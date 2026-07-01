КАРАЧУН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Белорусский, советский художник, искусствовед.

Биография и творчество

Юрий Карачун родился в 1931 году в Минске. Раннее детство провел в ссылке. Дело в том, что его отца репрессировали в 1930-е годы, и семья была отправлена в Красноярский край, в город Минусинск. Затем началась Великая Отечественная война , во время которой семья жила в эвакуации в Павлодаре.

В 1947 году Юрий вернулся на родину, в Минск, и сразу же поступил в Минское художественное училище. В 1952 году, окончив его, юноша приступил к преподавательской деятельности. Работал он в обычной средней школе, учил ребят рисованию и черчению. Спустя пять лет он решил продолжить образование и поступил в Московский полиграфический институт на специальность художника-графика.

С 1966 года Юрий Карачун участвовал в художественных выставках. Занимался графикой, полиграфическим дизайном, сотрудничал с различными издательствами, оформлял книги. Во второй половине 1960-х занимал место главного художника издательства “Урожай”. В 1970-е годы Юрий Александрович входил в состав художественно-экспертной комиссии по изобразительному искусству, заведовал редакцией Госкомитета по печати Белорусской ССР, одно время был начальником отдела в Министерстве культуры БССР. Однако и художественное оформление книг, которым Карачун с удовольствием занимался, приносило ему признание и награды в различных конкурсах как республиканского, так и всесоюзного уровня.

В течение 20 лет (начиная с 1977 года) Юрий Александрович Карачун занимал должность директора Национального художественного музея Республики Беларусь. Под его руководством музей расцветал и расширялся. Так, был построен еще один музейный корпус, открыты музейные реставрационные мастерские. В последних трудилось большое количество высококлассных специалистов-реставраторов. В 1994 году при музее был создан архив. Фактически, при Юрии Александровиче музей превратился в настоящий музейный комплекс, появился целый ряд его филиалов по всей стране. Среди них были как дворцово-парковый ансамбль, так и музеи народного искусства, картинные галереи.

Карачун состоял в белорусском отделе международной организации ICOM - Международном совете музеев. Это помогало развернуть целую программу по защите памятников белорусской культурной старины.

Юрий Александрович занимался и популяризацией музеев и музейного дела, распространяя интерес и уважение к искусству. Участвовал в составлении альбомов по различным музеям, писал к ним вступительные статьи, поддерживал создание Энциклопедии литературы и искусства Беларуси в качестве научного консультанта.

В 1992 году Юрий Александрович был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь. В 1997 году его вклад в развитие музейного дела в стране был отмечен присвоением Ордена Дружбы.

Скончался Юрий Карачун в 1997 году в родном городе.