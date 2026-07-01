КАПИТУЛЯЦИИ

КАПИТУЛЯЦИИ

1) Осо­бый вид до­го­во­ров, фик­си­рую­щих при­ви­ле­ги­ро­ван­ный ре­жим для ино­стран­цев по срав­не­нию с гра­ж­да­на­ми го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния. Ха­рак­тер­ной чер­той капитуляции яв­ля­ет­ся то, что при­ви­ле­гии пре­дос­тав­ля­ют­ся ино­стран­цам од­но­сто­рон­не, а не на ос­но­ве вза­им­но­сти. Пер­во­на­чаль­но капитуляции пред­став­ля­ли со­бой льго­ты, ко­то­рые со­от­вет­ст­вую­щее пра­ви­тель­ст­во мог­ло да­ро­вать гра­ж­да­нам др. стра­ны и по сво­ему ус­мот­ре­нию от­ме­нить (например, капитуляции в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду итальянскими го­ро­да­ми и Ви­зан­ти­ей, хри­сти­ан­ски­ми кня­же­ст­ва­ми в Па­ле­сти­не и египетскими мам­люк­ски­ми сул­та­на­ми и т. п.). В середине XV века сул­та­ны Ос­ман­ской им­пе­рии да­ро­ва­ли капитуляции гра­ж­да­нам Ге­нуи и Ве­не­ции.

В 1535-1536 годах турецкий сул­тан Су­лей­ман I Ка­ну­ни пре­дос­та­вил пер­вую капитуляцию Фран­ции. Эта капитуляция, дан­ная в пе­ри­од наи­боль­ше­го мо­гу­ще­ст­ва Ос­ман­ской им­пе­рии , так же как и капитуляция бо­лее ран­не­го пе­рио­да, не но­си­ла не­рав­но­прав­но­го ха­рак­те­ра. В XVIII-XIX веках с пе­ре­хо­дом ев­ропейских го­су­дарств и США к ак­тив­ной ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ке ха­рак­тер капитуляции из­ме­нил­ся. Из доб­ро­воль­но пре­дос­тав­ляе­мых льгот они пре­вра­ти­лись в ка­баль­ные ус­ло­вия, на­вя­зы­вае­мые го­су­дар­ст­вам Вос­то­ка под пред­ло­гом их не­спо­соб­но­сти га­ран­ти­ро­вать безо­пас­ность и пра­ва иностранных под­дан­ных. Как пра­ви­ло, капитуляции пре­ду­смат­ри­ва­ли: пол­ное ос­во­бо­ж­де­ние (им­му­ни­тет) ино­стран­цев от ме­ст­ной юрис­дик­ции, пре­дос­тав­ле­ние им ши­ро­ких льгот в об­лас­ти тор­гов­ли, мо­ре­пла­ва­ния, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, ос­во­бо­ж­де­ние от мно­гих на­ло­гов и сбо­ров и т. д. Ре­жим капитуляции был на­вя­зан Ос­ман­ской им­пе­рии, Ки­таю, Япо­нии, Ира­ну, Егип­ту, Ал­жи­ру, Ту­ни­су, Ма­рок­ко и др. го­су­дар­ст­вам Азии и Аф­ри­ки.

По ме­ре раз­вёр­ты­ва­ния национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния стра­ны Вос­то­ка до­би­лись ли­к­ви­да­ции ре­жи­ма капитуляции. В боль­шин­ст­ве бал­кан­ских стран, вхо­див­ших в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии, капитуляции бы­ли от­ме­не­ны по­сле их ос­во­бо­ж­де­ния от ос­ман­ско­го ига: в тех час­тях Ос­ман­ской им­пе­рии, ко­то­рые пре­вра­ти­лись в ко­ло­нии ев­ропейских дер­жав, капитуляции бы­ли уп­разд­не­ны пра­ви­тель­ст­ва­ми мет­ро­по­лий с це­лью без­раз­дель­но­го гос­под­ства в сво­их за­мор­ских вла­де­ни­ях (в Ал­жи­ре в 1830 году, в Ту­ни­се в 1883-1884 годах, в Три­по­ли­та­нии в 1912 году). В 1899 году от ре­жи­ма капитуляции ос­во­бо­ди­лась Япо­ния. Боль­шое зна­че­ние для ли­к­ви­да­ции прак­ти­ки капитуляции имел от­каз советского пра­ви­тель­ст­ва (по до­го­во­рам с Тур­ци­ей и Ира­ном в 1921 году, Ки­та­ем в 1924 году) от ка­пи­ту­ляционных прав, ко­то­ры­ми ра­нее поль­зо­ва­лось в этих стра­нах пра­ви­тель­ст­во Российской им­пе­рии. Тур­ция окон­ча­тель­но ос­во­бо­ди­лась от ка­пи­ту­ляционного ре­жи­ма в 1923 году, Иран - в 1928 году, Ки­тай - в 1943-1947 годах, Еги­пет - в 1949 году.

2) До­го­во­ры, за­клю­чав­шие­ся в конце XV - первой половине XVI веков испанской ко­ро­ной с мо­ре­хо­да­ми, пред­во­ди­те­ля­ми кон­ки­ста­до­ров и др., с це­лью за­кре­п­ле­ния её ин­те­ре­сов на зем­лях, ко­то­рые мог­ли быть от­кры­ты или долж­ны бы­ли быть по­ко­ре­ны (капитуляция с Х. Ко­лум­бом от 17.04.1492 года, и др.).

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