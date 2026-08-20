КАПТЕРЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ
КАПТЕРЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ - российский педагог и психолог.
Брат Н.Ф. Каптерева. После окончания (1872 год) Московской духовной академии совмещал преподавательскую работу в учебных заведениях Санкт-Петербурга (в том числе в 1885-1917 годы по Ведомству учреждений императрийцы Марии, профессор с 1912 года) с общественой деятельностью в Педагогическом музее воено-учебных заведений, в Петербургском педагогическом обществе, Фребелевском обществе, Петербургском комитете грамотности. В петербургский период (1872-1918 годы) разрабатывал проблемы дошкольной педагогики и семейного воспитания, дидактики, истории русской педагогики, педагогической психологии. Обосновал роль дошкольных учреждений в формировании личности гражданина, сформулировал главные принципы взаимоотношений между детским садом и семьёй, разработал основы семейного воспитания. Под редакцией Каптерева издана «Энциклопедия семейного воспитания и обучения» (1898-1910 годы, 59 выпусков; автор 10 выпусков). Каптерев разрабатывал также проблемы теории общего образования, определил сущность и содержание образовательного процесса, формы и методы обучения. Общим основанием педагогики считал антропологию (прежде всего физиологию и психологию). Обосновал необходимость вариативности общеобразовательных школ, дифференциации учебных курсов и всей структуры учебного процесса, а также целесообразность деления школ на классы, исходя из положения о существовании различных «типов ума» (продуктивный, непродуктивный, смешанный) и, соответственно, жизненных призваний юношества. Выдвинул идею автономности педагогического процесса, свободного от давления государства и Церкви. С этих позиций разработал вопросы теории педагогического процесса.
Исследовал также историю народного образования в России после отмены крепостного права (1861 год), охарактеризовал общие периоды развития русской школы и педагогики за время существования Российского государства, проанализировал источники движения теории и практики школьного воспитания и всей системы народного образования. С 1921 года профессор Воронежского университа. В ряде статей, опубликованных в журнале «Педагогическая мысль» (1918-1922 годы), изложил программу обновления общего образования в России.
Сочинения:
Педагогический процесс. СПб., 1905;
Основные начала семейного обучения (Дидактика семьи). 2-е изд. СПб., 1912;
Современные задачи народного образования в России. М., 1913;
Задачи и основы семейного воспитания. 2-е изд. СПб., 1913;
Педагогическая психология. 3-е изд. СПб., 1914;
История русской педагогии. 2-е изд. П., 1915;
Дидактические очерки. Теория образования. 2-е изд. П., 1915;
Избр. педагогические соч. М., 1982;
Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX в. М., 1990. С. 214–243 (библ.).