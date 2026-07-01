КАП-АИТЬЕН

КАП-АИТЬЕН - город на севере Гаити.

Население 147,5 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Порт (вы­воз са­ха­ра, фрук­тов, ко­фе). Ас­фаль­то­вы­ми ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с го­ро­да­ми Порт-о-Пренс и Жак­мель. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1670 году ис­панца­ми. В 1697 году за­хва­чен фран­цу­за­ми, пе­ре­име­но­ван в Kaп-Фран­се. Административный центр французской ко­ло­нии Сан-До­мин­го. Современное название с 1804 года. В 1807-1820 годах сто­ли­ца нег­ри­тян­ско­го Государства Гаи­ти (в этот пе­ри­од име­но­вал­ся Кап-Ан­ри). Силь­но раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ния­ми (1751, 1842 годов) и ура­га­ном (1928 год).

Центр тор­гов­ли и ту­риз­ма (по­зна­ва­тель­но­го, пляж­но­го, спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­но­го, в т. ч. па­рус­ный и вод­но­лыж­ный спорт). Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции, про­изводство по­тре­би­тель­ских то­ва­ров, су­ве­нир­ной про­дук­ции. Центр сельскохозяйственного рай­она (то­вар­ное про­изводство си­за­ля, са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, ба­на­нов, ана­на­сов, ко­фе и др.). (смотрите Предпринимательская деятельность )

К се­ве­ро-за­па­ду от го­ро­да - пре­крас­ные пес­ча­ные пля­жи; к югу от города на­хо­дят­ся основные объ­ек­ты ту­риз­ма - по­лу­раз­ру­шен­ные дво­рец Сан-Су­си (1811-1812 годы) и кре­пость Ла-Ферь­ер (начало XIX века).

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