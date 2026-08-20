КАРА-ДЕПЕ
КАРА-ДЕПЕ - Поселение конца V-го - начала III-го тысячелетия до н. э. в 4 км к северу от современного поселка Артык (Каахкинский район Ашхабадской области Туркмении).
Открыто А.А. Марущенко в 1930-е годы. Раскопки Б.А. Куфтина в 1952 году, В.М. Массона в 1955-1957 годах, 1960 год, 1962-1963 годы. Телль площадью около 15 га, высотой 11,5 м; мощность культурных слоёв 12,5 м. Стратиграфически выделены 3 этапа развития энеолитической культуры центральной части северных подгорий Копетдага (смотрите в статье Намазга). Слои Кара-депе этапа 3 (рис.) стали эталоном для характеристики позднеэнеолитического комплекса этой культуры - карадепинского.
Материалы конца V-го тысячелетия представлены только керамикой. В слоях поздней фазы раннего энеолита (1-я половина IV-го тысячелетия) - однокомнатные прямоугольные дома с полами, окрашенными чёрной краской; в культурном слое в яме - детское скорченное погребение с ожерельем из алебастровых бусин. Для слоёв среднего энеолита (середина - 2-я половина IV-го тысячелетия) характерны однокомнатные дома с внутренними отсеками и прилегающими огороженными дворами; погребения на боку с согнутыми ногами, в ямах, часто облицованных сырцовым кирпичом, среди инвентаря - ожерелья и браслеты из бус (серебро, золото, бирюза, лазурит, сердолик, агат и других); типична керамика с геометрической красной и серо-чёрной росписью.
В слоях позднего энеолита (конец IV-го - начала III-го тысячелетия) - кварталы из пристроенных друг к другу одно- и двухкомнатных домов (в основном помещении - очаг в виде вкопанного в пол кухонного сосуда с отбитым дном в центре и подсобные отсеки), часто с внутриквартальными дворами; разделены узкими улицами; небольшой могильник с погребениями в ямах, впущенных в культурный слой, и последовательное коллективное захоронение в наземной сырцовой камере (среди домов); в инвентаре - сосуды, статуэтки, украшения из бусин, косметические стержни. Для карадепинского (позднеэнеолитического) комплекса характерны: терракотовые антропоморфные женские и мужские статуэтки с рельефными деталями (сложные причёски, головные уборы, украшения, знаки на бёдрах), иногда подчёркнутыми краской; каменные и терракотовые печати-пуговицы; алебастровые косметические сосуды, часто с углублённым орнаментом; медные стержни с навершиями в виде лопаточки, свёрнутой спиралью пластины или конуса; керамические сосуды с обильной измельчённой растительной примесью в тесте, украшенные чёрной монохромной росписью «карадепинского стиля» (геометрические орнаменты, изображения козлов, барсов, орлов, уток, солярные символы). Известна массивная алебастровая фигурка быка, импортная сероглиняная посуда из Юго-Восточного Прикаспия.
На основе карадепинского и геоксюрского (смотрите в статье Геоксюр 1) комплексов в III-м тысячелетии до н. э. в раннем бронзовом веке (период Намазга IV) на юго-западе Средней Азии формируется раннегородская цивилизация среднего бронзового века (Алтын-депе, Намазга-депе периода Намазга V) и в конце III-го тысячелетия - раннегородская цивилизация в Маргиане (Гонур).
Иллюстрации:
Кара-депе: 1-3 - мужская и женские глиняные статуэтки; 4 - алебастровая фигурка быка. Эрмитаж (Санкт-Петербург).
Расписная керамика карадепинского стиля. Эрмитаж (Санкт-Петербург).