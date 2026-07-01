КАРАБИНЕРЫ

КАРАБИНЕРЫ - кон­ные или пе­шие во­енные стрел­ки.

Впер­вые поя­ви­лись в XV веке в Ис­па­нии под названием «ка­ра­бе­ны» (от арабского - ору­жие) как лёг­кая кон­ни­ца и пе­хо­та, воо­ру­жён­ная пи­ща­ля­ми и пис­то­ле­та­ми, за­щи­щён­ная ки­ра­са­ми и шле­ма­ми.

В конце XVI - начале XVII веков карабинеры по­яв­ля­ют­ся во Фран­ции и Ав­ст­рии, в начале XVIII века - в Прус­сии.

В Рос­сии в 1763 году 6 кон­но­гре­на­дер­ских и 13 дра­гун­ских пол­ков бы­ли пе­ре­фор­ми­ро­ва­ны в ка­ра­би­нер­ные.

Воо­ру­жа­лись карабинеры ка­ра­би­на­ми и па­ла­ша­ми, а об­мун­ди­ро­вы­ва­лись как гре­на­де­ры.

В по­сле­дую­щем чис­ло и со­став ка­ра­би­нер­ных пол­ков не­од­но­крат­но ме­ня­лись.

К 1853 году в со­став российской ар­мии вхо­ди­ло 4 пол­ка карабинеров. В 1857 году карабинеры в российской ар­мии бы­ли уп­разд­не­ны. В Ита­лии и не­ко­то­рых стра­нах Латинской Аме­ри­ки карабинеры су­ще­ст­ву­ют как по­ли­цей­ские фор­ми­ро­ва­ния.

Иллюстрация:

Ка­ра­би­не­ры: 1 - обер-офи­цер ка­ра­би­нер­но­го пол­ка. 1763-1778 годы;

2 - ря­до­вой лейб-ка­ра­би­нер­но­го Эри­ван­ско­го пол­ка. 1855 год.

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