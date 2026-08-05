КАРАБАШ
КАРАБАШ - город в России, в северной части Челябинской области.
Население 15,4 тысяч человек (2007 год). Расположен на Южном Урале. Железнодорожная станция Пирит.
Возник на территории Кыштымского горного округа при слиянии посёлков Соймановский (ведёт историю от основанного в 1822 году в пойме реки Сак-Элга посёлка золотоискателей, где в 1834 году начато строительство медеплавильного завода, действовавшего в 1837-1842 годах), Старомедный (возник в 1907 году при строительстве медеплавильного завода близ Конюховского месторождения медных руд), Старые Серебры, а также посёлка при медеплавильном заводе близ горы Карабаш (пущен в 1910 году; к 1917 году выплавлял около 1/3 российской меди; в 1918-1925 годах не действовал; производство остановлено в 1989 году) и нескольких старых хуторов. В Гражданскую войну, в 1918-1919 годах, находился под контролем колчаковцев (смотрите Колчака армии). В июле 1919 года занят частями Рабоче-крестьянской Красной армией в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. С 1933 года город, с 1934 года в составе Челябинской области. В начале 1930-х годов построена линия Карабаш - Кыштым Южно-Уральской железной дороги.
Краеведческий музей (1967 год). Градообразующее предприятие - «Карабашмедь» (создано в 1998 году на базе закрытого в 1989 году завода, входит в холдинг «Русская медная компания»; производство черновой меди, серной кислоты).