КАРАГОДЕУАШХ
КАРАГОДЕУАШХ - курган 4-й четверти IV века до н.э. на левом берегу реки Кубань, близ современного города Крымск (Краснодарский край, Россия).
Раскопки Е.Д. Фелицына в 1888 году. Высота 12 м; в насыпи, на 2 м выше поверхности земли, устроена перекрытая деревом каменная гробница из вытянутых в линию двух помещений, дромоса и главной камеры; стены оштукатурены; в дромосе полихромные росписи: полосами обведены верхние и нижние края стен, на правой стене - изображение пасущегося оленя; в погребальной камере - неясное изображение, прослежен жёлтый круг на красном фоне. В первом помещении обнаружены остатки погребальной повозки (железные ободья колёс) и 2 или 3 упряжных коней, глиняная амфора с бронзовым черпаком (киафом); среди остатков деревянного саркофага находилось женское погребение с золотыми украшениями: у черепа - треугольная пластина с 2 дырочками для крепления к головному убору и 3 рядами рельефных изображений [в нижнем ярусе - сидящая в кресле богиня или царица с 2 женскими фигурами за спиной, двое мужчин, подносящие ритон и кубок; в среднем - упряжка с парой лошадей в фас и мужская фигура (возница?); в верхнем - женская фигура в покрывале], 2 серьги, украшенные зернью, сканью и дргим; в районе шеи - гривна и ожерелье (рис., 1) из бус и подвесок (центральная - в виде головы быка); на запястьях - браслеты (рис., 2) с изображениями гиппокампов на концах. В главной камере - мужское погребение в деревянном саркофаге. Рядом с черепом - золотые пластинки с пальметтами и гиппокампами; на шее - золотая гривна, на концах которой фигурки львов, терзающих кабанов; слева от тела - железный меч с золотыми обкладками рукояти и оселок с золотым колпачком для подвески; справа - горит с 50 наконечниками стрел, украшенный серебряной позолоченной пластиной с рельефным изображением сцены из Троянского цикла греческой мифологии, - полная аналогия находке из гробницы в Вергине (предположительно царя Македонии Филиппа II). У стены - 2 бронзовых котла; серебряные килик, 3 сосуда в виде рога, киаф и ситечко; глиняная амфора и другое.
Иллюстрация:
Карагодеуашх. Женское погребение: 1 - ожерелье; 2 - браслет. Золото. Эрмитаж (Санкт-Петербург).