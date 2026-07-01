КАПФЕНБЕРГ

КАПФЕНБЕРГ - го­род на вос­то­ке Ав­ст­рии , зем­ля Шти­рия.

Население 21,9 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Мюрц­таль­ских и Фиш­бах­ских Альп, на реке Мюрц (в 3 км от её впа­де­ния в реку Мур). Важ­ный транс­порт­ный узел: че­рез Капфенберг про­хо­дят ско­ро­ст­ные ав­то­стра­ды и железно-дорожные ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щие Ве­ну с Гра­цем, Ле­о­бе­ном и Кла­ген­фур­том.

Пер­вое упо­ми­на­ние о кре­по­сти Кап­фен­берг от­но­сит­ся к середине XII века, с 1256 года об­щи­на Капфенберг по­лу­чи­ла пра­ва на про­ве­де­ние яр­ма­рок. С XIV века из­вес­тен же­ле­зо­де­ла­тель­ным про­изводством, ко­то­рое раз­ви­ва­лось на ба­зе же­ле­зо­руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний Шти­рии. С XV веке по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние куз­неч­ное ма­ну­фак­тур­ное про­изводство, в XIX веке поя­ви­лись чу­гу­но- и ста­ле­пла­виль­ные за­во­ды (в 1894 году пе­ре­шли под кон­троль фир­мы «Gebrüder Böhler»; ны­не «Böhler AG»). Го­род с 1924 года. В феврале 1934 года один из цен­тров бо­ёв ме­ж­ду шуц­бун­дом и пра­ви­тельственными вой­ска­ми. Силь­но по­стра­дал от анг­ло-американских бом­бар­ди­ро­вок в 1944-1945 годах.

Выс­шая профессионально-тех­ническая шко­ла Йоан­не­ум (с 1995 года в Капфенберге од­но из трёх под­раз­де­ле­ний). Куль­тур­ный центр Капфенберга (1989 год; в его со­ста­ве - Га­ле­рея при­клад­но­го и современного ис­кус­ст­ва, Городской му­зей, городская биб­лио­те­ка с ви­део­те­кой). В 1948 году ор­га­ни­зо­ва­ны Обществово дру­зей му­зы­ки, Сим­фо­нический ор­кестр, фес­ти­валь «Дни куль­ту­ры». Ра­бо­та­ют хор «Зин­гк­райс» (1903 год), Городская ка­пел­ла ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов (1960 год). Кон­цер­ты про­хо­дят в за­лах Куль­тур­но­го цен­тра, зам­ке Обер­кап­фен­берг (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1173 году; кон­цер­ты ста­рин­ной му­зы­ки и круп­ней­шие в стра­не «Ры­цар­ские празд­ни­ки», с 1994 года), на Аль­пий­ском ста­дио­не (кон­цер­ты рок- и поп-му­зы­ки). Фес­ти­валь кло­уна­ды «Ко­ми­ко­де­он» (с 1997 года). Муж­ская бас­кет­боль­ная ко­ман­да «Кап­фен­берг Буллс» - од­на из ве­ду­щих в Ав­ст­рии, чем­пи­он стра­ны в 2001-2004 годах.

В сфе­ре ус­луг за­ня­то около 6 тысяч человек, в промышленности - 5,4 тысяч человек (2005 год). Дей­ст­ву­ет Научно-исследовательский вы­чис­ли­тель­ный центр ком­па­нии «DaimlerChrysler Computing Services GmbH» (2003 год). Нев­ро­ло­гический те­ра­пев­тический центр Капфенберга (1999 год; соз­дан на ба­зе кли­ни­ки ком­па­нии «Böh­ler», от­кры­той в 1908 году). Главной от­рас­лью спе­циа­ли­за­ции промышленности ос­та­ёт­ся чёр­ная ме­тал­лур­гия (с начала 1970-х годов про­изводство ста­ли и про­ка­та со­кра­ща­ет­ся); основной ра­бо­то­датель - фир­ма «Böhler AG». Вы­плав­ка ме­ди, про­изводство ка­бе­ля, про­во­ло­ки, хи­мических то­ва­ров, бу­ма­ги и кар­то­на.

К се­ве­ро-за­па­ду от Капфенберга - кар­сто­вые пе­ще­ры. Ту­ризм.

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