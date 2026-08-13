КАОР
КАОР - город на юго-западе Франции.
Регион Юг - Пиренеи, административный центр департамента Ло. Население 24,4 тыс. человек (2008 год). Расположен в живописной излучине реки Ло (приток Гаронны).
Первоначально кельтское поселение Кадурки (Cadurci), после римского завоевания получил название Дивона Кадуркорум (Divona Cadurcorum). С середины VII века епископская резиденция. Каор был завоёван вестготами, арабами, в IX-XI веках принадлежал графам Тулузским. С начала XIII века приобрёл значение крупного европейского торгового, банковского и биржевого центра. В 1332 году в Каоре был основан университет (в 1751 года перенесён в Тулузу). Расцвет Каора закончился после начала Столетней войны 1337-1453 годов. По договору в Бретиньи Каор в 1360 году отошёл англичанам, возвращён Франции в 1428 году.
Город делится бульваром Гамбетта, пролегающим с севера на юг, на восточную часть (Старый город, остатки укреплений XIV века, кварталы жилой застройки XIV-XV веков) и западную часть (Новый город). Среди архитектурных памятников: руины позднеримских терм (т. н. Ворота Дианы) и театра; собор Святого Стефана (Сент-Этьенн; около 1080-1135 годов, перестраивался между 1282 и 1500 годами; перекрыт 2 куполами на парусах; апсида с 3 капеллами - XIII века; главный фасад с 3 башнями - 1316-1324 годы; северный портал с богатым скульптурным убранством - около 1140 года; в хоре и западном куполе - росписи XIV века) с остатками позднеготического клуатра (1504 год); церкви Сент-Юрсис (XII-XIII века), Святого Варфоломея (XIV век); Шато-дю-Руа (XIV век), остатки дворца папы Римского Иоанна XXII (квадратная в плане башня - XIV век), дома XIII-XVII веков в квартале Дорад, отель Роальде (XV век), коллеж Пелегри (конец XV века); мосты через реку Ло - Валантре (1308-1378 годы, реставрирован в XIX веке; 3 башни), Луи Филиппа (XIX век). Памятник Л. Гамбетте. Городской музей (1833 год, с 1929 года - в бывшем дворце епископа).
Каор - традиционный центр района виноделия. Со средних веков известен производством терпких красных вин с насыщенным вкусом; для лучшей сохранности их уваривали до получения густого и сладкого «нектара» (в конце XVIII-XIX веках поставлялся в Россию как вино для церковного причастия - кагор). Туризм (культурно-познавательный, «винный»).
Иллюстрация:
Каор. Мост Валантре. 1308-1378 годы. Архив БРЭ.