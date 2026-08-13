КАОР

КАОР - город на юго-западе Франции.

Ре­ги­он Юг - Пи­ре­неи, административный центр департамента Ло. Население 24,4 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в жи­во­пис­ной из­лу­чи­не реки Ло (при­ток Га­рон­ны).

Пер­во­на­чаль­но кельт ское по­се­ле­ние Ка­дур­ки (Cadurci), по­сле римского за­вое­ва­ния по­лу­чил название Ди­во­на Ка­дур­ко­рум (Di­vona Cadurcorum). С середины VII века епи­скоп­ская ре­зи­ден­ция. Каор был за­воё­ван вест­го­та­ми, ара­ба­ми, в IX-XI веках при­над­ле­жал гра­фам Ту­луз­ским. С начала XIII века при­обрёл зна­че­ние круп­но­го ев­ропейского тор­го­во­го, бан­ков­ско­го и бир­же­во­го цен­тра. В 1332 году в Каоре был ос­но­ван уни­вер­си­тет (в 1751 года пе­ре­не­сён в Ту­лу­зу). Рас­цвет Каора за­кон­чил­ся по­сле на­ча­ла Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. По до­го­во­ру в Бре­ти­ньи Каор в 1360 году ото­шёл анг­ли­ча­нам, воз­вра­щён Фран­ции в 1428 году.

Го­род де­лит­ся буль­ва­ром Гам­бет­та, про­ле­гаю­щим с се­ве­ра на юг, на восточную часть (Ста­рый го­род, ос­тат­ки ук­ре­п­ле­ний XIV века, квар­та­лы жи­лой за­строй­ки XIV-XV веков) и западную часть (Но­вый го­род). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: руи­ны позд­не­рим­ских терм (т. н. Во­ро­та Диа­ны) и те­ат­ра; со­бор Святого Сте­фа­на (Сент-Эть­енн; около 1080-1135 годов, пе­ре­страи­вал­ся ме­ж­ду 1282 и 1500 годами; пе­ре­крыт 2 ку­по­ла­ми на па­ру­сах; ап­си­да с 3 ка­пел­ла­ми - XIII века; главный фа­сад с 3 баш­ня­ми - 1316-1324 годы; северный пор­тал с бо­га­тым скульп­тур­ным уб­ран­ст­вом - около 1140 года; в хо­ре и западном ку­по­ле - рос­пи­си XIV века) с ос­тат­ка­ми позд­не­го­тического клу­ат­ра (1504 год); церк­ви Сент-Юр­сис (XII-XIII века), Святого Вар­фо­ло­мея (XIV век); Ша­то-дю-Руа (XIV век), ос­тат­ки двор­ца па­пы Рим­ско­го Ио­ан­на XXII (квад­рат­ная в пла­не баш­ня - XIV век), до­ма XIII-XVII веков в квар­та­ле До­рад, отель Ро­аль­де (XV век), кол­леж Пе­лег­ри (конец XV века); мос­ты че­рез реку Ло - Ва­лан­тре (1308-1378 годы, рес­тав­ри­ро­ван в XIX веке; 3 баш­ни), Луи Фи­липпа (XIX век). Па­мят­ник Л. Гам­бет­те. Городской му­зей (1833 год, с 1929 года - в бывшем двор­це епи­ско­па).

Каор - тра­диционный центр рай­она ви­но­де­лия. Со средних ве­ков из­вес­тен про­изводством терп­ких крас­ных вин с на­сы­щен­ным вку­сом; для луч­шей со­хран­но­сти их ува­ри­ва­ли до по­лу­че­ния гус­то­го и слад­ко­го «нек­та­ра» (в конце XVIII-XIX веках по­став­лял­ся в Рос­сию как ви­но для цер­ков­но­го при­час­тия - ка­гор). Ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, «вин­ный»).

Иллюстрация:

Ка­ор. Мост Ва­лан­тре. 1308-1378 годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)