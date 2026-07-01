КАРАСЕК ЙИРЖИ

Чешский поэт, писатель, драматург и литературный критик. Один из ведущих представителей чешского декаданса .

Ранние годы и становление

Родился 24 января 1871 г. в Праге в небогатой мещанской семье железнодорожного кондуктора Андреаса Карасека и его жены Анны. Всего в семье было рождено 6 детей. Позже стал называть себя и подписываться «Йиржи Карасек из Львовиц» на дворянский манер, как было модно в среде декадентов, утверждая, что является потомком астронома XVI в. Киприана Карасека Львовицкого из Львовиц.

В 1889 г. окончил Малостранскую гимназию в Праге и поступил на богословский факультет Пражского университета, однако оставил учебу спустя два года и стал работать сначала почтовым служащим, затем - директором библиотеки Министерства почты, а также директором Почтового музея и архива. Последнюю должность он занимал вплоть до самой смерти в 1951 г.

В 1894 г. совместно с Арноштом Прохазкой (1869-1925) основал и редактировал журнал «Модерни ревю» («Moderní revue»), просуществовавший до 1925 г. Журнал был знаковым для чешской литературы и критики эпохи рубежа веков: там публиковались ведущие представители чешского литературного модерна и декаданса. Сам Карасек, начиная с середины 1890-х гг., активно пишет декадентские стихи. Его литературным дебютом стал сборник «Замурованные окна» (1894), затем вышла книга стихов «Содома» (1895), изъятая цензурой из продажи из-за откровенных сюжетов, «Аристократическая книга» (1896), сборник «Sexus necans» (1897). Абсолютный эстет и яростный сторонник теории «чистого искусства», Карасек создавал свои стихи намеренно виртуозно, развивая в них культ аристократизма, изысканности и красоты упадка. Опираясь на традиционные формы, такие как сонет, а также на предшествующую традицию люмировской поэзии, он привносил в них новое: тематическую направленность (болезненный эротизм, мотивы развратного, анемичного, угрюмого аристократа и т.д.) и стремился культивировать подчеркнутую эмоциональность манеры.

Йиржи Карасек также создал и ряд прозаических произведений. Его первым опытом стал натуралистический роман «Беспутье» (1891-1892), затем вышла новелла «Стоячие воды» (1895) – попытка создать новый тип бессюжетной декадентской прозы. В 1898 г. вышел в свет его роман «Вне жизни». Этот первый, сугубо «декадентский» период творчества Карасека завершился публикацией исторического романа «Готическая душа» (1900).

Дальнейшее творчество

Затем выходят его лирические сборники «Разговоры со смертью» (1904), , «Эндемион» (1909), «Остров изгнанных» (1912). В 1915 г. Карасек выпустил драму в стихах «Король Рудольф». Однако, в позднем творчестве Карасека для поэзии остается все меньше места. Он публикует циклы легенд и новелл, в основном на средневековые, но также на античные сюжеты: «Абсурдные любови» (1904), «Священные огни» (1911). В период с 1907 по 1921 гг. Карасек создал цикл романов, посвященных магии и мистике, под общим названием «романы трех магов». Первым из этих романов стал «Роман Манфреда Макмилллена» (1907), затем был издан «Скарабей» (1909) и лишь в 1921 г. был опубликован последний роман - «Ганимед».

В конце 1900-х гг. в поэтике Карасека наметился постепенный поворот к неоромантизму и особой форме религиозности, сочетавшей в себе католический мистицизм и нигилизм, восхищение античным язычеством. Постепенно он понял, что статичность бессюжетной прозы нужно разбавить ярким фоном внешней обстановки, а, главное, надличностной идеей. В романе «Готическая душа» невозможность героя приспособиться к жизни обусловлена биологически (он – потомок вырождающегося мещанского рода) и выражена в виде психопатологического отклонения. Автор дает персонажу пережить трагедию чешского народа и крушение веры в Бога в романтической обстановке демонических пражских костелов, храмов, монастырей и кладбищ. Процесс постепенного перехода к эпической прозе доходит до апогея в «романах трех магов», где Карасек уходит в другую крайность, наполняя повествование драматизмом, ужасом, разнообразными фантастическим событиями и эффектными поворотами сюжета.

Публицистическое наследие Йиржи Карасека включает в себя эссе, размышления, рецензии, критические выступления и полемики. Он был активным действующим лицом в литературном процессе Чехии не только как писатель, но и как критик. Критику он считал самостоятельным художественным жанром, стоящем не в подчиненном отношении к объекту критики, но являющимся одной из независимых ипостасей самовыражения для творческой личности. Критика, по его мнению, должна была быть динамично развивающейся частью современного литературного процесса, непосредственным образом участвовать в нем прежде всего посредством «абсолютной субъективности мнений», становясь частью противоречивого и сложного контекста взаимодействия творческих личностей. Индивидуалистическая критика, сторонником которой был Карасек, должна искать в творчестве исключительное, необыкновенное, словом, то, что могло бы противостоять «нормальности». Карасек-критик боролся против тенденциозности искусства, против реализма и историзма. Свои критические статьи он издавал в сборниках «Ренессансные стремления в искусстве» (1902), «Искусство как критика жизни» (1906), «Творцы и эпигоны» (1927) и др.

На протяжении всей жизни Йиржи Карасек страстно собирал славянское искусство и графику. Его коллекция является одним из крупнейших и разнообразных собраний такого рода в Чешской Республике (около 40 тыс. предметов). Кроме того, за жизнь он собрал большую частную библиотеку (48 тыс. томов). 5 марта 1951 г. в Праге он умер от пневмонии, практически забытый чешской литературной публикой. Его коллекции были национализированы и переданы в государственные музеи.