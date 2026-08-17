КАРАНОВО
КАРАНОВО - поселение неолита, энеолита и бронзового века (конец XII-го - начало III-го тысячелетия до н. э.) в Южной Болгарии (Сливенский округ).
Раскопки проводились в 1936 году и 1946-1957 годах (Н. Койчев, В. Миков, Г. Георгиев), с 1984 года - болгарско-австрийской экспедицией (Г. Георгиев, В. Николов, С. Хиллер). Телль 250 × 150 м, высота 13 м, мощность культурного слоя 12,4 м. Материалы 7 основных культурных слоёв, выделенных в Караново, Георгиев положил в основу периодизации раннеземледельческих культур на территории Болгарии. Слои I и II (толщина 0,6 и 1,74 м) дали название культуре раннего неолита Караново I–II (около 6200-5700 годов до н. э.). Характерна сложнопрофилированная керамика с белой геометрической росписью по красному фону; известны роговые серпы с кремнёвыми вкладышами, каменные зернотёрки. Слой III (толщина 1 м; около 5700-5300 годов) - культура среднего неолита Веселиново; чёрные и серые лощёные сосуды (цилиндрические, на 4 ножках и другие). Слой IV (толщина 0,65 м; около 5300-4800 годов) - культура позднего неолита Калояновец; характерны: конические миски; целиком покрывавший сосуды прочерченный геометрический и спиральный орнамент, инкрустированный белой пастой. Слой V (толщина 2 м; около 4800-4400 годов) - поздняя (IV) фаза культуры среднего энеолита Марица; керамика отличается разнообразием форм и чёрно-бело-красным орнаментом (спирали, волюты и другие), есть и прочерченный орнамент, инкрустированный белой пастой; встречаются мелкие медные украшения, шилья и другое. Слой VI (толщина 3,6 м; 4400-3800 годы) - местный вариант гумельницкой культуры. Х. Тодорова и другие отмечают продолжительный временно́й разрыв между этим и следующим слоем. Слой VII (толщина 2,61 м; 3000-2800 годы) значительно повреждён, относится к раннему бронзовому веку; характерна грубая чёрная и коричневая керамика со шнуровым орнаментом. Во всех слоях обнаружены прямоугольные наземные постройки со стенами из плетня, обмазанного глиной (в слое VII имели «абсиды»); в слоях I, II, V - сводчатые печи типа тандыра. В слоях I-II прослежено расположение домов в линию. Во всех слоях, кроме VII, - глиняная антропо- и зооморфная пластика, в слое IV есть и костяная. Доминирует микролитический кремнёвый инвентарь.
Иллюстрация:
Караново, керамические сосуды из слоя VI: 1 - зооморфный, с пролощённым орнаментом и инкрустацией белой краской; 2 - с крышкой, с врезным и пролощённым орнаментом (по Г. Георгиеву).