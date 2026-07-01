КАРАБИН

КАРАБИН - раз­но­вид­ность вин­тов­ки (ру­жья), от­ли­чаю­щая­ся уко­ро­чен­ным ство­лом и мень­шей мас­сой, ис­поль­зо­вал­ся для воо­ру­же­ния лич­но­го со­ста­ва кавалеристских, артиллерийских, са­пёр­ных и гор­ных час­тей.

Бал­ли­стические ха­рак­те­ри­сти­ки (на­чаль­ная ско­рость пу­ли и другие) Карабина ни­же, чем у вин­тов­ки то­го же ка­либ­ра. Раз­ли­ча­ют глад­ко­ст­воль­ные и на­рез­ные, не­ав­то­ма­тические (од­но­за­ряд­ные и ма­га­зин­ные) са­мо­за­ряд­ные и ав­то­ма­тические карабины. В российской ар­мии ма­га­зин­ный карабин 7,62-мм, соз­дан­ный на ба­зе вин­тов­ки сис­те­мы С.И. Мо­си­на об­раз­ца 1891 года, был при­нят на воо­ру­же­ние в 1907 году. В Рабоче-крестьянской Красной армии этот карабин, мо­дер­ни­зи­ро­ван­ный в 1938 году и 1944 году, вме­сте с 7,62-мм са­мо­за­ряд­ным карабином сис­те­мы Ф.В. То­ка­ре­ва об­раз­ца 1940 года сто­ял на воо­ру­же­нии до конца 1940-х годов. Во вре­мя 2 -й ми­ро­вой вой­ны в во­оруженных си­лах множества го­су­дарств карабин яв­лял­ся штат­ным ору­жи­ем су­хо­пут­ных войск, гор­но-стрелковых и воздушно-де­сант­ных час­тей (например, германский карабин «98к» и другие). С 1949 года на во­о­ру­же­ние Советской Ар­мии был при­нят 7,62-мм са­мо­за­ряд­ный карабин сис­те­мы С.Г. Си­мо­но­ва (CКC; снят с воо­ру­же­ния в конце 1980-х годов), ко­то­рый и до­ны­не ис­поль­зу­ет­ся в ка­че­ст­ве па­рад­но-це­ре­мо­ни­аль­но­го ору­жия. СКС сто­ял на воо­ру­же­нии в 22 стра­нах, в не­ко­то­рых из них осу­щест­в­ля­лись его вы­пуск и мо­дер­ни­за­ция. На его ба­зе бы­ли раз­ра­бо­та­ны охот­ни­чьи арабины «Вепрь» и «Ар­хар». С 1992 года на ОАО «Иж­маш» на­чат вы­пуск карабина «Сай­га», соз­дан­но­го на ба­зе кон­ст­рук­ции ав­то­ма­та АКМ-74 сис­те­мы М.Т. Ка­лаш­ни­ко­ва и по­лу­чив­ше­го своё раз­ви­тие в не­сколь­ких мо­ди­фи­ка­ци­ях (например, карабин «Сай­га М3 EXP-01» при­нят на воо­ру­же­ние в МВД РФ ).

Иллюстрация:

Ка­ра­бин СКС (са­мо­за­ряд­ный ка­ра­бин Си­мо­но­ва).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)