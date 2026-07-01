КАПФЕНБЕРГ
КАПФЕНБЕРГ - город на востоке Австрии, земля Штирия.
Население 21,9 тысяч человек (2008 год). Расположен в предгорьях Мюрцтальских и Фишбахских Альп, на реке Мюрц (в 3 км от её впадения в реку Мур). Важный транспортный узел: через Капфенберг проходят скоростные автострады и железно-дорожные магистрали, соединяющие Вену с Грацем, Леобеном и Клагенфуртом.
Первое упоминание о крепости Капфенберг относится к середине XII века, с 1256 года община Капфенберг получила права на проведение ярмарок. С XIV века известен железоделательным производством, которое развивалось на базе железорудных месторождений Штирии. С XV веке получило распространение кузнечное мануфактурное производство, в XIX веке появились чугуно- и сталеплавильные заводы (в 1894 году перешли под контроль фирмы «Gebrüder Böhler»; ныне «Böhler AG»). Город с 1924 года. В феврале 1934 года один из центров боёв между шуцбундом и правительственными войсками. Сильно пострадал от англо-американских бомбардировок в 1944-1945 годах.
Высшая профессионально-техническая школа Йоаннеум (с 1995 года в Капфенберге одно из трёх подразделений). Культурный центр Капфенберга (1989 год; в его составе - Галерея прикладного и современного искусства, Городской музей, городская библиотека с видеотекой). В 1948 году организованы Обществово друзей музыки, Симфонический оркестр, фестиваль «Дни культуры». Работают хор «Зингкрайс» (1903 год), Городская капелла духовых инструментов (1960 год). Концерты проходят в залах Культурного центра, замке Оберкапфенберг (впервые упоминается в 1173 году; концерты старинной музыки и крупнейшие в стране «Рыцарские праздники», с 1994 года), на Альпийском стадионе (концерты рок- и поп-музыки). Фестиваль клоунады «Комикодеон» (с 1997 года). Мужская баскетбольная команда «Капфенберг Буллс» - одна из ведущих в Австрии, чемпион страны в 2001-2004 годах.
В сфере услуг занято около 6 тысяч человек, в промышленности - 5,4 тысяч человек (2005 год). Действует Научно-исследовательский вычислительный центр компании «DaimlerChrysler Computing Services GmbH» (2003 год). Неврологический терапевтический центр Капфенберга (1999 год; создан на базе клиники компании «Böhler», открытой в 1908 году). Главной отраслью специализации промышленности остаётся чёрная металлургия (с начала 1970-х годов производство стали и проката сокращается); основной работодатель - фирма «Böhler AG». Выплавка меди, производство кабеля, проволоки, химических товаров, бумаги и картона.
К северо-западу от Капфенберга - карстовые пещеры. Туризм.