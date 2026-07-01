КАНТУС ФИРМУС

КАНТУС ФИРМУС - мелодия , выполняющая функцию композиционной основы в полифонических сочинениях.

Ис­то­рия тер­ми­на «кантус фирмус» вос­хо­дит к средневековым трак­та­там о му­зы­ке; наи­бо­лее ран­ний ис­точ­ник, Ано­ним IV (ме­ж­ду 1270 и 1280 годами), со­дер­жит зна­ме­ни­тое оп­ре­де­ле­ние: «Cantus vel tenor est primus cantus primo procreatus vel factus» («Кан­тус, или те­нор, есть глав­ный на­пев, про­из­ве­дён­ный, или ус­та­нов­лен­ный, из­на­чаль­но»). До XVIII века тер­мин упо­треб­лял­ся в не­сколь­ких зна­че­ни­ях, в т. ч. как си­но­ним тер­ми­на «can­tus pla­nus» (плав­ный рас­пев; бо­го­слу­жеб­ная мо­но­дия с не­вы­пи­сан­ным музыкальным рит­мом у ка­то­ли­ков), как си­но­ним те­но­ра (го­ло­са мно­го­го­лос­ной ком­по­зи­ции) и для об­оз­на­че­ния ме­ло­дии, вы­дер­жан­ной в оди­на­ко­вых и круп­ных дли­тель­но­стях (с про­ти­во­по­став­ле­ни­ем её ме­ло­дии, рит­ми­зо­ван­ной в си­сте­ме мен­зу­раль­ной но­та­ции - can­tus figu­ra­tus), и т. д.

Кантус фирмус обыч­но за­им­ст­ву­ет­ся (от­сю­да его др. название cantus prius factus - «пре­дус­та­нов­лен­ная ме­ло­дия») из ре­пер­туа­ра гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла; с XIV века ис­поль­зо­ва­лись и свет­ские ис­точ­ни­ки [например, шан­сон «По­че­му ме­ня бьёт мой муж» в мо­те­те Г. де Ма­шо; из­люб­лен­ной ме­ло­ди­ей та­ко­го ро­да бы­ла пес­ня «Во­ору­жён­ный че­ло­век» (L’homme arm ́e), ко­то­рая по­слу­жи­ла кантус фирмус для месс Г. Дю­фаи, Жос­ке­на Де­пре, Й. Оке­ге­ма, А. Бю­нуа, Я. Об­рех­та, Дж. П. да Па­ле­ст­ри­ны], с XVII века - про­тес­тант­ский хо­рал.

Фор­мы, ос­но­ван­ные на кантус фирмус, на­хо­ди­ли при­ме­не­ние в ве­ду­щих жан­рах сво­его вре­ме­ни: в сред­ние ве­ка - в ор­га­ну­мах и клау­зу­лах (например, у Пе­ро­ти­на), в пе­ри­од арс но­ва и в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния - в мес­сах и мо­те­тах, в XVII - 1-й половине XVIII веков - в ор­ган­ных хо­раль­ных об­ра­бот­ках, в немецкой мно­го­го­лос­ной пес­не. Кантус фирмус обыч­но по­ме­щал­ся в те­но­ре (ино­гда из­ла­гал­ся ка­но­ни­че­ски или с пе­ре­да­чей из го­ло­са в го­лос). В ра­бо­те с кантус фирмус ис­поль­зо­ва­лись мно­го­об­раз­ные приё­мы ком­по­зи­ци­он­ной тех­ни­ки, в т. ч. изо­рит­мия, рит­мическое уве­ли­че­ние и умень­ше­ние, ко­ло­ри­ро­ва­ние, мо­тив­ная раз­ра­бот­ка и т. п. С середины XVIII века при­ме­ры му­зы­ки на кантус фирмус ред­ки (И. Брамс, М. Ре­гер, С. И. Та­не­ев).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)