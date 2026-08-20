КАРА-ДЕПЕ

КАРА-ДЕПЕ - По­се­ле­ние конца V-го - начала III-го тысячелетия до н. э. в 4 км к се­ве­ру от современного поселка Ар­тык (Ка­ах­кин­ский район Аш­ха­бад­ской области Турк­ме­нии).

От­кры­то А.А. Ма­ру­щен­ко в 1930-е годы. Рас­коп­ки Б.А. Куф­ти­на в 1952 году, В.М. Мас­со­на в 1955-1957 годах, 1960 год, 1962-1963 годы. Телль пло­ща­дью около 15 га, высотой 11,5 м; мощ­ность куль­тур­ных сло­ёв 12,5 м. Стра­ти­гра­фи­че­ски вы­де­ле­ны 3 эта­па раз­ви­тия эне­о­ли­тической куль­ту­ры центральной час­ти северных под­го­рий Ко­пет­да­га (смотрите в статье На­маз­га). Слои Кара-депе эта­па 3 (рис.) ста­ли эта­ло­ном для ха­рак­те­ри­сти­ки позд­не­эне­о­ли­тического ком­плек­са этой куль­ту­ры - ка­ра­де­пин­ско­го.

Ма­те­риа­лы конца V-го тысячелетия пред­став­ле­ны толь­ко ке­ра­ми­кой . В сло­ях позд­ней фа­зы ран­не­го эне­о­ли­та (1-я половина IV-го тысячелетия) - од­но­ком­нат­ные пря­мо­уголь­ные до­ма с по­ла­ми, ок­ра­шен­ны­ми чёр­ной крас­кой; в куль­тур­ном слое в яме - дет­ское скор­чен­ное по­гре­бе­ние с оже­рель­ем из але­ба­ст­ро­вых бу­син. Для сло­ёв среднего эне­о­ли­та (середина - 2-я половина IV-го тысячелетия) ха­рак­тер­ны од­но­ком­нат­ные до­ма с внутренними от­се­ка­ми и при­ле­гаю­щи­ми ого­ро­жен­ны­ми дво­ра­ми; по­гре­бе­ния на бо­ку с со­гну­ты­ми нога­ми, в ямах, час­то об­лицован­ных сыр­цо­вым кир­пи­чом, сре­ди ин­вен­та­ря - оже­ре­лья и брас­ле­ты из бус (се­реб­ро, зо­лото, би­рю­за, ла­зу­рит, сер­до­лик, агат и других); ти­пич­на ке­ра­ми­ка с гео­мет­рической крас­ной и се­ро-чёр­ной рос­пи­сью.

В сло­ях позд­не­го эне­о­ли­та (конец IV-го - начала III-го тысячелетия) - квар­та­лы из при­стро­ен­ных друг к дру­гу од­но- и двух­ком­нат­ных до­мов (в основном по­ме­ще­нии - очаг в виде вкопанного в пол ку­хон­ного со­су­да с отбитым дном в цен­тре и под­соб­ные от­се­ки), час­то с внут­ри­квар­таль­ны­ми дво­ра­ми; раз­де­ле­ны уз­ки­ми ули­ца­ми; не­боль­шой мо­гиль­ник с по­гре­бе­ния­ми в ямах, впу­щен­ных в куль­тур­ный слой, и по­сле­до­ва­тель­ное кол­лек­тив­ное за­хо­ро­не­ние в на­зем­ной сыр­цо­вой ка­ме­ре (сре­ди до­мов); в ин­вен­та­ре - со­су­ды, ста­ту­эт­ки, ук­ра­ше­ния из бу­син, кос­ме­тические стерж­ни. Для ка­ра­де­пин­ско­го (позд­не­эне­о­ли­ти­че­ско­го) ком­плек­са ха­рак­тер­ны: тер­ра­ко­то­вые ан­тро­по­морф­ные жен­ские и муж­ские ста­ту­эт­ки с рель­еф­ны­ми де­та­ля­ми (слож­ные при­чёс­ки, го­лов­ные убо­ры, ук­ра­ше­ния, зна­ки на бёд­рах), ино­гда под­чёрк­ну­ты­ми крас­кой; ка­мен­ные и тер­ра­ко­то­вые пе­ча­ти-пу­го­ви­цы; але­ба­ст­ро­вые кос­ме­тические со­су­ды, час­то с уг­луб­лён­ным ор­на­мен­том; мед­ные стерж­ни с на­вер­шия­ми в ви­де ло­паточ­ки, свёр­ну­той спи­ра­лью пла­сти­ны или ко­ну­са; ке­ра­мические со­су­ды с обиль­ной из­мель­чён­ной рас­ти­тель­ной при­ме­сью в тес­те, ук­ра­шен­ные чёр­ной мо­нохром­ной рос­пи­сью «ка­ра­де­пин­ско­го сти­ля» (гео­мет­рические ор­на­мен­ты, изо­бра­же­ния коз­лов, бар­сов, ор­лов, уток, со­ляр­ные сим­во­лы). Из­вест­на мас­сив­ная але­ба­ст­ро­вая фи­гур­ка бы­ка, им­порт­ная се­рог­ли­ня­ная по­су­да из Юго-Восточного При­кас­пия.

На ос­но­ве ка­ра­де­пин­ско­го и гео­ксюр­ско­го (смотрите в статье Гео­ксюр 1) ком­плек­сов в III-м тысячелетии до н. э. в ран­нем брон­зо­вом ве­ке (пе­ри­од На­маз­га IV) на юго-за­па­де Средней Азии фор­ми­ру­ет­ся ран­не­го­род­ская ци­ви­ли­за­ция сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (Ал­тын-де­пе, На­маз­га-де­пе пе­рио­да На­маз­га V) и в конце III-го тысячелетия - ран­не­го­род­ская ци­ви­ли­за­ция в Мар­гиа­не (Го­нур).

Иллюстрации:

Ка­ра-де­пе: 1-3 - мужская и жен­ские гли­ня­ные ста­ту­эт­ки; 4 - але­ба­ст­ро­вая фи­гур­ка бы­ка. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург).

Расписная керамика ка­ра­де­пин­ско­го сти­ля. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)