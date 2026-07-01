КАНТИЛЛЯЦИЯ
КАНТИЛЛЯЦИЯ - напевная речитация, основной вид синагогального литургического речитатива.
Используется в богослужении иудаизма для публичного чтения Торы и др. священных книг. Интонирование и ритмика подчинены смыслу и структуре текста. Указания для хазана (или кантора), содержащиеся в Масоре (в свитке Торы, который читается в синагоге, указаний нет, хазан должен знать их наизусть), включают знаки некудот (помогают огласовке и правильному произнесению некоторых согласных) и знаки-акценты (теамим, или таамей ха-микра, буквально - смыслы; помогают правильно интонировать текст). Кантилляция существовала уже в I веке, в VII-XI веках введены знаки; термин «кантилляция» появился в XVIII веке.
Все виды кантилляции имеют формульный характер, распевы формул осуществляются по-разному: от строгой силлабики до развитой (и зачастую импровизируемой) мелизматики. Различаются 4 основных локальных стиля: кантилляция ашкеназов (опирается на миксодиатонику западноевропейских церковных ладов), кантилляция сефардов (в основе - мелодические модели арабского макама; мелизматика чрезвычайно развита), кантилляция итальянских евреев (предполагается её преемственность с древнегреческой меликой, основанной на 3 родах мелоса; мелизматика отсутствует), кантилляция йеменских евреев (характерны отсутствие микрохроматики и вольная трактовка знаков Масоры). Итальянская и йеменская кантилляции считаются наиболее архаичными.
Термин иногда переносится на типологически близкие виды напевной речитации (например, кантилляция Вед).