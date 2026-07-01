КАПИТУЛЯЦИИ
КАПИТУЛЯЦИИ
1) Особый вид договоров, фиксирующих привилегированный режим для иностранцев по сравнению с гражданами государства пребывания. Характерной чертой капитуляции является то, что привилегии предоставляются иностранцам односторонне, а не на основе взаимности. Первоначально капитуляции представляли собой льготы, которые соответствующее правительство могло даровать гражданам др. страны и по своему усмотрению отменить (например, капитуляции в отношениях между итальянскими городами и Византией, христианскими княжествами в Палестине и египетскими мамлюкскими султанами и т. п.). В середине XV века султаны Османской империи даровали капитуляции гражданам Генуи и Венеции.
В 1535-1536 годах турецкий султан Сулейман I Кануни предоставил первую капитуляцию Франции. Эта капитуляция, данная в период наибольшего могущества Османской империи, так же как и капитуляция более раннего периода, не носила неравноправного характера. В XVIII-XIX веках с переходом европейских государств и США к активной колониальной политике характер капитуляции изменился. Из добровольно предоставляемых льгот они превратились в кабальные условия, навязываемые государствам Востока под предлогом их неспособности гарантировать безопасность и права иностранных подданных. Как правило, капитуляции предусматривали: полное освобождение (иммунитет) иностранцев от местной юрисдикции, предоставление им широких льгот в области торговли, мореплавания, местного самоуправления, освобождение от многих налогов и сборов и т. д. Режим капитуляции был навязан Османской империи, Китаю, Японии, Ирану, Египту, Алжиру, Тунису, Марокко и др. государствам Азии и Африки.
По мере развёртывания национально-освободительного движения страны Востока добились ликвидации режима капитуляции. В большинстве балканских стран, входивших в состав Османской империи, капитуляции были отменены после их освобождения от османского ига: в тех частях Османской империи, которые превратились в колонии европейских держав, капитуляции были упразднены правительствами метрополий с целью безраздельного господства в своих заморских владениях (в Алжире в 1830 году, в Тунисе в 1883-1884 годах, в Триполитании в 1912 году). В 1899 году от режима капитуляции освободилась Япония. Большое значение для ликвидации практики капитуляции имел отказ советского правительства (по договорам с Турцией и Ираном в 1921 году, Китаем в 1924 году) от капитуляционных прав, которыми ранее пользовалось в этих странах правительство Российской империи. Турция окончательно освободилась от капитуляционного режима в 1923 году, Иран - в 1928 году, Китай - в 1943-1947 годах, Египет - в 1949 году.
2) Договоры, заключавшиеся в конце XV - первой половине XVI веков испанской короной с мореходами, предводителями конкистадоров и др., с целью закрепления её интересов на землях, которые могли быть открыты или должны были быть покорены (капитуляция с Х. Колумбом от 17.04.1492 года, и др.).