КАРАКАЛПАКИ

КАРАКАЛПАКИ - тюр­кo­языч­ный на­род на се­ве­ро-за­па­де Уз­бе­ки­ста­на.

Жи­вут в основном в ниж­нем пра­во­бе­ре­жье и дель­те Аму­да­рьи (Рес­пуб­ли­ка Ка­ра­кал­па­к­стан). Все­го в Уз­бе­ки­ста­не свыше 500 тысяч человек (2008 год, оцен­ка). Про­жи­ва­ют так­же на се­ве­ре и вос­то­ке Аф­га­ни­ста­на (к югу от Ма­за­ри-Ша­ри­фа и к се­ве­ру от Дже­ла­ла­ба­да; 2,3 тысяч человек), в Турк­ме­нии, Кир­ги­зии, Ка­зах­ста­не, Рос­сии (1,6 тысяч человек; 2002 год, пе­ре­пись). Го­во­рят на ка­ра­кал­пак­ском язы­ке , а так­же на узбекском и русском язы­ках. Ве­рую­щие - му­суль­ма­не-сун­ни­ты ха­на­фит­ско­го маз­ха­ба.

В фор­ми­ро­ва­нии каракалпаков при­ня­ли уча­стие ме­ст­ные ира­но­языч­ные (арал­лы­лар - мас­са­ге­ты бо­лот и остро­вов) и тюр­ко­языч­ные на­ро­ды. Пред­по­ло­жи­тель­но вы­де­ли­лись из Но­гай­ской Ор­ды в XVI веке. В начале XVII века в дель­те Аму­да­рьи воз­ник­ло Араль­ское вла­де­ние с це­нт­ром в Кун­гра­де, за­тем - Чим­бае. С началом XIX века араль­ские каракалпаки за­ви­си­мы от Хи­вин­ско­го хан­ст­ва. Часть каракалпаков жи­ла в рай­оне сред­ней Сыр­дарьи и хреб­та Ка­ра­тау, под­чи­ня­лась Бу­хар­ско­му хан­ст­ву, за­тем - ка­захскому Млад­ше­му жу­зу. По­сле джун­гар­ско­го на­ше­ст­вия 1723 года часть сыр­дарь­ин­ских каракалпаков бе­жа­ла на се­ве­ро-за­пад, в вер­хо­вья Ура­ла и Эм­бы, вы­тес­нив от­ту­да кал­мы­ков ; часть (верх­ние каракалпаки) миг­ри­ро­ва­ла вверх по Сыр­да­рье и ока­за­лась в под­чи­не­нии у джун­гар; дру­гие (ниж­ние каракалпаки) по­се­ли­лись в дель­те Сыр­да­рьи и вме­сте с ка­за­ха­ми Млад­ше­го жу­за при­ня­ли в 1731 году русское под­дан­ст­во. В 1743 году они сде­ла­ли по­пыт­ку не­по­сред­ст­вен­но при­нять под­дан­ст­во Рос­сии, ми­нуя ка­за­хов, за что под­верг­лись ка­ра­тель­ным ак­ци­ям со сто­ро­ны Абул­хай­ра. Спа­са­ясь от при­тес­не­ний ка­зах­ских ха­нов, основная часть ниж­них каракалпаков пе­ре­шла в под­дан­ст­во к Хи­вин­ско­му хан­ст­ву и бы­ла по­се­ле­на в дель­те Аму­да­рьи. По­сле Хи­вин­ско­го по­хо­да 1873 года земли пра­во­бе­реж­ных каракалпаков ото­шли к Рос­сии и бы­ли вклю­че­ны в Аму­дарь­ин­ский округ (с 1874 года от­дел, с 1886 года в со­ста­ве Сыр­дарь­ин­ской области Тур­ке­стан­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Средней Азии. По пе­ре­пи­си 1897 года, 87% каракалпаки Аму­дарь­ин­ско­го от­де­ла за­ни­ма­лись оро­сительным зем­ле­де­ли­ем, 10% - ско­то­вод­ст­вом. Час­тая сме­на реч­ных ру­сел за­став­ля­ла ме­нять ме­сто­по­ло­же­ние ау­лов. На Араль­ском море основным за­ня­ти­ем бы­ло ры­бо­лов­ст­во. С середины XX века раз­ви­вал­ся про­мы­сел акк­ли­ма­ти­зи­ро­ван­ной в дель­те Аму­да­рьи он­дат­ры. Основные куль­ту­ры - пше­ни­ца, яч­мень, рис, про­со, джу­га­ра (вид сор­го), а так­же кун­жут, бо­бы маш, бах­че­вые. С при­сое­ди­не­ни­ем к Рос­сии раз­ви­ва­лось то­вар­ное хлоп­ко­вод­ст­во. Раз­во­ди­ли в основном ра­бо­чий скот - бы­ков и ло­ша­дей, бо­га­тые дер­жа­ли ота­ры мел­ко­го ро­га­то­го ско­та (пре­имущественно кур­дюч­ных овец). В XX веке основное зна­че­ние при­об­ре­ло ов­це­вод­ст­во, осо­бен­но ка­ра­ку­ле­вод­ст­во. Зи­мой скот со­дер­жа­ли в за­го­нах (ко­ра), хле­вах, зем­лян­ках. На зи­му за­го­тав­ли­ва­ли корм. Ле­том пе­ре­ко­чё­вы­ва­ли на па­ст­би­ща (жаз­лау).

Из ре­мё­сел раз­ви­ты юве­лир­ное, ткац­кое (из хлоп­ка, шер­сти, кен­ды­ря). На уз­ко­на­вой­ном стан­ке (ор­мек) тка­ли сук­но из верб­люжь­ей шер­сти (шал), узор­ные ков­ры (ала­ша), сум­ки (кар­шын; ха­рак­те­рен мо­тив 8-уголь­но­го ме­даль­о­на), де­та­ли юрт. Из­го­тов­ля­ли узор­ные кош­мы (те­ки­мет; ха­рак­те­рен мо­тив бе­гу­щей спи­ра­ли). Из тро­ст­ни­ка и тра­вы пле­ли ци­нов­ки (ший, бой­ра, шып­та). Де­та­ли оде­ж­ды (го­лов­ной убор ки­ме­шек, ха­лат-на­кид­ка же­где, на­ру­кав­ни­ки женг­се и другое) от­де­лы­ва­лись вы­шив­кой кре­стом. Де­ревянные две­ри юрт, по­суд­ные шкаф­чи­ки (сан­дык) и другие ук­ра­ша­лись резь­бой и рос­пи­сью (гео­мет­рические и рас­тительные мо­ти­вы).

Ау­лы де­ли­лись на груп­пы уса­деб, на­се­ляе­мых ро­до­вым под­раз­де­ле­ни­ем (ко­ше); к ним при­мы­ка­ли ро­до­вые клад­би­ща с гроб­ни­цей (ма­за­ром) по­кро­ви­те­ля ро­да. Зна­ме­ни­ты мав­зо­лей Ток­мак-Ата и Ха­ким-Ата на ост­ро­ве на юге Араль­ско­го моря, Сул­тан-Ба­ба в го­рах Сул­тан-Уиздаг, Шыл­пык в Аму­дарь­ин­ском, Ша­мун-На­би и Маз­лум­хан-Су­лу в Ход­жей­лин­ском районе и другие. На се­ве­ре за­строй­ка ау­ла бы­ла бо­лее ком­пакт­ной. Для за­щи­ты от на­бе­гов со­ору­жа­ли кре­по­сти (ка­ла). Усадь­ба (хау­ли) об­но­си­лась гли­но­бит­ной сте­ной. Основное тра­диционное жи­ли­ще - юр­та (ка­ра уй); ха­рак­те­рен ко­нический свод. По­сто­ян­ное жи­ли­ще (там) гли­но­бит­ное. От вхо­да внутрь до­ма идёт ко­ри­дор (да­лиз), ку­да вы­хо­дят жи­лые по­ме­ще­ния (ожи­ре), кла­до­вая, кры­тый двор (уй­жай) с юр­той и рас­по­ло­жен­ный сза­ди хлев (сей­ис­ха­на).

Муж­ская и жен­ская оде­ж­да в основном близ­ка к ка­зах­ской - шта­ны, ру­ба­ха (кой­лек), беш­мет (беш­пент), ха­лат (ша­пан), шер­стя­ной каф­тан (шек­пен). На жен­ский ха­лат на­ши­ва­лись на­ру­кав­ни­ки (женг­се) из крас­но­го сук­на с по­пе­реч­ны­ми чёр­ны­ми по­ло­са­ми, у кис­ти ото­ро­чен­ные ме­хом (сход­ный эле­мент встре­ча­ет­ся у но­гай­цев). В оде­ж­де мо­ло­дой жен­щи­ны пре­об­ла­да­ет крас­ный цвет, по­жи­лой - бе­лый; цвет трау­ра - си­ний. Убор за­муж­ней жен­щи­ны (ки­йме­шек) со­сто­ял из пе­ред­не­го тре­уголь­ни­ка из крас­но­го сук­на (с по­пе­реч­ны­ми чёр­ны­ми по­ло­са­ми) и на­кид­ки (куй­рык­ша, буквально - хвост) из бу­хар­ско­го шёл­ка; не­вес­та пе­ред свадь­бой вы­ши­ва­ла крас­ный ки­ме­шек для се­бя и бе­лый - для бу­ду­щей свек­ро­ви. Го­лов­ной убор не­вес­ты (сау­ке­ле) - шап­ка-шлем с на­уш­ни­ка­ми (близ­кая по фор­ме го­лов­ным убо­рам на­ро­дов По­вол­жья), рас­ши­тая ко­рал­ла­ми, кам­ня­ми, ме­тал­лическими бля­ха­ми; свер­ху на­де­ва­ли ци­лин­д­рический ме­тал­лический кол­пак (то­бе­лик). По буд­ням но­си­ли тю­бе­тей­ку с по­вя­зан­ным по­верх неё тюр­ба­ном (бас орау). По­верх го­лов­но­го убо­ра на­де­вал­ся ха­лат-на­кид­ка (же­где) с лож­ны­ми, очень длин­ны­ми ру­ка­ва­ми, свя­зан­ны­ми за спи­ной; для про­де­ва­ния рук в по­лах де­ла­лись вер­ти­каль­ные про­ре­зи. В от­ли­чие от уз­бе­чек, ка­ра­кал­пач­ки ни­ко­гда не за­кры­ва­ли ли­ца.

Де­лят­ся на 2 основных вет­ви (арыс, буквально - ог­лоб­ля): он-торт уру (в основном Ну­кус­ский и Ке­гей­лин­ский рай­оны; ро­ды кы­тай, кып­шак, ке­не­гес и ман­гыт) и кон­грат (северная часть дель­ты Аму­да­рьи - Муй­нак­ский, Тах­та­ку­пыр­ский и Кун­град­ский рай­оны, а так­же ост­ро­ва Араль­ско­го моря; де­ли­лись на под­раз­де­ле­ния жа­ун­гыр и шул­лик с ро­да­ми аша­май­лы, кол­дау­лы, кос­там­га­лы, бал­га­лы, кан­дек­ли, ка­ра­мойын, кы­ят, муй­тен). Ро­ды (уру) вклю­ча­ли круп­ные (ти­ре) и мел­кие (ко­ше; 3-4 по­ко­ле­ния) под­раз­де­ле­ния. Ро­ды воз­глав­ля­лись бия­ми, вла­де­ли тер­ри­то­ри­ей и оро­сительными ка­на­ла­ми, име­ли там­ги для клей­ме­ния ско­та и бое­вой клич (уран). Бы­ли рас­про­стра­не­ны со­ро­рат и осо­бен­но ле­ви­рат; обы­чай усы­нов­ле­ния (обыч­но пер­вен­ца усы­нов­ля­ли ро­ди­те­ли му­жа), авун­ку­лат, ми­но­рат. Стро­го со­блю­да­лась ро­до­вая эк­зо­га­мия, обы­чай из­бе­га­ния ме­ж­ду же­ной и род­нёй му­жа. Де­вуш­ку осо­бые от­но­ше­ния свя­зы­ва­ли со стар­шей не­вест­кой (жен­ге). Тер­ми­но­ло­гия род­ст­ва раз­ли­ча­лась в от­но­ше­нии род­ст­вен­ни­ков от­ца и ма­те­ри, му­жа и же­ны.

Для уст­ной куль­ту­ры ха­рак­тер­но соль­ное во­каль­ное и ин­ст­ру­мен­таль­ное му­зи­ци­ро­ва­ние, пред­став­лен­ное твор­че­ст­вом бах­сы (соз­да­те­ли и ис­пол­ни­те­ли ли­рических пе­сен, эпических ска­за­ний под ак­ком­па­не­мент ду­та­ра), жы­рау (ска­зи­те­ли ге­ро­ического эпо­са под ак­ком­па­не­мент ко­бу­за), са­зен­де (ин­ст­ру­мен­та­ли­сты). Сре­ди ге­ро­ических пе­сен - «Ал­па­мыс», «Кырк кыз», «Коб­лан», «Ер-Шо­ра», «Мас­пат­ша», «Еди­ге», «Шарь­яр». Рас­про­стра­не­ны шуточные пе­сен­ные со­стя­за­ния (ай­тыс, жу­ап), сва­деб­ные пес­ни (той бас­лау; про­щаль­ные - хау­жар и сын­сыу), по­хо­рон­ные пла­чи (жок­лау), за­кли­на­ния (бэ­дик). Сре­ди ге­ро­ев ска­зок - не­ка­зи­стый си­ро­та Таз­ши, на­ход­чи­вый Ал­дар­ко­се; рас­про­стра­не­ны сказ­ки о жи­вот­ных, вол­шеб­ные сказ­ки, рас­ска­зы о Ход­же Нас­ред­ди­не. Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты: струн­ные - щип­ко­вые ду­тар, тан­бур (оба 2-струн­ные), смыч­ко­вые гыр­жак (3-струн­ный), ко­буз (2-струн­ный); ду­хо­вые - по­пе­реч­ная флей­та най, языч­ко­вые ба­ла­ман, сур­най; бу­бен дой­ра; ме­тал­лический вар­ган (шын­ко­буз). Раз­ви­ва­ют­ся профессиональные ка­ра­кал­пак­ская литература, те­атр, изо­бра­зительное искусство (смотрите в статье Уз­бе­ки­стан).

Иллюстрации:

Ка­ра­кал­пак­ские ков­ры: 1 - де­таль сум­ки кар­шын для ук­ра­ше­ния по­чёт­но­го мес­та (тор) юр­ты; 2 - ков­ро­вая до­рож­ка (есик-кас).

Ка­ра­кал­па­ки. Гли­но­бит­ное жи­ли­ще (там; 1959 год): 1 - об­щий вид; 2 - раз­рез; 3 - план; а - коридор (да­лиз),б - жи­лые по­ме­ще­ния (ожи­ре), в - внут­рен­ний двор (уй­жай) с юр­той,г - хлев (сей­ис­ха­на).

Ка­ра­кал­пачка, го­то­вя­щая в хлеб­ной пе­чи. 2005 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)