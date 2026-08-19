КАРАГАНОВ Сергей Александрович

Родился 12.09.1952, г. Москва. В 1974 году окончил экономический факультет Московского государственного университета. С 1974 по 1977 гг. стажировался при миссии СССР при ООН.

В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Роль и место транснациональных корпораций во внешней политике США». В 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему «Роль и место Западной Европы в стратегии США в отношении СССР (1945—1988)». (Институт США и Канады АН СССР, 1989)

С 1978 по 1988 гг. работал в Институте США и Канады АН СССР в должностях младшего, затем старшего научного сотрудника, заведующего сектором. В 1988 г. стал одним из основателей Института Европы АН СССР (РАН), 1989 — 2010 гг. — заместитель директора.

С 2006 г. — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Работа в государственных и общественных организациях С 1991 г. — член Совета по внешней политике МИД РФ. 1993 — 1999 гг. — член Президентского Совета РФ. С 1993 г. — член трех Научно-консультативных советов при Совете Безопасности РФ. C 2001 г. — советник заместителя руководителя Администрации Президента РФ по внешней политике. С 1992 г. — заместитель председателя Совета по внешней и оборонной политике, с 1994 г. — председатель Президиума СВОП — общественной организации, объединяющей около 200 видных представителей деловых кругов и средств массовой информации, видных политиков, представителей силовых структур. С 2002 г. — основатель и председатель Редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике». С 2004 г. — член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. 2006 – 2010 гг. — член Общественного совета при Министерстве обороны РФ. C 2009 г. — член Экспертного совета Внешэкономбанка. C 2009 г. — член Совета по вопросам инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия с государствами-участниками Содружества Независимых Государств при Минэкономразвития России. C 2010 г. — член Наблюдательно совета Издательства "Международные отношения" Членство в международных организациях 1992-2002 гг. — сопредседатель Российско-украинского форума (регулярно проводимые встречи представителей экономических и политических элит двух стран). 1994-1995 гг. — сопредседатель (совместно с О.Ламбсдорфом) Комитета по экономическому развитию Комиссии «Большая Европа» (Комиссия Ширака). 1995 — 2005 гг. — Член Международного консультативного комитета (МКК) Совета по международным отношениям (Нью-Йорк) — ведущей организации американских руководящих кругов, занимающихся внешней политикой. С 1997 г. — член Трехсторонней комиссии — ведущей организации элит США и Северной Америки, Западной Европы и Азии. С 1999 — 2005 гг. — член т.н. Токио-клуба или «Теневой восьмерки» — постоянной конференции по подготовке рекомендаций для G-8. С 2004 г. — член Попечительского совета Общества Альфреда Херрхаузена Дойче Банка. C 2004 г. — Председатель международного дискуссионного клуба «Валдай» 2007 - 2009 гг. — член Международного консультативного Совета Группы UniCredit.

Область интересов : Внешняя и оборонная политика России, безопасность и экон. аспекты взаимодействия России и Зап. Европы.

Сочинения: Harmonization of the Evolution of Russia and U.S. Defence Policies. CSIS: Washington, 1993;

Where Russia is going? Foreign and Defence Policies in a new Era. Frankfurt am Main, 1994;

Damage Limitation or Crisis? Russia and the Outside World. Washington – London, 1994;

Wither Western Aid to Russia. Cutersloh, 1994.

Российско-американские отношения на рубеже веков. Доклады рабочих групп: СВОП и Фонда Карнеги за международный мир. — М., 2000.

Стратегия для России: Повестка дня для Президента-2000 (отв. редактор). — М., 2000.

Стратегия для России. 10 лет СВОП (отв. редактор). — М., 2002.

Мир вокруг России: 2017. Контуры недалёкого будущего. — М.: Совет по внешней и оборонной политике, 2007. — 159 с.

Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / Отв. ред. и рук. авт. кол. С. А. Караганов. — М.: АСТ: Русь-Олимп, 2008- 448 стр.

Россия vs Европа. Противостояние или союз? / Под редакцией С. А. Караганова и И. Ю. Юргенса Издательства: Астрель, Русь-Олимп, 384 стр. 2010