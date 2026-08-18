КАРАСЛАВОВ ГЕОРГИ СЛАВОВ
КАРАСЛАВОВ ГЕОРГИ СЛАВОВ - болгарский писатель.
Учился в Софийском университете (1928 год; исключён по политическим мотивам) и в Карловом университете в Праге (1929-1930 годы). Участник Сентябрьского восстания 1923 года. В 1947-1949 годах директор театра «Иван Вазов» (София); в 1952-1958 годах главный редактор журнала «Септември». Печатался с 1919 года. В социально-психологических романах «Дурман» («Татул», 1938 год) и «Сноха» («Снаха», 1942 год) Караславов исследовал особенности национального характера болгарских крестьян. Для послевоенных повестей («Танго», 1946 год, и другие) характерны эксперименты в области композиции. Наиболее значительное сочинение Караславова - цикл романов «Обычные люди» («Обикновени хора», 1952-1975 годы), посвящённый истории Болгарии с периода 1-й мировой войны по 1944 год. На русский язык сочинения Караславова переводились с 1949 года.
Сочинения:
Избрани произведения. София, 1978-1979 годы. Т. 1-10;
Избранное. М., 1983 год. Т. 1-2.