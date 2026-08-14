КАРДОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАРДОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский гра­фик, жи­во­пи­сец, сце­но­граф, пе­да­гог, действительный член (1911 год) и академик (1915 год) пе­тербургской АХ, заслуженный де­ятель ис­кусств Рес­пуб­ли­ки (1929 год).

Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1891 год), од­но­вре­мен­но по­се­щал клас­сы изящ­ных ис­кусств А.О. Гун­ста (конец 1880-х годов). Учил­ся в пе­тербургской Академии художеств (1892-1896 и 1901-1902 годы) у И.Е. Ре­пи­на, в мас­тер­ской П.П. Чис­тя­ко­ва (1892-1896 годы) и в шко­ле А. Аж­бе в Мюн­хе­не (1896-1900 годы). Уча­ст­ник вы­ста­вок объе­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1900-е годы), член-уч­ре­ди­тель Но­во­го общества ху­дож­ни­ков (1903-1917 годы) и Сою­за советских ху­дож­ни­ков (1930-1932 годы). Мас­тер стан­ко­вой гра­фи­ки и книж­ной ил­лю­ст­ра­ции, от­ме­чен­ной ин­те­ре­сом к де­та­ли и жи­во­пис­ной мяг­ко­стью ри­сун­ка («Каш­тан­ка» А.П. Че­хо­ва, 1903 год; «Нев­ский про­спект» Н.В. Го­го­ля, 1905 год; «Го­ре от ума» А.С. Гри­боедо­ва, 1913 год; «Пётр I» А.Н. Тол­сто­го, 1932 год; «Ро­бин­зон Кру­зо» Д. Де­фо, 1933 год, и др.). Ри­со­вал ка­ри­ка­ту­ры для са­ти­рических жур­на­лов «Жу­пел» и «Ад­ская поч­та» (1905-1906 годы). Соз­дал мно­го кар­тин, ак­ва­ре­лей и ри­сун­ков на ис­то­рические те­мы, свя­зан­ные с Пет­ров­ской эпо­хой, а так­же с А.С. Пуш­ки­ным и де­каб­ри­ста­ми (на­гляд­ные по­со­бия для издания И.Н. Кне­беля «Кар­ти­ны по рус­ской ис­то­рии», 1908-1913 годы; ак­ва­рель «На Се­нат­ской пло­ща­ди», 1927 год, Государственный исторический музей, и др.), ис­пол­нял так­же пей­за­жи, порт­ре­ты.

В 1920-е годы Кардовский ра­бо­тал в те­ат­рах Мо­ск­вы, офор­мил спек­так­ли «Лес» (1921 год) и «Бед­ность не по­рок» (1924 год) А.Н. Ост­ров­ско­го, «Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля (1922 год), все - в Ма­лом те­ат­ре ; «Ни­ко­лай I и де­каб­ри­сты» А.Р. Ку­ге­ля (совместно с В.А. Си­мо­вым, 1926 год, МХАТ) и др. Зна­ток русской куль­ту­ры и бы­та XIX века, соз­да­вал в сво­их де­ко­ра­ци­ях и кос­тю­мах ти­пич­ную и дос­то­вер­ную для дан­ной эпо­хи сре­ду. Был ор­га­ни­за­то­ром ис­то­ри­ко-ху­дожественного от­де­ла Пе­ре­славль-За­лес­ско­го крае­вед­че­ско­го (ны­не ис­то­ри­ко-ху­до­же­ст­вен­но­го) му­зея (1919 год; с 1930 года име­ни Кардовского). Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (1903-1918 годы, профессор с 1907 года), Сво­бод­ных ху­до­же­ст­вен­но-учеб­ных мас­тер­ских (1920-1922 годы) и Институте живописи, скульптуры и архитектуры (1933-1934 годы), а так­же в Мо­ск­ве - во Вху­те­ма­се–Вху­теи­не (1920-1930 годы) и сту­дии, соз­дан­ной совместно с К.П. Чем­ко (1922-1929 годы), со­хра­нив тра­ди­ции ака­де­мической шко­лы в пе­ри­од 1920-х годов. Сре­ди его уче­ни­ков - П.П. Бень­ков, Н.И. Дор­ми­дон­тов, В.П. Ефа­нов, П.Я. Пав­ли­нов, Н.Э. Рад­лов, К.И. Ру­да­ков, С.В. Рян­ги­на, А.И. Са­ви­нов, Б.Ф. Ша­ля­пин, П.А. Шил­лин­гов­ский, Д.А. Шма­ри­нов, В.И. Шу­ха­ев, П.М. Шух­мин, А.Е. Яков­лев. Же­на Кардовского - жи­во­пи­сец Оль­га Люд­ви­гов­на Дел­ла-Вос-Кар­дов­ская (1875-1952 годы), порт­ре­тист и пей­за­жист.

Сочинения:

По­со­бие по ри­со­ва­нию. М.; Л., 1938 (ред., со­авт.);

Об ис­кус­ст­ве. Вос­по­ми­на­ния, ста­тьи, пись­ма. М., 1960.

Иллюстрация:

Д.Н. Кар­дов­ский. Ил­лю­ст­ра­ция к по­вес­ти «Нев­ский про­спект» Н.В. Го­го­ля. 1905 год.