де­кабрь 1917 года) из­бран чле­ном её ЦК. В декабре 1917 года в чис­ле других пред­ста­ви­те­лей ПЛСР во­шёл в со­став СНК (нар­ком государственных иму­ществ; в фев­ра­ле - мар­те 1918 года член Ис­пол­ко­ма СНК). С января 1918 года член советской де­ле­га­ции на мир­ных пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду РСФСР и стра­на­ми Чет­вер­но­го сою­за, один из ини­циа­то­ров вы­хода пред­ста­ви­те­лей ПЛСР из со­ста­ва СНК в знак про­тес­та про­тив за­клю­че­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года. Ос­та­ва­ясь чле­ном ВЦИК, вы­сту­пал на его за­се­да­ни­ях про­тив дек­ре­тов о вве­де­нии про­до­вольственной дик­та­ту­ры и ко­ми­те­тов бед­но­ты. Уча­ст­ник вос­ста­ния ле­вых эсе­ров 1918 года, по­сле не­уда­чи ко­то­ро­го пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, в но­ябре 1918 года Ре­во­люционным три­бу­на­лом при ВЦИК за­оч­но при­го­во­рён к 3 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния, в феврале 1919 года в Харь­ко­ве аре­сто­ван ЧК, вы­ве­зен в Мо­ск­ву, в ок­тяб­ре ос­во­бо­ж­дён. С 1921 года юрис­кон­сульт в Харь­ко­ве. В 1937 году аре­сто­ван, по при­гово­ру Во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.