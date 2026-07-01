КАРАБИНЕРЫ
КАРАБИНЕРЫ - конные или пешие военные стрелки.
Впервые появились в XV веке в Испании под названием «карабены» (от арабского - оружие) как лёгкая конница и пехота, вооружённая пищалями и пистолетами, защищённая кирасами и шлемами.
В конце XVI - начале XVII веков карабинеры появляются во Франции и Австрии, в начале XVIII века - в Пруссии.
В России в 1763 году 6 конногренадерских и 13 драгунских полков были переформированы в карабинерные.
Вооружались карабинеры карабинами и палашами, а обмундировывались как гренадеры.
В последующем число и состав карабинерных полков неоднократно менялись.
К 1853 году в состав российской армии входило 4 полка карабинеров. В 1857 году карабинеры в российской армии были упразднены. В Италии и некоторых странах Латинской Америки карабинеры существуют как полицейские формирования.
Иллюстрация:
Карабинеры: 1 - обер-офицер карабинерного полка. 1763-1778 годы;
2 - рядовой лейб-карабинерного Эриванского полка. 1855 год.