КАРДИФФ

КАРДИФФ - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, сто­ли­ца Уэль­са; име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния (1996 год).

Население 311,5 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юге Уэль­са, на по­бе­ре­жье Бри­столь­ско­го залива, в ни­зовь­ях реки Таф. Же­лез­ны­ми до­ро­га­ми и ав­то­ма­ги­ст­ра­ля­ми свя­зан с другими го­ро­да­ми Уэль­са и стра­ны в це­лом. Мет­ро­по­ли­тен (свя­зы­ва­ет Кардифф с со­сед­ни­ми го­ро­да­ми юга Уэль­са). Морской порт (гру­зо­обо­рот 2,5 миллиона тонн, 2005 год). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 16 км к за­па­ду от Кардиффа; един­ст­вен­ный в Уэль­се).

Ос­но­ван около 75 года римлянами как форт, ох­ра­няв­ший брод че­рез реку Таф. В конце IV века ос­тав­лен рим­ля­на­ми. В VI-XI веках вхо­дил в вал­лий­ские ко­ро­лев­ст­ва Гли­ви­синг и Мор­ган­ног. В 1090-е годы нор­манд­ский ба­рон Ро­берт Фитц-Га­мон по­стро­ил на мес­те римских ук­ре­п­ле­ний за­мок, во­круг ко­то­ро­го по­сте­пен­но сфор­ми­ро­вал­ся го­род. С 1536 года Кардифф - центр граф­ст­ва Гла­мор­ган. В 1542 году по­лу­чил городские при­ви­ле­гии. Бы­ст­рый рост Кардиффа на­чал­ся во 2-й половине XVIII века в свя­зи с раз­ра­бот­кой близ­ле­жа­щих ме­сто­ро­ж­де­ний ка­мен­но­го уг­ля и же­лез­ной ру­ды. В 1798 году ка­на­лом (дли­на около 40 км), в 1841 году же­лез­ной до­ро­гой свя­зан с другими го­ро­да­ми юга Уэль­са. С 1839 года круп­ный порт (впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но рас­ши­рял­ся, к 1913 году за­ни­мал 1-е ме­сто в ми­ре по вы­во­зу ка­мен­но­го уг­ля). В XIX веке по­лу­чи­ли раз­ви­тие про­изводство ка­на­тов, су­до­строе­ние, чёр­ная ме­тал­лур­гия, пи­во­ва­ре­ние, му­ко­моль­ное и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное про­изводства; на­се­ле­ние го­ро­да вы­рос­ло в 27 раз (с 6 тысяч до 173 тысяч человек) главным образом за счёт при­то­ка ми­гран­тов . Ста­тус го­ро­да с 1905 года. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны на­чал­ся спад тор­гов­ли уг­лем (окон­ча­тель­но пре­кра­ти­лась в 1963 году), но Кардифф ос­та­вал­ся круп­ней­шим го­ро­дом Уэль­са. В 1922 году в со­став Кардиффа вклю­чён город Ллан­даф - центр од­но­именного епи­скоп­ст­ва. С 1955 года сто­ли­ца Уэль­са. С 1999 года в Кардиффе на­хо­дит­ся ре­зи­ден­ция Национальной ас­самб­леи Уэль­са.

За­мок Кардифф (в XI-XIII веках не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся и ук­ре­п­лял­ся, ре­кон­стру­иро­ван в ду­хе вик­то­ри­ан­ской эк­лек­ти­ки во 2-й половине XIX века, архитектор У. Берд­жес). В 3 км к се­ве­ро-за­па­ду от зам­ка, в Ллан­да­фе, - ка­фед­раль­ный со­бор XII-XV веков (пе­ре­стро­ен в XIX веке; жи­во­пись Д.Г. Рос­сет­ти, вит­ра­жи У. Мор­ри­са, скульп­ту­ра Дж. Эп­стай­на), церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (XV век). В ар­хи­тек­ту­ре XIX - 1-й половины XX веков бо­га­то пред­став­ле­ны вик­то­ри­ан­ская эк­лек­ти­ка и не­оклас­си­цизм. К вос­то­ку от зам­ка - об­щественный центр Кэт­хейс-парк (пла­ни­ров­ка 1924-1926 годов) со зда­ния­ми Ра­ту­ши (1904 год, архитектор X. Лан­че­стер), Университета (1911-1916 годы, архитектор П. То­мас), Хра­ма ми­ра и здо­ро­вья (1937-1939 годы, П. То­мас) и др.; ме­мо­ри­ал 1-й ми­ро­вой вой­ны (архитектор Н. Ком­пер, 1924-1928 годы). Сре­ди со­ору­же­ний 2-й половины XX века - вы­сот­ное административное зда­ние Уэль­са (1977-1980 годы, архитектор А. Гор­дон). В середине - 2-й половине XX века по­стро­ен в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле го­род-спут­ник Кум­бран (архитектор Дж. Уэст).

Университет Кардиффа (1883 год), Университет Уэль­са (1893 год; главный кор­пус), ин­сти­тут Университета Уэль­са (1996 год). На­учные ис­сле­до­ва­ния про­во­дят­ся в основном в научно-исследовательских ин­сти­ту­тах, ла­бо­ра­то­ри­ях и цен­трах при уни­вер­си­те­тах. Уни­вер­си­тет­ский гос­пи­таль Уэль­са вхо­дит в трой­ку круп­ней­ших в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Уэльс­кий ко­ро­лев­ский кол­ледж му­зы­ки и дра­мы (кон­сер­ва­то­рия; 1949 год). Биб­лио­теч­ная сис­те­ма граф­ст­ва объ­е­ди­ня­ет 19 фи­лиа­лов, в том числе Центральную бибилиотеку (1862 год), биб­лио­те­ки му­зе­ев и ву­зов. Национальный му­зей и га­ле­рея Уэль­са (1907 год), Му­зей вал­лий­ской жиз­ни (1946 год, от­крыт в 1948 году), Му­зей ко­ро­лев­ско­го пол­ка Уэль­са (1969 год), Национальный му­зей гор­но­го де­ла Уэль­са «Боль­шой Пит» (1980 год), Центр изо­бра­зительных ис­кусств (1999 год). В Кардиффе ба­зи­ру­ют­ся Уэль­ский национальный ор­кестр Би-Би-Си (1935 год) и пе­ре­движ­ная Уэль­ская национальная опе­ра (1943 год). Еже­год­но про­во­дит­ся круп­ный фес­ти­валь куль­ту­ры на от­кры­том воз­ду­хе (со­би­ра­ет свыше 200 тысяч зри­те­лей).

В Кардиффе про­хо­ди­ли Иг­ры стран Британского Со­дру­же­ст­ва (1958 год), мат­чи Куб­ков ми­ра по рег­би (1991, 1999, 2007 годы) и кри­ке­ту (1999 год). На ста­дио­не «Мил­лен­ни­ум» (около 75 тысяч мест) про­во­дят­ся мат­чи сбор­ных ко­манд Уэль­са по фут­бо­лу и рег­би. Фут­боль­ный клуб «Кар­дифф Си­ти» (ста­ди­он «Ни­ни­ан Парк», 22 тысяч мест) - фи­на­лист (1925 и 2008 годов) и об­ла­да­тель Куб­ка Анг­лии (1927 год), об­ла­да­тель Куб­ка Уэль­са (22 раза, 1912-1993 годы).

Главный эко­но­мический (про­из­во­дит­ся около 20% валового регионального продукта) центр Уэль­са. Около 83% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (в том числе ад­мини­ст­ра­тив­ные, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние - 30%, тор­гов­ля, гос­ти­нич­ное и рес­то­ран­ное де­ло - 22%, де­ло­вые и фи­нан­со­вые ус­лу­ги - 17%, транс­порт и связь - 6%); 40% всех ра­бо­таю­щих еже­днев­но при­ез­жа­ют из рай­онов Южного Уэль­са. В Кардиффе ба­зи­ру­ют­ся мно­гие СМИ (в том числе те­ле­ком­па­ния и ра­дио­стан­ция BBC Wales и другие; ре­дак­ции га­зет - национальная «Western Mail», и жур­на­лов – «Primary Times» и других). Кардифф, на­ря­ду с Лон­до­ном и Эдин­бур­гом, - один из круп­ней­ших цен­тров ту­риз­ма Ве­ли­ко­бри­та­нии (свыше 11 миллионов человек в 2005 году). По мас­шта­бам раз­ви­тия тор­гов­ли вхо­дит в пер­вую де­сят­ку ве­ду­щих британских цен­тров (тор­го­вый центр «St. Da­vid’s» - один из круп­ней­ших в стра­не). Раз­ви­тая фи­нан­со­во-бан­ков­ская сфе­ра пред­став­ле­на Halifax Bank of Scotland (один из круп­ней­ших бан­ков Ве­ли­ко­бри­та­нии), швейцарской фи­нан­со­вой груп­пой «Zurich», а так­же «Cru Investment Ma­nagement» (фир­ма по управ­ле­нию ин­ве­сти­ция­ми), бан­ком ING Direct, ком­па­ния­ми «Legal & General» и «Admiral Insurance» (стра­хо­вое де­ло) и др. Сек­тор ин­фор­ма­ти­ки пред­став­лен круп­ны­ми ком­па­ния­ми (BT, NTL, ATL Tele­com, FIS-EU) и не­боль­ши­ми ме­ст­ны­ми фир­ма­ми.

В промышленном про­изводстве за­ня­то около 12% ра­бо­таю­щих. Ве­ду­щая от­расль - ма­ши­но­строе­ние (пре­имущественно элек­тро­тех­ни­че­ское и ра­дио­элек­трон­ное); дей­ст­ву­ет около 150 фирм, в том числе «Panasonic» (в Кардиффе рас­по­ло­жен её ев­ропейский офис), NEC, «AB Auto­motive Electronics», IQE, ATL Telecom, «Renold Clutches & Couplings» и др. Сре­ди других от­рас­лей вы­де­ля­ют­ся энер­ге­ти­ка (ком­па­нии «British Gas» и «SWALEC Energy») и раз­но­об­раз­ная пи­ще­вая промышленность (в том числе про­изводство пи­ва).

Иллюстрация:

Кар­дифф. Цер­ковь Свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля. XV век.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)