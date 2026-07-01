КАПИТОЛИЙ (лат. Mons Capitolinus)

Один из семи холмов Рима , расположен к северо-западу от Палатина .

У Капитолийского холма было две вершины, одна называлась собственно Капитолий, а вторая – Аркс (arx, крепость). Римская традиция связывает Капитолий с Сатурном. Там располагался величественный храм, постройка которого была начата Тарквинием Древним , а посвящен он был в первый год республики Юпитеру Всеблагому Величайшему, Юноне и Минерве. Капитолий был малонаселен; это связано с его функциями сакрального и военного центра города. Он стал прибежищем для римлян во время галльского нашествия 390 г. до н.э. На этом холме консулы совершали жертвоприношения в начале года, а наместники провинций давали обеты перед отправлением к месту службы; жертвоприношение на Капитолии было кульминацией триумфального шествия. От древнего храма уцелел фундамент (62 х 53,5 м), но само здание было уничтожено пожаром 83 г. до н.э. Новый храм, отстроенный Квинтом Катулом, был обновлен Августом, но и он сгорел в 69 г. н.э. во время военных действий в Риме. Храм, отреставрированный Веспасианом, в свою очередь, сгорел в 80 г. Последняя его реставрация была предпринята Домицианом . На северной вершине холма, Арксе, находился храм Юноны Монеты, авгуракулюм (наблюдательная площадка авгуров с хижиной при ней) и Тарпейская скала – место казни государственных преступников. На восточном склоне холма находился Табуларий, государственный архив Рима. У подножия Капитолия сохранились остатки инсулы – большого жилого дома – времен империи.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев