КАРАИН
КАРАИН - Многослойная пещерная стоянка на восточном склоне горы Катран (650 м над уровнем моря) в 27 км к северо-западу от города Анталья (Турция).
Открыта И.К. Кёктеном в 1946 году; раскопки производились им же (1946-1973 годы) и (с 1985 года) другими турецкими археологами (И. Ялчинкайя и другие) с привлечением бельгийских, польскских, амерериканских, израильских и других специалистов. Раскопы - в 3 залах пещеры, мощность культурного слоя до 11 м (зал E). Выделяют 8 уровней культурных отложений, в которых прослеживаются отдельные слои; особое внимание специалистов привлекли материалы палеолита. К нижнепалеолитическому времени относится слой с индустрией на отщепах, выше - слой с комплексом Ашеля (рубила и другое). Среднепалеолитические слои представлены комплексами Мустье, для которых характерны леваллуазские нуклеусы, пластины, скрёбла, мустьерские острия. Верхнепалеолитические слои содержат индустрию переходного типа (около 39630 лет назад), комплекс Ориньяка (31280-28100 лет назад), пластинчатую индустрию (22000-21000 лет назад), комплекс с микролитами (20000/19000 - 16000 лет назад), который турецкие исследователи относят к эпипалеолиту. Среди находок - 2 человеческих зуба, в том числе неандертальца, обломок костяного орудия верхнего палеолита, на котором вырезано схематическое изображение человека. В более поздних слоях представлены находки до середины I-го тысячелетия до нашей эры. Исследования караин позволяют проследить последовательность развития палеолитической индустрий на территории Малой Азии и их ареал в Восточном Средиземноморье.