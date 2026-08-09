КАППЕЛЬСКИЕ ВОЙНЫ 1529, 1531

Каппельские войны 1529, 1531 — военные конфликты между протестантскими (в первую очередь Цюрихом) и католическими кантонами Швейцарской конфедерации, вспыхнувшие после начала распространения там Реформации в 1520-е. Названы по городку Каппель-на-Альбисе, расположенному в кантоне Цюрих на границе с Цугом.

Вслед за началом Ульрихом Цвингли в 1523—1524 церковных реформ в Цюрихе сторонники Реформации постепенно пришли к власти в Базеле, Шаффхаузене, Гларусе, на землях, находившихся под управлением аббатства Санкт-Галлен, и, наконец, в 1428 в Берне. Оставшиеся католическими «лесные кантоны» Ури, Швиц, Унтервальден, Люцерн и Цуг уже в 1524 заключили между собой «Союз пяти земель». Религиозный раскол привел к возникновению проблем с управлением землями, находившимися в общем ведении всех кантонов (в первую очередь с Тургау), поочередно оказывавшихся в руках католиков и протестантов. Попытка разрешить религиозные противоречия на диспуте в г. Бадене (19 мая — 8 июня 1526), где с XV в. проводились общие собрания представителей кантонов (тагзатцунги), не привела к успеху. В 1527 швейцарские города, поддерживавшие реформационные идеи, заключили «христианский городской союз» (Christlichen Burgrecht) друг с другом и с имперскими городами Констанцем и Страсбургом. Католические кантоны в 1529 создали «христианское объединение» (Christliche Vereinigung) — союз, в который входила поддерживавшая их Австрия.

1-я К. в. была спровоцирована арестом и казнью в Швице в 1529 священника-протестанта из Цюриха Якоба Кайзера, а также назначением в графство Баден, находившееся под общим управлением всех кантонов, ландфогта (земского наместника) — католика. В начале июня силы Цюриха заняли земли Тургау и Санкт-Галлена и направились к границе с Цугом. Благодаря вмешательству тагзатцунга удалось избежать сражения между войсками католиков и протестантов, ожидавшими окончания переговоров на поле под Каппелем. 26 июня стороны подписали «Первый земский мир» (Erster Landfrieden), по которому католические кантоны были вынуждены отказаться от союза с Австрией и выплатить репарации, а приходы в землях, находившихся под общим управлением, получали право самостоятельно решать вопрос о выборе вероисповедания.

Неразрешенные противоречия привели ко 2-й К. в., поводом для которой послужил отказ «лесных кантонов» присоединиться к Цюриху в оказании (в соответствии с заключенным ранее договором) помощи союзу Трех Лиг (на территории современного кантона Граубюнден) в войне с Миланом. Цюрих и Берн ввели против расположенных во внутренних районах конфедерации пяти католических кантонов продовольственное эмбарго. Попытки тагзатцунга способствовать урегулированию конфликта не дали результатов — католические кантоны в октябре 1531 объявили Цюриху войну. 11 октября состоялось решающее сражение при Каппеле, в котором превосходящие силы «лесных кантонов» нанесли поражение плохо организованным цюрихцам, а Цвингли погиб. Попытки Берна и других протестантских кантонов оказать помощь Цюриху не привели к успеху: 23—24 октября их войска оказались разбиты и были вынуждены отступить. «Второй земский мир» (Zweiter Landfrieden, 20 ноября) распускал союз протестантских кантонов и, при признании сосуществования католического и реформированного вероисповеданий и права каждого кантона на его выбор, фактически устанавливал доминирование составлявших большинство (7 из 13: «лесные кантоны», Золотурн и Фрибур; в Гларусе сосуществовали католики и цвинглианцы, Аппенцелль был разделен по конфессиональному признаку на два полукантона) католических кантонов в конфедерации и тагзатцунге. Население ряда стратегически важных частей земель, находившихся под общим управлением, было насильно вновь обращено в католицизм.

Лит.: Haas M. Zwingli und der Erste Kappelerkrieg. Zürich, 1965; Meyer H. Der Zweite Kappeler Krieg: die Krise der schweizerischen Reformation. Zürich, 1976; Schneider B. 700 Jahre im Überblick: Das Knonaueramt — die Stadt Zürich — die Eidgenossenschaft. Ottenbach, 2016. S. 33—38.