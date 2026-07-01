КАРЕЛИН АПОЛЛОН АНДРЕЕВИЧ

Карелин, Аполлон Андреевич (23.01[04.02].1863, Санкт-Петербург — 20.03.1926, Москва) — российский общественный деятель, идеолог анархизма .

В 1881 арестован за распространение революционной прокламации. Освобожден по малолетству, но при поступлении в Казанский университет произвел «беспорядки» и уехал в Швейцарию. Примыкал к «Народной воле». После возвращения в Россию в ссылке в Усть-Каменогорске и Семипалатинске в 1883—1886. В 1887 опубликовал статью «Отхожие и кабальные рабочие» в «Юридическом вестнике». В 1888 экстерном закончил Казанский университет. С 1889 — кандидат права (диссертация «Общинное владение в Европейской и Азиатской России»). Помощник присяжного поверенного. Продолжил нелегальную оппозиционную деятельность, в 1892 сослан в Вологду, где продолжал работать помощником присяжного поверенного. В 1893 была опубликована его работа «Общинное владение в России», в 1894 — «Краткое изложение политэкономии». С 1898 жил в Юхнове, Ельце, Иркутске.

Участник Революции 1905—1907 , член Партии эсеров (ПСР) (см. в ст. Социалисты-революционеры ). В 1906 эмигрировал. Преподавал в Русской высшей школе социальных наук в Париже. В 1909—1911 перешел к анархистским взглядам. Автор брошюр «Письма старого рабочего», «Не будет на Руси ни холодных, ни голодных», «Солдатские слова», «Вольная деревня» и др. В 1911 или ранее покинул ПСР. Выступал за синтез анархистских и радикальных эсеровских идей, развивал духовно-мистические идеи. В 1912—1914 работал в анархистской газете «Голос труда», стал ее фактическим редактором. В 1912 — один из организаторов (наряду с В. Волиным и др.) группы «Вольных социалистов» (с 1913 — «Братство вольных общинников» или Федерация анархистов-коммунистов), ее печатного органа — журнала «Молот» и «Общества активной помощи политическим каторжанам и ссыльным». Один из инициаторов созыва международного съезда анархистов. В ходе подготовки к съезду обострились конфликты между анархистскими группами, раскололось также и «Братство», сторонники К. назывались группой «Вольная община». В 1914 К. участвовал в издании анархистской газеты «Хлеб и воля» в Париже. После Февральской революции 1917 вернулся в Россию. Участник Петроградской федерации анархических групп, редактор анархисткой газеты «Труд и воля». Участвовал вместе с И. Блейхманом и А. Ге в газете «Буревестник». Популяризировал анархо-коммунистические идеи в многочисленных брошюрах. В 1918 выпустил прогностически-утопическую «сказку» «Россия в 1930-м году». В 1918 один из организаторов и член секретариата «Всероссийской федерации анархистов и анархо-коммунистов», редактор журнала «Вольная жизнь», член секретариата Московского союза анархистов. Сторонник сотрудничества с большевиками в борьбе с контрреволюцией. Кандидат в члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета . Делегат V съезда Советов, кандидат и член ВЦИК от анархистов в 1918—1919. Один из организаторов «Черного креста помощи нуждающимся и заключенным анархистам». Один из организаторов I Всероссийского съезда анархистов-коммунистов в Москве 25—28 декабря 1918. Боролся за освобождение анархистов, арестованных ЧК. С 8 февраля 1921 член Всероссийского общественного комитета по увековечению памяти П. Кропоткина , с сентября 1921 — член бюро комитета. В 1923—1926 — член анархистской секции Музея имени П. Кропоткина в Москве. В 1924 вместе с А. Солоновичем инициировал издание ежедневной газеты «Рассвет» (Чикаго). Сотрудничал в зарубежной анархистской прессе. В условиях укрепления коммунистического режима стал создавать анархистскую субкультуру масонского типа («Орден духа» и др.).

Соч.: Общинное владение в России. СПб., 1893; Фабричные законы. (Очерк). СПб., 1893; Краткое изложение политической экономии. СПб., 1894; Земельная программа анархистов-коммунистов. Лондон, 1912; М. А. Бакунин. Так говорил Бакунин. Петроград, 1917; Государство и анархисты. М., 1918; Россия в 1930-м году. М., 1918; Фабрики — народу. М., 1919; Жизнь и деятельность Михаила Александровича Бакунина. М., 1919; Злые россказни про евреев. М., 1919; Злые сплетни на угнетенных. Речи и беседы агитатора. М., 1919; Как жили и как будут жить крестьяне. М., 1919; Уроки Парижской коммуны. М., 1919; Что такое анархия? М., 1923; Умственное и нравственное развитие капиталистов. М., 1925.

Лит.: Анархисты: Документы и материалы. М., 1999; Гарявин А. А. А. А. Карелин о русской крестьянской пореформенной общине // Мавродинские чтения. СПб., 2002; Его же. Аграрный строй будущего в сказке А. А. Карелина «Россия в 1930-м году» // Гуманизм и право. СПб., 2001; Никитин А. Л. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России. М., 2000; Орден российских тамплиеров. Т. 1. М., 2003; Сапон В. П. Аполлон Андреевич Карелин: Очерк жизни. Нижний Новгород, 2009.