КАНТУС ФИРМУС
КАНТУС ФИРМУС - мелодия, выполняющая функцию композиционной основы в полифонических сочинениях.
История термина «кантус фирмус» восходит к средневековым трактатам о музыке; наиболее ранний источник, Аноним IV (между 1270 и 1280 годами), содержит знаменитое определение: «Cantus vel tenor est primus cantus primo procreatus vel factus» («Кантус, или тенор, есть главный напев, произведённый, или установленный, изначально»). До XVIII века термин употреблялся в нескольких значениях, в т. ч. как синоним термина «cantus planus» (плавный распев; богослужебная монодия с невыписанным музыкальным ритмом у католиков), как синоним тенора (голоса многоголосной композиции) и для обозначения мелодии, выдержанной в одинаковых и крупных длительностях (с противопоставлением её мелодии, ритмизованной в системе мензуральной нотации - cantus figuratus), и т. д.
Кантус фирмус обычно заимствуется (отсюда его др. название cantus prius factus - «предустановленная мелодия») из репертуара григорианского хорала; с XIV века использовались и светские источники [например, шансон «Почему меня бьёт мой муж» в мотете Г. де Машо; излюбленной мелодией такого рода была песня «Вооружённый человек» (L’homme arm ́e), которая послужила кантус фирмус для месс Г. Дюфаи, Жоскена Депре, Й. Окегема, А. Бюнуа, Я. Обрехта, Дж. П. да Палестрины], с XVII века - протестантский хорал.
Формы, основанные на кантус фирмус, находили применение в ведущих жанрах своего времени: в средние века - в органумах и клаузулах (например, у Перотина), в период арс нова и в эпоху Возрождения - в мессах и мотетах, в XVII - 1-й половине XVIII веков - в органных хоральных обработках, в немецкой многоголосной песне. Кантус фирмус обычно помещался в теноре (иногда излагался канонически или с передачей из голоса в голос). В работе с кантус фирмус использовались многообразные приёмы композиционной техники, в т. ч. изоритмия, ритмическое увеличение и уменьшение, колорирование, мотивная разработка и т. п. С середины XVIII века примеры музыки на кантус фирмус редки (И. Брамс, М. Регер, С. И. Танеев).