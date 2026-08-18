КАРАИН

КАРАИН - Мно­го­слой­ная пе­щер­ная сто­ян­ка на восточном скло­не го­ры Кат­ран (650 м над уров­нем мо­ря) в 27 км к се­ве­ро-за­па­ду от города Ан­та­лья (Тур­ция).

От­кры­та И.К. Кёк­те­ном в 1946 году; рас­коп­ки про­из­во­ди­лись им же (1946-1973 годы) и (с 1985 года) другими турецкими ар­хео­ло­га­ми (И. Ял­чин­кайя и другие) с при­вле­че­ни­ем бельгийских, польскских, амерериканских, из­ра­иль­ских и других спе­циа­ли­стов. Рас­ко­пы - в 3 за­лах пе­ще­ры, мощ­ность куль­тур­но­го слоя до 11 м (зал E). Вы­де­ля­ют 8 уров­ней куль­тур­ных от­ло­же­ний, в ко­то­рых про­сле­жи­ва­ются отдельные слои; осо­бое вни­ма­ние спе­циа­ли­стов при­влек­ли ма­те­риа­лы па­лео­ли­та. К ниж­не­па­лео­ли­ти­че­ско­му вре­ме­ни от­но­сит­ся слой с ин­ду­ст­ри­ей на от­ще­пах, вы­ше - слой с ком­плек­сом Аше­ля (ру­би­ла и другое). Сред­не­па­лео­ли­ти­че­ские слои пред­став­ле­ны ком­плек­са­ми Му­стье, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны ле­вал­лу­аз­ские нук­ле­усы, пла­сти­ны, скрёб­ла, му­сть­ер­ские ост­рия. Верх­не­па­лео­ли­тические слои со­дер­жат ин­ду­ст­рию пе­ре­ход­но­го ти­па (около 39630 лет на­зад), ком­плекс Оринь­я­ка (31280-28100 лет на­зад), пла­стин­ча­тую ин­ду­ст­рию (22000-21000 лет на­зад), ком­плекс с мик­ро­ли­та­ми (20000/19000 - 16000 лет на­зад), ко­то­рый турецкие ис­сле­до­ва­те­ли от­но­сят к эпи­па­ле­о­ли­т у. Сре­ди на­хо­док - 2 че­ло­ве­че­ских зу­ба, в том числе не­ан­дер­таль­ца, об­ло­мок кос­тя­но­го ору­дия верх­не­го па­лео­ли­та, на ко­то­ром вы­ре­за­но схе­ма­тическое изо­бра­же­ние че­ло­ве­ка. В бо­лее позд­них сло­ях пред­став­ле­ны на­ход­ки до середины I-го тысячелетия до нашей эры. Ис­сле­до­ва­ния караин поз­во­ля­ют про­сле­дить по­сле­до­ва­тель­ность раз­ви­тия па­лео­ли­тической ин­ду­ст­рий на тер­ри­то­рии Ма­лой Азии и их аре­ал в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье.

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