КАНУН

КАНУН - струнный щипковый музыкальный инструмент типа цитры.

В арабских стра­нах су­ще­ст­ву­ет в двух основных раз­но­вид­но­стях: с 78 стру­на­ми в Маш­ри­ке (Ара­вия, Ирак, стра­ны Ле­ван­та) и с 51 стру­ной в Маг­ри­бе (Ту­нис, Ал­жир, Ма­рок­ко, Ли­вия и др. стра­ны Арабского За­па­да). Бы­ту­ет так­же в Ира­не, Ар­ме­нии (под названием «ка­нон»), Азер­бай­джа­не, Средней Азии (в т. ч. у уй­гур под названием «ка­лун»).

Один из ве­ду­щих ин­ст­ру­мен­тов в ан­самб­лях тра­диционной му­зы­ки, соль­ный вир­ту­оз­ный кон­церт­ный ин­ст­ру­мент. В XIV-XVI веках был из­вес­тен в Западной Ев­ро­пе. Под турецким влия­ни­ем рас­про­стра­нил­ся в Гре­ции (под названием «ка­но­на­ки»).

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