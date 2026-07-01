КАРАБИН
КАРАБИН - разновидность винтовки (ружья), отличающаяся укороченным стволом и меньшей массой, использовался для вооружения личного состава кавалеристских, артиллерийских, сапёрных и горных частей.
Баллистические характеристики (начальная скорость пули и другие) Карабина ниже, чем у винтовки того же калибра. Различают гладкоствольные и нарезные, неавтоматические (однозарядные и магазинные) самозарядные и автоматические карабины. В российской армии магазинный карабин 7,62-мм, созданный на базе винтовки системы С.И. Мосина образца 1891 года, был принят на вооружение в 1907 году. В Рабоче-крестьянской Красной армии этот карабин, модернизированный в 1938 году и 1944 году, вместе с 7,62-мм самозарядным карабином системы Ф.В. Токарева образца 1940 года стоял на вооружении до конца 1940-х годов. Во время 2-й мировой войны в вооруженных силах множества государств карабин являлся штатным оружием сухопутных войск, горно-стрелковых и воздушно-десантных частей (например, германский карабин «98к» и другие). С 1949 года на вооружение Советской Армии был принят 7,62-мм самозарядный карабин системы С.Г. Симонова (CКC; снят с вооружения в конце 1980-х годов), который и доныне используется в качестве парадно-церемониального оружия. СКС стоял на вооружении в 22 странах, в некоторых из них осуществлялись его выпуск и модернизация. На его базе были разработаны охотничьи арабины «Вепрь» и «Архар». С 1992 года на ОАО «Ижмаш» начат выпуск карабина «Сайга», созданного на базе конструкции автомата АКМ-74 системы М.Т. Калашникова и получившего своё развитие в нескольких модификациях (например, карабин «Сайга М3 EXP-01» принят на вооружение в МВД РФ).
Иллюстрация:
Карабин СКС (самозарядный карабин Симонова).