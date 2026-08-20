КАРАХАН (КАРАХАНЯН) ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

Карахан (Караханян), Лев Михайлович (20.01[01.02].1889, Тифлис — 20.09.1937, Москва) — революционер, советский дипломат.

Окончил реальное училище и Томский университет (1916). Учился на юридическом факультете Петербургского университета (1910—1915).

Член РСДРП (см. в ст. Коммунистическая партия Советского Союза ) с 1904, меньшевик, на партийной работе в Харбине, Санкт-Петербурге. Арестован в Харбине (1910). С 1912 — в профсоюзном движении. С 1913 — в петербургской организации межрайонцев.

В период Первой мировой войны 1914—1918 — интернационалист, выступал за разрыв с оборонцами. Сотрудник журналов «Текстильщик», «Рабочие ведомости», «Вперед», организатор нелегальной типографии. В 1915 арестован, выслан в Томск, где работал в нелегальных организациях, прессе.

После Февральской революции 1917 — в Петрограде. Член думы Петроградского района и Петроградского совета . С мая 1917 — член РСДРП(б). С июня 1917 — член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов 1-го созыва. С августа 1917 — член Президиума Петроградского совета. Член Петроградского Военно-революционного комитета . С ноября 1917 — секретарь советской мирной делегации в Брест-Литовске (см. Брестский мир 1918 ). С марта 1918 — заместитель народного комиссара по иностранным делам РСФСР.

В 1921—1922 — полпред РСФСР в Польше. В 1922—1923 — заведующий Восточным отделом Наркомата иностранных дел. В 1923—1926 — на партийной работе в Китае. Подписал советско-китайский договор о Китайской восточной железной дороге (КВЖД) (31 мая 1924) и о дружбе (20 января 1925). С апреля 1924 — старшина дипломатического корпуса в Пекине. В 1926—1934 — заместитель наркома иностранных дел СССР. С 1934 — полпред СССР в Турции.

3 мая 1937 арестован. 20 сентября 1937 приговорен к расстрелу. В 1956 реабилитирован.

Соч.: Работа моя — все. М., 1990.

Лит.: Капица М. С. Л. Карахан (1889—1937) // Видные советские коммунисты — участники китайской революции. М., 1970; Сухов Л. Г. Л. М. Карахан — дипломат ленинской школы // Проблемы Дальнего Востока. 1983. № 4; Густерин П. В. Советская дипломатия на мусульманском Востоке в 1917—1921 годах. Саарбрюккен, 2014.