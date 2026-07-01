КАПЛИНСКИЙ ЯАН
КАПЛИНСКИЙ ЯАН - эстонский писатель, переводчик, общественный деятель.
Окончил Тартуский университет (1964 год). В 1992-1995 годах депутат парламента. Дебютировал поэтический сборник «Следы у источника» («Jäljed allikal», 1965 год). В 1970-1980-е годы испытал сильное влияние буддийской философии и эстетики: сборник стихов «Вечер возвращает всё» («Õhtu toob tagasi kõik», 1985 год, русский перевод 1985 год). В 1990-х годах начал писать стихи на английском, финском, русском языках и южно-эстонском диалекте.
Одна из центральных тем прозы Каплинского - этнокультурная идентичность. Роман «Та самая река» («Seesama jõgi», 2007 год), в значительной степени автобиографичный, повествует о духовных исканиях студента-интеллектуала, живущего в Тарту времён хрущёвской оттепели. Каплинский активно выступает в эстонской и европейской печати как эссеист и политический публицист: сборник «Политика и антиполитика» («Poliitika ja antipoliitika», 1992 год). Переводит поэзию и прозу с европейских и восточных языков (М. Эрцог, Лао-цзы, Н. Закс, С. Лем, А. Щипёрский, М. Отеро Сильва).
Сочинения:
«Титаник» и льды. Тал., 2002;
Sõnad sõnatusse. Инакобытие. Тал., 2005.