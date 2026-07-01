КАПЛИНСКИЙ ЯАН

КАПЛИНСКИЙ ЯАН - эстонский писатель, переводчик, общественный деятель.

Окон­чил Тар­ту­ский университет (1964 год). В 1992-1995 годах де­пу­тат пар­ла­мента. Де­бю­ти­ро­вал по­этический сборник «Сле­ды у ис­точ­ни­ка» («Jäljed allikal», 1965 год). В 1970-1980-е годы ис­пы­тал силь­ное влия­ние буд­дий­ской фи­ло­со­фии и эс­те­ти­ки: сборник сти­хов «Ве­чер воз­вра­ща­ет всё» («Õhtu toob tagasi kõik», 1985 год, русский перевод 1985 год). В 1990-х годах на­чал пи­сать сти­хи на английском, финском, русском язы­ках и южно-эстонском диа­лек­те.

Од­на из центральных тем про­зы Каплинского - эт­но­куль­тур­ная иден­тич­ность. Ро­ман «Та са­мая ре­ка» («Seesama jõgi», 2007 год), в зна­чительной сте­пе­ни ав­то­био­гра­фич­ный, по­ве­ст­ву­ет о ду­хов­ных ис­ка­ни­ях сту­ден­та-ин­тел­лек­туа­ла, жи­ву­ще­го в Тар­ту вре­мён хру­щёв­ской от­те­пе­ли . Каплинский ак­тив­но вы­сту­па­ет в эстонской и ев­ропейской пе­ча­ти как эс­се­ист и по­ли­тический пуб­ли­цист: сборник «По­ли­ти­ка и ан­ти­по­ли­ти­ка» («Poliitika ja antipoliiti­ka», 1992 год). Пе­ре­во­дит по­эзию и про­зу с ев­ропейских и восточных язы­ков (М. Эр­цог, Лао-цзы, Н. Закс, С. Лем, А. Щи­пёр­ский, М. Оте­ро Силь­ва).

Сочинения:

«Ти­та­ник» и льды. Тал., 2002;

Sõnad sõna­tusse. Ина­ко­бы­тие. Тал., 2005.