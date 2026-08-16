КАПЕТИНГИ (лат. Capetingi, фр. Capetiens)

Французская королевская династия, находившаяся у власти с 987 г. по 1328 г.

Основателем династии был Роберт Сильный (ум. 866), которому удалось завладеть обширными территориями между Сеной и Луарой и получить титулы маркграфа Нейстрии и графа Парижа. Сын Роберта, Эд I (888–898 гг.), был избран в 888 г. королем, однако он не смог закрепить королевскую власть за своим семейством. В 922 г. королем удалось стать брату Эда, Роберту I, а в 923 г. зятю Роберта, Рудольфу (923–936 гг.), герцогу Бургундии.

Сын Роберта I, Гуго Великий вернул королевскую корону династии Каролингов, возведя на престол сначала Людовика Заморского (936–954 гг.), а затем Лотаря (954–986 гг.), однако реальная власть была сосредоточена в руках Гуго.

Окончательный переход королевской власти от Каролингов к Капетингам свершился при сыне Гуго Великого, Гуго Капете, который в 987 г. был избран королем Франции. Поскольку формально королевская власть была выборной, первые Капетинги короновали своих наследников еще при жизни, чтобы обеспечить передачу власти.

После Гуго Капета королем стал его сын Роберт (996–1031 гг.), после смерти которого власть перешла к его сыну Генриху I (1031–1060 гг.). Сын Генриха I, Филипп I правил до 1108 г. Сын Филиппа, Людовик VI Толстый был у власти до 1137 г. Его сын, Людовик VII (1137–1180 гг.) оставил трон Филиппу II Августу (1180–1223 гг.). Сын Филиппа II, Людовик VIII (1223–1226 гг.) имел четырёх сыновей: Людовика IX Святого (1226–1270 г.), Роберта Альфонса и Крала Анжуйского, основателя Анжуйской династии Неаполитанского королевства. Людовику IX один из его 11-ти сыновей, Филипп III (1270–1285 гг.). После смерти сына Филиппа III, Филиппа IV Красивого (1285–1314 гг.) последовательно правили трое его сыновей: Людовик X (1314–1316 гг.), Филипп V (1316–1322 гг.) и Карл IV (1322–1328 гг.).

При первых Капетингах власть королей была слабой и ограничивалась исключительно королевским доменом. Однако постепенно Капетингам удалось расширить свои владения: при Филиппе II в борьбе с Ангией были присоединены Нормандия и Анжу, часть Мена и некоторые территории в Пуату. При Людовике VIII и Людовике IX королевская власть распространилась почти на все Пуату и Лангедок. С присоединением Шампани при Филиппе IV ¾ Франции были объединены под королевской властью. Параллельно с ростом королевского домена шел процесс формирования королевского чиновничьего аппарата, который приобретал все большее значение в жизни королевства.

Карл IV умер, не оставив наследника, и старшая ветвь династии Капетингов прервалась. Королевская власть перешла к младшей ветви — Валуа, основателем корой был Карл, граф Валуа , сын Филиппа III. Превым королем новой династии стал Филипп VI (1328–1350 гг.)

Иллюстрации:

Генеалогическое древо Капетингов.

Автор статьи: Г. А. Шмидт