КАРАБОБО, БИТВА ПРИ КАРАБОБО

Карабобо, битва при Карабобо — историческое сражение между испанскими войсками под руководством маршала М. де ла Торре (свыше 4 тыс. человек) и освободительной армией С. Боливара (свыше 6 тыс. человек).

Произошло недалеко от г. Валенсии (столицы совр. штата Карабобо). С. Боливар, разделив свои силы на три дивизии, нанес решающий удар по центру и правому флангу противника, вынудив последнего отступить. В сражении роялисты потеряли около 3 тыс. солдат и офицеров. Победа при К. сыграла решающую роль в последующем окончательном освобождении Венесуэлы от испанского господства. В 1921—1930 в честь победы на месте битвы сооружен мемориальный комплекс, учреждена памятная медаль. 24 июня в Венесуэле считается праздничным днем.

Лит.: Линч Дж. Революция в Испанской Америке. М., 1979; Альперович М. С., Слезкин Л. Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до начала XX века). М., 1984; Война за независимость Латинской Америки. М., 2011; De Armas Chitty J. A. La Batalla de Carabobo. Caracas, 1971; Bushnell D. Simón Bolivar. Hombre de Caracas. Proyecto de América. Una biografía. Buenos Aires, 2002; Zamora Rodríguez A. Ensayo sobre el subdesarrollo: Latinoamérica, 200 años después. Madrid, 2008; Fowler W. Latin America since 1780. London–New York, 2016.