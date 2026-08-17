КАРАМАНОВ АЛЕМДАР САБИТОВИЧ
КАРАМАНОВ АЛЕМДАР САБИТОВИЧ - российский и украинский композитор, пианист, народный артист Украины (1994 год).
В 1958 году окончил Московскую консерваторию (класс композиции С.С. Богатырёва, класс фортепиано В.А. Натансона), в 1963 году - аспирантуру (класс Д.Б. Кабалевского, занимался также у Т.Н. Хренникова). В 1965 году вернулся в Симферополь. Работал во многих жанрах, основу творческого наследия составляют 24 симфонии (1954-1983 годы; в 1994 году написана также камерная симфония «Посвящение»). В начале 1960-х годов сочинял в русле авангардизма - в технике так называемой несерийной додекафонии (симфонии № 9-10, 1962-1963 годы; триптих «Пролог, мысль и эпилог» для фортепиано, 1962 год; Струнный квартет № 3, 1963 год; 5 прелюдий и 19 концертных фуг для фортепиано, 1964 год). В середине 1960-х - начале 1980-х годов создал ряд крупных симфонических произведений на христианскую тему, самые значительные из них: «Совершишася» (цикл из 4 симфоний, № 11-14, на основе четырёх Евангелий, с хоровым финалом на текст 117-го псалма, 1966 год; премьера состоялась в 2006 в Киеве), «Бысть» (цикл из 6 симфоний, № 18-23, на текст Откровения Иоанна Богослова, 1976-1980 годы). На канонические латинские тексты написал «Stabat Mater» (1967 год), Реквием (1971 год), Мессу (1973 год). Среди других сочинений: оратория «Легенда-быль Аджимушкая» (1982 год), мистерия «Херсонес» (к 2500-летию основания города, 1994 год), мюзикл «Фонтан любви» (по А.С. Пушкину, 1982 год, Киев), 2 балета (в том числе «Сильнее любви», 1961 год, Ленинград), Крымская увертюра для оркестра (1982 год), 3 фортепианных и 2 скрипичных концерта, 3 струнных квартета, детские пьесы, музыка к фильмам («Обыкновенный фашизм», реж. М.И. Ромм, 1965 год, и другие). Автор Гимна Автономной Республики Крым (Украина; 1992 год).
С 1996 году в Крыму проходит Международный конкурс молодых пианистов имени А. Караманова.