КАРАЧЕВ

КАРАЧЕВ - го­род в Рос­сии, в восточной час­ти Брян­ской области, центр Ка­ра­чев­ско­го района.

Население 19,8 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Сне­жеть. Железнодорожная стан­ция.

Карачев воз­ник в начале XII века как центр кня­же­ской вла­сти в волости «Лес­ная зем­ля» Чер­ни­гов­ско­го княжества. Рас­по­ла­гал­ся на важ­ной су­хо­пут­ной до­ро­ге Мценск - Ка­ра­чев - Брянск, с юго-за­па­да к Карачеву шла до­ро­га из Кие­ва. Со­хра­ни­лось го­ро­ди­ще XII-XIII и XIV-XVII17 веков мы­со­во­го ти­па на пра­во­бе­реж­ной тер­ра­се реки Сне­жеть (пло­щадь около 6 га). С се­вер­ной (на­поль­ной) сто­ро­ны Карачев за­щи­щал ров (глу­би­ной до 1,5 м, ши­ри­ной до 18 м) и вал (вы­со­той до 2,5 м и ши­ри­ной до 30 м); с вос­то­ка - глу­бо­кий ов­раг, уси­лен­ный ва­лом. В северо-западной час­ти де­тин­ца бы­ла со­ору­же­на церковь во имя Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла. На го­ро­ди­ще об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты древне-русской ке­ра­ми­ки с вол­ни­стым и ли­ней­ным ор­на­мен­том, стек­лян­ные брас­ле­ты XII-XIII веков, ос­ко­лок про­зрач­но­го бес­цвет­но­го со­су­да с го­лу­бым эма­ле­вым узо­ром ра­бо­ты сирийских мас­те­ров (2-я половина XII века), а так­же фраг­мен­ты бе­ло­гли­ня­ных со­су­дов XIV-XV веков, различная по­су­да и ору­жие XIV-XVII веков.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Лав­рен­ть­ев­ской и Ипать­ев­ской ле­то­пи­сях в 1146 году, в свя­зи с бег­ст­вом в Карачев из Нов­го­ро­да-Се­вер­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча. Вхо­дил в со­став вла­де­ний князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча, ки­ев­ско­го и чер­ни­гов­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча. Во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия Карачев, по-ви­ди­мо­му, из­бе­жал раз­гро­ма. Не ра­нее 1250-х годов стал цен­тром Ка­ра­чев­ско­го княжества (смотрите в статье Вер­хов­ские кня­же­ст­ва). На­чи­ная с 1310 года, по­сле по­ра­же­ния и ги­бе­ли в борь­бе за Брян­ское кня­же­ст­во князя Свя­то­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, зна­че­ние Карачева ста­ло па­дать. В ре­зуль­та­те по­хо­дов ли­товского князя Ви­тов­та (1395-1396, 1406-1408 годы) Карачев во­шёл в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го, став административным цен­тром во­лос­ти в со­ста­ве Смо­лен­ской зем­ли. Ме­ж­ду 1408 и 1496 годами Карачев от­да­вал­ся в корм­ле­ние ли­товско-русским боя­рам; ме­ст­ное на­се­ле­ние пла­ти­ло дань в Крым­ский улус Ор­ды. 06.07.1496 года Карачев и его во­лос­ти бы­ли по­жа­ло­ва­ны великим князем ли­тов­ским Алек­санд­ром в дер­жа­ние (26.03.1499 года - в веч­ное вла­де­ние) ста­ро­дуб­ско­му князю Се­мёну Ива­но­ви­чу (умер в 1503 году; сын мо­жай­ско­го князя Ива­на Ан­д­рее­ви­ча). В мае 1500 года Се­мён Ива­но­вич вы­ехал на служ­бу к великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу, его удел во­шёл в со­став Русского государства (при­зна­но ли­товской сто­ро­ной по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года). По­сле смер­ти сы­на Се­мё­на Ива­но­ви­ча - князя Ва­си­лия Се­мё­но­ви­ча (1518 год) его удел ото­шёл к великому князю мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию III Ива­но­ви­чу. В ию­ле - сентябре 1522 года и декабре 1526 - апреле 1527 годов русская сто­ро­на тре­бо­ва­ла от ли­товских по­слов на пе­ре­го­во­рах не на­па­дать на Карачев и его во­лос­ти. Карачев вновь стал от­да­вать­ся в корм­ле­ние и как по­гра­нич­ный го­род от­но­сил­ся к раз­ря­ду «Крым­ская ук­рай­на». В 1537/1538-1540/1541, 1553-1554 годах го­род по­лу­чал в корм­ле­ние по­то­мок ме­ст­ных кня­зей - князь Иван Фё­до­ро­вич Гор­ча­ков-Пе­ре­мышль­ский (умер по­сле 1564 года). В середине XVI века во­енное зна­че­ние Карачева воз­рос­ло, с 1550 года в не­го ре­гу­ляр­но на­зна­чал­ся вое­во­да. Во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов в Карачеве час­то на­хо­ди­лись или со­би­ра­лись вой­ска для за­щи­ты русских зе­мель от на­бе­гов крым­ских ха­нов. В Смут­ное вре­мя на­се­ле­ние Карачева под­дер­жа­ло Лже­дмит­рия I, а за­тем Лже­дмит­рия II. В 1614-1616 годах ок­ку­пи­ро­ван в хо­де ин­тер­вен­ции Ре­чи По­спо­ли­той на­ча­ла XVII века, в 1615 году все де­ревянные со­ору­же­ния го­ро­да сго­ре­ли. В октябре 1618 года ос­тав­шие­ся в жи­вых жи­те­ли Карачева бы­ли пе­ре­ве­де­ны в город Бол­хов. По Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года ос­тал­ся в со­ста­ве Русского государства.

По ре­ше­нию Бо­яр­ской ду­мы в 1621 году на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние Карачева. В августе 1644 года, 1662 и 1668 годах под­верг­ся на­бе­гам крым­ских ха­нов. В 1654 году во вре­мя эпи­де­мии чу­мы по­гиб­ла по­ло­ви­на на­се­ле­ния го­ро­да. В по­след­ней тре­ти XVII - начале XVIII веков во­енное зна­че­ние Карачева ос­ла­бе­ло, в 1-й половине XVIII века он пре­вра­тил­ся в важ­ный центр тор­гов­ли ко­но­п­ля­ным мас­лом (в XIX веке - до 500 т в год), пень­кой, хле­бом, са­лом, дёг­тем, смо­лой. Уезд­ный го­род Ки­ев­ской (1708-1727 годы), Бел­го­род­ской (1727-1778 годы), Ор­лов­ской (1778-1920 годы; в 1778-1796 годах Ор­лов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний. Зна­че­ние Карачева воз­рос­ло по­сле по­строй­ки Ри­го-Ор­лов­ской железной дороги (1868 год) и шос­се Орёл - Ро­славль. Уезд­ный го­род Брян­ской губернии (1920-1929 годы), рай­он­ный центр За­пад­ной (1929-1937 годы), Ор­лов­ской (1937-1944 годы), Брян­ской (с 1944 года) об­лас­тей. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был ок­ку­пи­ро­ван (06.10.1941-15.08.1943 годов) и раз­ру­шен германскими вой­ска­ми, основная часть на­се­ле­ния уг­на­на в Гер­ма­нию. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Ор­лов­ской опе­ра­ции 1943 года, со­став­ной час­ти Кур­ской бит­вы 1943 года. В середине - 2-й половине XX века Карачев вос­ста­нов­лен, че­рез не­го про­шла трас­са неф­те­про­во­да «Друж­ба».

Пер­вый ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки Карачева был ут­вер­ждён в 1780 году, его ос­нов­ные идеи реа­ли­зо­ва­ны в 1-й четверти XIX века. Со­хра­ни­лись: со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1-я треть XVIII века, пе­ре­строй­ки конца XVIII - середины XIX веков; 4-ярус­ный ико­но­стас в сти­ле клас­си­циз­ма), Ус­пен­ская церковь (1818-1828 годы, тре­бу­ет рес­тав­ра­ции; ко­ло­коль­ня, 1833-1847 годы, не сохранилась), Все­хсвят­ская церковь в Но­вой сло­бо­де (1865-1874 годы) в фор­мах, сти­ли­зо­ван­ных под ба­рок­ко, церковь Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1855-1871 годы). Па­мят­ник вои­нам-тан­кистам 4-й гвардейской тан­ко­вой ар­мии, по­гиб­шим при ос­во­бо­ж­де­нии Карачева (ав­тор Р.В. Рей­шер). Фи­ли­ал Ор­лов­ско­го государственного тех­нического университета (2001 год). Крае­ведческий му­зей (1970 год).

Про­изводство элек­тро­тех­нической про­дук­ции (специальное тех­но­ло­гическое обо­ру­до­ва­ние - за­вод «Элек­тро­де­таль»), различных щё­ток из син­те­тического во­лок­на («Ме­тал­лист»), дис­ков сце­п­ле­ния для гру­зо­вых ма­шин («Ма­ши­ны и зап­ча­сти»), швей­ных из­де­лий (в том числе спец­оде­ж­ды - «Си­лу­эт»), мо­лоч­ной про­дук­ции («Ка­ра­чев­мол­пром»).

Близ Карачева, в селе Бе­ре­жок, со­хра­ни­лась Вос­кре­сен­ская церковь (по­строе­на в конце XVII - начале XVIII веков в Ти­хо­но­вой муж­ской пус­ты­ни на сред­ст­ва ца­рев­ны Тать­я­ны Ми­хай­лов­ны, пе­ре­строе­на в 1906 году; ко­ло­коль­ня - 1822 год). В ок­ре­ст­но­стях Карачева, в селе Од­ри­но, - ком­плекс Ни­ко­ло-Од­ри­на жен­ско­го монастыря (ос­но­ван как муж­ской мо­на­стырь в XIV веке, по другим дан­ным, в XV веке; за­крыт в 1924 году, воз­ро­ж­дён в 1995 году): дом игу­ме­на (на­стоя­тель­ские ке­льи; 1825, 1860 годы) и тра­пез­ная (1856 год); в селе Юра­со­во - Ка­зан­ская церковь (1773 год) в сти­ле ба­рок­ко.

Иллюстрации:

Ка­ра­чев. Вид го­ро­да. Поч­то­вая от­крыт­ка начала XX века.

Ка­ра­чев. Со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла. 1-я треть XVIII века; пе­ре­строй­ки конца XVIII - середины XIX веков. Фо­то 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)