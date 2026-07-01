КАРАКАЛПАКИ
КАРАКАЛПАКИ - тюркoязычный народ на северо-западе Узбекистана.
Живут в основном в нижнем правобережье и дельте Амударьи (Республика Каракалпакстан). Всего в Узбекистане свыше 500 тысяч человек (2008 год, оценка). Проживают также на севере и востоке Афганистана (к югу от Мазари-Шарифа и к северу от Джелалабада; 2,3 тысяч человек), в Туркмении, Киргизии, Казахстане, России (1,6 тысяч человек; 2002 год, перепись). Говорят на каракалпакском языке, а также на узбекском и русском языках. Верующие - мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.
В формировании каракалпаков приняли участие местные ираноязычные (араллылар - массагеты болот и островов) и тюркоязычные народы. Предположительно выделились из Ногайской Орды в XVI веке. В начале XVII века в дельте Амударьи возникло Аральское владение с центром в Кунграде, затем - Чимбае. С началом XIX века аральские каракалпаки зависимы от Хивинского ханства. Часть каракалпаков жила в районе средней Сырдарьи и хребта Каратау, подчинялась Бухарскому ханству, затем - казахскому Младшему жузу. После джунгарского нашествия 1723 года часть сырдарьинских каракалпаков бежала на северо-запад, в верховья Урала и Эмбы, вытеснив оттуда калмыков; часть (верхние каракалпаки) мигрировала вверх по Сырдарье и оказалась в подчинении у джунгар; другие (нижние каракалпаки) поселились в дельте Сырдарьи и вместе с казахами Младшего жуза приняли в 1731 году русское подданство. В 1743 году они сделали попытку непосредственно принять подданство России, минуя казахов, за что подверглись карательным акциям со стороны Абулхайра. Спасаясь от притеснений казахских ханов, основная часть нижних каракалпаков перешла в подданство к Хивинскому ханству и была поселена в дельте Амударьи. После Хивинского похода 1873 года земли правобережных каракалпаков отошли к России и были включены в Амударьинский округ (с 1874 года отдел, с 1886 года в составе Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства).
Традиционная культура типична для народов Средней Азии. По переписи 1897 года, 87% каракалпаки Амударьинского отдела занимались оросительным земледелием, 10% - скотоводством. Частая смена речных русел заставляла менять местоположение аулов. На Аральском море основным занятием было рыболовство. С середины XX века развивался промысел акклиматизированной в дельте Амударьи ондатры. Основные культуры - пшеница, ячмень, рис, просо, джугара (вид сорго), а также кунжут, бобы маш, бахчевые. С присоединением к России развивалось товарное хлопководство. Разводили в основном рабочий скот - быков и лошадей, богатые держали отары мелкого рогатого скота (преимущественно курдючных овец). В XX веке основное значение приобрело овцеводство, особенно каракулеводство. Зимой скот содержали в загонах (кора), хлевах, землянках. На зиму заготавливали корм. Летом перекочёвывали на пастбища (жазлау).
Из ремёсел развиты ювелирное, ткацкое (из хлопка, шерсти, кендыря). На узконавойном станке (ормек) ткали сукно из верблюжьей шерсти (шал), узорные ковры (алаша), сумки (каршын; характерен мотив 8-угольного медальона), детали юрт. Изготовляли узорные кошмы (текимет; характерен мотив бегущей спирали). Из тростника и травы плели циновки (ший, бойра, шыпта). Детали одежды (головной убор кимешек, халат-накидка жегде, нарукавники женгсе и другое) отделывались вышивкой крестом. Деревянные двери юрт, посудные шкафчики (сандык) и другие украшались резьбой и росписью (геометрические и растительные мотивы).
Аулы делились на группы усадеб, населяемых родовым подразделением (коше); к ним примыкали родовые кладбища с гробницей (мазаром) покровителя рода. Знамениты мавзолей Токмак-Ата и Хаким-Ата на острове на юге Аральского моря, Султан-Баба в горах Султан-Уиздаг, Шылпык в Амударьинском, Шамун-Наби и Мазлумхан-Сулу в Ходжейлинском районе и другие. На севере застройка аула была более компактной. Для защиты от набегов сооружали крепости (кала). Усадьба (хаули) обносилась глинобитной стеной. Основное традиционное жилище - юрта (кара уй); характерен конический свод. Постоянное жилище (там) глинобитное. От входа внутрь дома идёт коридор (дализ), куда выходят жилые помещения (ожире), кладовая, крытый двор (уйжай) с юртой и расположенный сзади хлев (сейисхана).
Мужская и женская одежда в основном близка к казахской - штаны, рубаха (койлек), бешмет (бешпент), халат (шапан), шерстяной кафтан (шекпен). На женский халат нашивались нарукавники (женгсе) из красного сукна с поперечными чёрными полосами, у кисти отороченные мехом (сходный элемент встречается у ногайцев). В одежде молодой женщины преобладает красный цвет, пожилой - белый; цвет траура - синий. Убор замужней женщины (киймешек) состоял из переднего треугольника из красного сукна (с поперечными чёрными полосами) и накидки (куйрыкша, буквально - хвост) из бухарского шёлка; невеста перед свадьбой вышивала красный кимешек для себя и белый - для будущей свекрови. Головной убор невесты (саукеле) - шапка-шлем с наушниками (близкая по форме головным уборам народов Поволжья), расшитая кораллами, камнями, металлическими бляхами; сверху надевали цилиндрический металлический колпак (тобелик). По будням носили тюбетейку с повязанным поверх неё тюрбаном (бас орау). Поверх головного убора надевался халат-накидка (жегде) с ложными, очень длинными рукавами, связанными за спиной; для продевания рук в полах делались вертикальные прорези. В отличие от узбечек, каракалпачки никогда не закрывали лица.
Делятся на 2 основных ветви (арыс, буквально - оглобля): он-торт уру (в основном Нукусский и Кегейлинский районы; роды кытай, кыпшак, кенегес и мангыт) и конграт (северная часть дельты Амударьи - Муйнакский, Тахтакупырский и Кунградский районы, а также острова Аральского моря; делились на подразделения жаунгыр и шуллик с родами ашамайлы, колдаулы, костамгалы, балгалы, кандекли, карамойын, кыят, муйтен). Роды (уру) включали крупные (тире) и мелкие (коше; 3-4 поколения) подразделения. Роды возглавлялись биями, владели территорией и оросительными каналами, имели тамги для клеймения скота и боевой клич (уран). Были распространены сорорат и особенно левират; обычай усыновления (обычно первенца усыновляли родители мужа), авункулат, минорат. Строго соблюдалась родовая экзогамия, обычай избегания между женой и роднёй мужа. Девушку особые отношения связывали со старшей невесткой (женге). Терминология родства различалась в отношении родственников отца и матери, мужа и жены.
Для устной культуры характерно сольное вокальное и инструментальное музицирование, представленное творчеством бахсы (создатели и исполнители лирических песен, эпических сказаний под аккомпанемент дутара), жырау (сказители героического эпоса под аккомпанемент кобуза), сазенде (инструменталисты). Среди героических песен - «Алпамыс», «Кырк кыз», «Коблан», «Ер-Шора», «Маспатша», «Едиге», «Шарьяр». Распространены шуточные песенные состязания (айтыс, жуап), свадебные песни (той баслау; прощальные - хаужар и сынсыу), похоронные плачи (жоклау), заклинания (бэдик). Среди героев сказок - неказистый сирота Тазши, находчивый Алдаркосе; распространены сказки о животных, волшебные сказки, рассказы о Ходже Насреддине. Музыкальные инструменты: струнные - щипковые дутар, танбур (оба 2-струнные), смычковые гыржак (3-струнный), кобуз (2-струнный); духовые - поперечная флейта най, язычковые баламан, сурнай; бубен дойра; металлический варган (шынкобуз). Развиваются профессиональные каракалпакская литература, театр, изобразительное искусство (смотрите в статье Узбекистан).
Иллюстрации:
Каракалпакские ковры: 1 - деталь сумки каршын для украшения почётного места (тор) юрты; 2 - ковровая дорожка (есик-кас).
Каракалпаки. Глинобитное жилище (там; 1959 год): 1 - общий вид; 2 - разрез; 3 - план; а - коридор (дализ),б - жилые помещения (ожире), в - внутренний двор (уйжай) с юртой,г - хлев (сейисхана).
Каракалпачка, готовящая в хлебной печи. 2005 год.