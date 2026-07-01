КАНТИЛЛЯЦИЯ

КАНТИЛЛЯЦИЯ - напевная речитация, основной вид синагогального литургического речитатива.

Ис­поль­зу­ет­ся в бо­го­слу­же­нии иу­да­из­ма для пуб­лич­но­го чте­ния То­ры и др. свя­щен­ных книг. Ин­то­ни­ро­ва­ние и рит­ми­ка под­чи­не­ны смыс­лу и струк­ту­ре тек­ста. Ука­за­ния для ха­за­на (или кан­то­ра), со­дер­жа­щие­ся в Ма­со­ре (в свит­ке То­ры, ко­то­рый чи­та­ет­ся в си­на­го­ге, ука­за­ний нет, ха­зан дол­жен знать их наи­зусть), вклю­ча­ют зна­ки не­ку­дот (по­мо­га­ют ог­ла­сов­ке и пра­виль­но­му про­из­не­се­нию не­ко­то­рых со­глас­ных) и зна­ки-ак­цен­ты (теа­мим, или таа­мей ха-ми­кра, буквально - смыс­лы; по­мо­га­ют пра­виль­но ин­то­ни­ро­вать текст). Кантилляция су­ще­ст­во­ва­ла уже в I веке, в VII-XI веках вве­де­ны зна­ки; тер­мин «кантилляция» поя­вил­ся в XVIII веке.

Все ви­ды кантилляции име­ют фор­муль­ный ха­рак­тер, рас­пе­вы фор­мул осу­ще­ст­в­ля­ют­ся по-раз­но­му: от стро­гой сил­ла­би­ки до раз­ви­той (и за­час­тую им­про­ви­зи­руе­мой) ме­лиз­ма­ти­ки. Раз­ли­ча­ют­ся 4 основных ло­каль­ных сти­ля: кантилляция аш­ке­на­зов (опи­ра­ет­ся на мик­со­диа­то­ни­ку западноев­ропейских цер­ков­ных ла­дов), кантилляция се­фар­дов (в ос­но­ве - ме­ло­дические мо­де­ли арабского ма­ка­ма; ме­лиз­ма­ти­ка чрез­вы­чай­но раз­ви­та), кантилляция итальянских ев­ре­ев (пред­по­ла­га­ет­ся её пре­ем­ст­вен­ность с древнегреческой ме­ли­кой, ос­но­ван­ной на 3 ро­дах ме­ло­са; ме­лиз­ма­ти­ка от­сут­ст­ву­ет), кантилляция йе­мен­ских ев­ре­ев (ха­рак­тер­ны от­сут­ст­вие мик­ро­хро­ма­ти­ки и воль­ная трак­тов­ка зна­ков Ма­со­ры). Итальянская и йе­мен­ская кантилляции счи­та­ют­ся наи­бо­лее ар­ха­ич­ны­ми.

Тер­мин ино­гда пе­ре­но­сит­ся на ти­по­ло­ги­че­ски близ­кие ви­ды на­пев­ной ре­чи­та­ции (например, кантилляция Вед).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)