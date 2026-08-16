КАПИТАНЕЦ ИВАН МАТВЕЕВИЧ

Советский военный деятель, Адмирал флота (1988).

Биография

Родился 10 января 1928 года на хуторе Неклюдовка (ныне – Кашарский район Ростовской области). В годы войны пережил немецко-фашистскую оккупацию. Окончил среднюю школу. С 1946 года – в ВМФ СССР. В 1950 году окончил Каспийское ВВМУ, в 1964 году – ВМА. Служил на различных эсминцах Балтийского и Северного флотов.

С 1966 года командовал бригадой эсминцев на Северном флоте. Во время Шестидневной войны с десантом морской пехоты перебрасывался в Средиземное море для вступления в действие в случае наступления войск Израиля в глубь Сирии. В 1970 году окончил ВАГШ, после чего на протяжении трёх лет служил в 5-й Средиземноморской эскадре ВМФ. В 1973 году был назначен командующим Камчатской флотилией. С 1978 года – сначала первый заместитель командующего, затем командующий Балтийским флотом. В 1985-1988 годах командовал Северным флотом, а затем был переведён в центральный аппарат ВМФ СССР на должность первого заместителя главкома ВМФ СССР.

Внёс большой вклад в повышение боевой и политической подготовки возглавляемых им частей и соединений, которые не раз отмечались как одни из лучших во всём ВМФ СССР. Принимал участие в многочисленных переходах боевых кораблей и атомных подводных лодок в различные уголки Мирового океана. Большое внимание уделял возможности совместных действий ВМФ СССР, ПНР и ГДР , и на крупномасштабных учениях «Запад-81» Балтийский флот, которым в ту пору командовал Капитанец, был признан лучшим. Во время службы в Арктике руководил операцией по вскрытию районов патрулирования атомных подлодок НАТО в Заполярье. Являлся автором большого количество статей и книг по теории применения ВМФ в условиях современной войны.

Распад СССР и жизнь в новой России

На время службы Капитанца в центральном аппарате ВМФ пришлись сложные времена в истории всех Вооружённых Сил. Он принимал участие в переговорах с США, Италией, Нидерландами, Финляндией, Великобританией, Китаем, Турцией, Польшей, Румынией, ГДР и многими другими странами о военном сотрудничестве, создании системы международной безопасности. Был членом Правительственной комиссии по урегулированию взаимоотношений между СССР и прибалтийскими республиками, курировал в ней вопросы ВМФ. Сумел добиться сохранения многих кораблей Балтийского флота, дислоцировавшихся до распада СССР в военно-морских базах в Литве, Латвии и Эстонии.

В 1992 году участвовал в работе Госкомиссии по созданию МО РФ. В том же году вышел в отставку. Проживал в Москве, активно занимался общественной и научной деятельностью. Умер 25 сентября 2018 года.