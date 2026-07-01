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КАНУН
КАНУН - струнный щипковый музыкальный инструмент типа цитры.
В арабских странах существует в двух основных разновидностях: с 78 струнами в Машрике (Аравия, Ирак, страны Леванта) и с 51 струной в Магрибе (Тунис, Алжир, Марокко, Ливия и др. страны Арабского Запада). Бытует также в Иране, Армении (под названием «канон»), Азербайджане, Средней Азии (в т. ч. у уйгур под названием «калун»).
Один из ведущих инструментов в ансамблях традиционной музыки, сольный виртуозный концертный инструмент. В XIV-XVI веках был известен в Западной Европе. Под турецким влиянием распространился в Греции (под названием «канонаки»).
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