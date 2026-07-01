КАП-АИТЬЕН
КАП-АИТЬЕН - город на севере Гаити.
Население 147,5 тыс. человек (2008 год). Расположен на побережье Атлантического океана. Порт (вывоз сахара, фруктов, кофе). Асфальтовыми автодорогами связан с городами Порт-о-Пренс и Жакмель. Международный аэропорт.
Основан в 1670 году испанцами. В 1697 году захвачен французами, переименован в Kaп-Франсе. Административный центр французской колонии Сан-Доминго. Современное название с 1804 года. В 1807-1820 годах столица негритянского Государства Гаити (в этот период именовался Кап-Анри). Сильно разрушен землетрясениями (1751, 1842 годов) и ураганом (1928 год).
Центр торговли и туризма (познавательного, пляжного, спортивно-развлекательного, в т. ч. парусный и воднолыжный спорт). Переработка сельскохозяйственной продукции, производство потребительских товаров, сувенирной продукции. Центр сельскохозяйственного района (товарное производство сизаля, сахарного тростника, бананов, ананасов, кофе и др.). (смотрите Предпринимательская деятельность)
К северо-западу от города - прекрасные песчаные пляжи; к югу от города находятся основные объекты туризма - полуразрушенные дворец Сан-Суси (1811-1812 годы) и крепость Ла-Ферьер (начало XIX века).