КАРДИФФ
КАРДИФФ - город в Великобритании, столица Уэльса; имеет статус унитарного образования (1996 год).
Население 311,5 тысяч человек (2008 год). Расположен на юге Уэльса, на побережье Бристольского залива, в низовьях реки Таф. Железными дорогами и автомагистралями связан с другими городами Уэльса и страны в целом. Метрополитен (связывает Кардифф с соседними городами юга Уэльса). Морской порт (грузооборот 2,5 миллиона тонн, 2005 год). Международный аэропорт (в 16 км к западу от Кардиффа; единственный в Уэльсе).
Основан около 75 года римлянами как форт, охранявший брод через реку Таф. В конце IV века оставлен римлянами. В VI-XI веках входил в валлийские королевства Гливисинг и Морганног. В 1090-е годы нормандский барон Роберт Фитц-Гамон построил на месте римских укреплений замок, вокруг которого постепенно сформировался город. С 1536 года Кардифф - центр графства Гламорган. В 1542 году получил городские привилегии. Быстрый рост Кардиффа начался во 2-й половине XVIII века в связи с разработкой близлежащих месторождений каменного угля и железной руды. В 1798 году каналом (длина около 40 км), в 1841 году железной дорогой связан с другими городами юга Уэльса. С 1839 года крупный порт (впоследствии неоднократно расширялся, к 1913 году занимал 1-е место в мире по вывозу каменного угля). В XIX веке получили развитие производство канатов, судостроение, чёрная металлургия, пивоварение, мукомольное и целлюлозно-бумажное производства; население города выросло в 27 раз (с 6 тысяч до 173 тысяч человек) главным образом за счёт притока мигрантов. Статус города с 1905 года. После 1-й мировой войны начался спад торговли углем (окончательно прекратилась в 1963 году), но Кардифф оставался крупнейшим городом Уэльса. В 1922 году в состав Кардиффа включён город Лландаф - центр одноименного епископства. С 1955 года столица Уэльса. С 1999 года в Кардиффе находится резиденция Национальной ассамблеи Уэльса.
Замок Кардифф (в XI-XIII веках неоднократно перестраивался и укреплялся, реконструирован в духе викторианской эклектики во 2-й половине XIX века, архитектор У. Берджес). В 3 км к северо-западу от замка, в Лландафе, - кафедральный собор XII-XV веков (перестроен в XIX веке; живопись Д.Г. Россетти, витражи У. Морриса, скульптура Дж. Эпстайна), церковь Святого Иоанна Крестителя (XV век). В архитектуре XIX - 1-й половины XX веков богато представлены викторианская эклектика и неоклассицизм. К востоку от замка - общественный центр Кэтхейс-парк (планировка 1924-1926 годов) со зданиями Ратуши (1904 год, архитектор X. Ланчестер), Университета (1911-1916 годы, архитектор П. Томас), Храма мира и здоровья (1937-1939 годы, П. Томас) и др.; мемориал 1-й мировой войны (архитектор Н. Компер, 1924-1928 годы). Среди сооружений 2-й половины XX века - высотное административное здание Уэльса (1977-1980 годы, архитектор А. Гордон). В середине - 2-й половине XX века построен в интернациональном стиле город-спутник Кумбран (архитектор Дж. Уэст).
Университет Кардиффа (1883 год), Университет Уэльса (1893 год; главный корпус), институт Университета Уэльса (1996 год). Научные исследования проводятся в основном в научно-исследовательских институтах, лабораториях и центрах при университетах. Университетский госпиталь Уэльса входит в тройку крупнейших в Великобритании. Уэльский королевский колледж музыки и драмы (консерватория; 1949 год). Библиотечная система графства объединяет 19 филиалов, в том числе Центральную бибилиотеку (1862 год), библиотеки музеев и вузов. Национальный музей и галерея Уэльса (1907 год), Музей валлийской жизни (1946 год, открыт в 1948 году), Музей королевского полка Уэльса (1969 год), Национальный музей горного дела Уэльса «Большой Пит» (1980 год), Центр изобразительных искусств (1999 год). В Кардиффе базируются Уэльский национальный оркестр Би-Би-Си (1935 год) и передвижная Уэльская национальная опера (1943 год). Ежегодно проводится крупный фестиваль культуры на открытом воздухе (собирает свыше 200 тысяч зрителей).
В Кардиффе проходили Игры стран Британского Содружества (1958 год), матчи Кубков мира по регби (1991, 1999, 2007 годы) и крикету (1999 год). На стадионе «Милленниум» (около 75 тысяч мест) проводятся матчи сборных команд Уэльса по футболу и регби. Футбольный клуб «Кардифф Сити» (стадион «Ниниан Парк», 22 тысяч мест) - финалист (1925 и 2008 годов) и обладатель Кубка Англии (1927 год), обладатель Кубка Уэльса (22 раза, 1912-1993 годы).
Главный экономический (производится около 20% валового регионального продукта) центр Уэльса. Около 83% работающих занято в сфере услуг (в том числе административные, образование и здравоохранение - 30%, торговля, гостиничное и ресторанное дело - 22%, деловые и финансовые услуги - 17%, транспорт и связь - 6%); 40% всех работающих ежедневно приезжают из районов Южного Уэльса. В Кардиффе базируются многие СМИ (в том числе телекомпания и радиостанция BBC Wales и другие; редакции газет - национальная «Western Mail», и журналов – «Primary Times» и других). Кардифф, наряду с Лондоном и Эдинбургом, - один из крупнейших центров туризма Великобритании (свыше 11 миллионов человек в 2005 году). По масштабам развития торговли входит в первую десятку ведущих британских центров (торговый центр «St. David’s» - один из крупнейших в стране). Развитая финансово-банковская сфера представлена Halifax Bank of Scotland (один из крупнейших банков Великобритании), швейцарской финансовой группой «Zurich», а также «Cru Investment Management» (фирма по управлению инвестициями), банком ING Direct, компаниями «Legal & General» и «Admiral Insurance» (страховое дело) и др. Сектор информатики представлен крупными компаниями (BT, NTL, ATL Telecom, FIS-EU) и небольшими местными фирмами.
В промышленном производстве занято около 12% работающих. Ведущая отрасль - машиностроение (преимущественно электротехническое и радиоэлектронное); действует около 150 фирм, в том числе «Panasonic» (в Кардиффе расположен её европейский офис), NEC, «AB Automotive Electronics», IQE, ATL Telecom, «Renold Clutches & Couplings» и др. Среди других отраслей выделяются энергетика (компании «British Gas» и «SWALEC Energy») и разнообразная пищевая промышленность (в том числе производство пива).
Иллюстрация:
Кардифф. Церковь Святого Иоанна Крестителя. XV век.