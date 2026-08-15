КАПРАРОЛА ВИЛЛА

КАПРАРОЛА ВИЛЛА (Дворец Фарнезе) - па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры в Ита­лии.

На­хо­дит­ся в на­се­лён­ном пу­нк­те Капрарола, в 19 км к юго-во­сто­ку от города Ви­тер­бо (область Ла­цио). Строи­тель­ст­во двор­ца на­ча­лось около 1521 года с воз­ве­де­ния пя­ти­уголь­ной в пла­не кре­по­сти с бас­тио­на­ми в уг­лах по про­ек­ту Ан­то­нио да Сан­гал­ло Млад­ше­го для кар­ди­на­ла Фар­не­зе (бу­ду­ще­го па­пы Рим­ско­го Пав­ла III). В 1530-х годах ру­ко­во­дство строи­тель­ст­вом пе­ре­шло к Б. Пе­руц­ци, а в 1556 году - к Дж. да Винь­о­ле, раз­ра­бо­тав­ше­му по пред­ло­же­нию но­во­го вла­дель­ца Алес­сан­д­ро Фар­не­зе другой про­ект (1556-1558 года), в ко­то­ром уже су­ще­ст­вую­щая кре­пость транс­фор­ми­ро­ва­лась в дво­рец. В про­цес­се строи­тель­ст­ва (1559-1583 года) в цен­тре двор­ца был соз­дан круг­лый двор, об­ра­зуе­мый дву­мя яру­са­ми свод­ча­тых ароч­ных га­ле­рей; бас­тио­ны пре­вра­ще­ны в от­кры­тые пло­щад­ки для про­гу­лок, а склон хол­ма, ве­ду­щий к па­рад­но­му вхо­ду зда­ния, оформ­лен тер­ра­са­ми. Подъ­езд­ная до­ро­га за­кан­чи­ва­ет­ся оваль­ным дво­ром, зад­нюю сто­ро­ну ко­то­ро­го оформ­ля­ет рус­то­ван­ная лод­жия; ох­ва­ты­ваю­щие двор по­лу­круг­лые пан­ду­сы ве­дут ко вто­ро­му дво­ру тра­пе­цие­вид­ной фор­мы, свя­зан­но­му двух­мар­ше­вы­ми ле­ст­ни­ца­ми со зда­ни­ем двор­ца. Рос­пи­си ин­терь­е­ров вы­пол­не­ны Т. и Ф. Цук­ка­ри, Я. Бер­то­ей, Джо­ван­ни деи Век­ки и А. Тем­пе­стой, Дж. А. да Ва­ре­зе (зал Карт; иллюстрации смотри в статье Гео­гра­фи­че­ские кар­ты). Ве­ду­щая на 2-й этаж вин­то­вая ле­ст­ни­ца, ха­рак­тер­ная для зам­ко­вой ар­хи­тек­ту­ры, вы­пол­не­на в ор­дер­ных фор­мах, что при­да­ёт ей изы­скан­ный и при­чуд­ли­вый вид.

Ниж­ний пар­тер­ный парк с са­до­во-пар­ко­вы­ми ста­туя­ми и фон­та­на­ми раз­бит в 1557-1583 годах по про­ек­ту Винь­о­лы. Верх­ний парк и Лет­ний до­мик (Па­лац­ци­на-дель-Пья­че­ре), соз­дан­ные архитектором Джа­ко­мо дель Ду­кой в 1584-1586 годах, от­ли­ча­ет тес­ная связь при­род­ных и ар­хитектурных форм. Со­че­та­ние слож­ных гео­мет­рических форм, про­ти­во­по­став­ле­ние рус­то­ван­ных и глад­ких по­верх­но­стей, во­пло­ще­ние средневековых ар­хитектурных мо­ти­вов сред­ст­ва­ми ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры, сме­на ви­дов и не­ожи­дан­ные ра­кур­сы, связь ар­хитектурного объ­ё­ма с при­ро­дой де­ла­ют Дво­рец Фар­не­зе в Капрароле од­ним из важ­ней­ших па­мят­ни­ков итальянского мань­е­риз­ма .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)