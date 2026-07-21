КАРАГОДЕУАШХ

КАРАГОДЕУАШХ - кур­ган 4-й четверти IV века до н.э. на ле­вом бе­ре­гу реки Ку­бань, близ современного города Крымск (Крас­но­дар­ский край, Рос­сия).

Рас­коп­ки Е.Д. Фе­ли­цы­на в 1888 году. Высота 12 м; в на­сы­пи, на 2 м вы­ше по­верх­но­сти зем­ли, уст­рое­на пе­ре­кры­тая де­ре­вом ка­мен­ная гроб­ни­ца из вы­тя­ну­тых в ли­нию двух по­ме­ще­ний, дро­мо­са и главной ка­ме­ры; сте­ны ош­ту­ка­ту­ре­ны; в дро­мо­се по­ли­хром­ные рос­пи­си: по­ло­са­ми об­ве­де­ны верх­ние и ниж­ние края стен, на пра­вой сте­не - изо­бра­же­ние па­су­ще­го­ся оле­ня; в по­гре­баль­ной ка­ме­ре - не­яс­ное изо­бра­же­ние, про­сле­жен жёл­тый круг на крас­ном фо­не. В пер­вом по­ме­ще­нии об­на­ру­же­ны ос­тат­ки по­гре­баль­ной по­воз­ки (же­лез­ные обо­дья ко­лёс) и 2 или 3 уп­ряж­ных ко­ней, гли­ня­ная ам­фо­ра с брон­зо­вым чер­па­ком (киа­фом); сре­ди ос­тат­ков де­ревянного сар­ко­фа­га на­хо­ди­лось жен­ское по­гре­бе­ние с зо­ло­ты­ми украшения­ми: у че­ре­па - тре­уголь­ная пла­сти­на с 2 ды­роч­ка­ми для кре­п­ле­ния к го­лов­но­му убо­ру и 3 ря­да­ми рель­еф­ных изо­бра­же­ний [в ниж­нем яру­се - си­дя­щая в крес­ле бо­ги­ня или ца­ри­ца с 2 жен­ски­ми фи­гу­ра­ми за спи­ной, двое муж­чин, под­но­ся­щие ри­тон и ку­бок; в сред­нем - уп­ряж­ка с па­рой ло­ша­дей в фас и муж­ская фи­гу­ра (воз­ни­ца?); в верх­нем - жен­ская фи­гу­ра в по­кры­ва­ле], 2 серь­ги, ук­ра­шен­ные зер­нью, ска­нью и дргим; в рай­оне шеи - грив­на и оже­ре­лье (рис., 1) из бус и под­ве­сок (цен­траль­ная - в ви­де го­ло­вы бы­ка); на за­пя­сть­ях - брас­ле­ты (рис., 2) с изображе­ния­ми гип­по­кам­пов на кон­цах. В главной ка­ме­ре - муж­ское по­гре­бе­ние в де­ревянном сар­ко­фа­ге. Ря­дом с че­ре­пом - зо­ло­тые пла­стин­ки с паль­мет­та­ми и гип­по­кам­па­ми; на шее - зо­ло­тая грив­на, на кон­цах ко­то­рой фи­гур­ки львов, тер­заю­щих ка­ба­нов; сле­ва от те­ла - же­лез­ный меч с зо­ло­ты­ми об­клад­ка­ми ру­ко­яти и осе­лок с зо­ло­тым кол­пач­ком для под­вес­ки; спра­ва - го­рит с 50 на­ко­неч­ни­ка­ми стрел, ук­ра­шен­ный се­реб­ря­ной по­зо­ло­чен­ной пла­сти­ной с рель­еф­ным изо­бра­же­ни­ем сце­ны из Тро­ян­ско­го цик­ла греческой ми­фо­ло­гии, - пол­ная ана­ло­гия на­ход­ке из гроб­ни­цы в Вер­ги­не (пред­по­ло­жи­тель­но ца­ря Ма­ке­до­нии Фи­лип­па II ). У сте­ны - 2 брон­зо­вых кот­ла; се­реб­ря­ные ки­лик, 3 со­су­да в ви­де ро­га, ки­аф и си­теч­ко; гли­ня­ная ам­фо­ра и другое.

Иллюстрация:

Ка­ра­го­деуашх. Жен­ское по­гре­бе­ние: 1 - ожерелье; 2 - брас­лет. Зо­ло­то. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)