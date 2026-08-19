КАНТЕМИР АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ

КАНТЕМИР АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ - светлейший князь, российский государственный деятель, дипломат , тайный советник, поэт, переводчик.

Из ро­да Кан­те­ми­ров. Сын Д. К. Кан­те­ми­ра. По­лу­чил бле­стя­щее для сво­его вре­ме­ни до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Изу­чал ис­то­рию, древнегреческий, ла­тин­ский, итальянский, французский и русский язы­ки. Учи­те­ля­ми Кантемира бы­ли его отец, а так­же грек А. Кон­дои­ди, не­мец И. Г. Фок­ке­родт и вы­пу­ск­ник Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии И. Ю. Иль­ин­ский. Под влия­ни­ем по­след­не­го Кантемир в 1725 году пе­ре­вёл с ла­ты­ни про­из­ве­де­ние ви­зантийского учё­но­го XII века К. Ма­нас­сии «Си­ноп­сис ис­то­ри­че­ская», а так­же со­ста­вил свой пер­вый труд - «Сим­фо­нию на Псал­тырь» (ал­фа­вит­ный ука­за­тель к сти­хам из псал­мов; 1727 год). С 1722 года на служ­бе в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку. Вме­сте с от­цом уча­ст­во­вал в Пер­сид­ском по­хо­де 1722-1723 годов . В 1724 году учил­ся в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии. В 1726-1727 годах слу­шал кур­сы фи­ло­со­фии и ма­те­ма­ти­ки у про­фес­со­ров Х. Ф. Грос­са и Ф. Х. Май­е­ра, а так­же ал­геб­ры и ас­тро­но­мии - у Г. Гюйс­се­на в Ака­де­ми­че­ском уни­вер­сите­те при Пе­тербургской АН. Пе­ре­вёл с французского языка: «Не­кое италь­ян­ское пись­мо, со­дер­жа­щее опи­са­ние Па­ри­жа и фран­цу­зов» (1726 год), «Таб­ли­ца Ке­би­ка - фи­ло­со­фа» (1729 год) и др. Раз­де­ляя идеи пет­ров­ских пре­об­ра­зо­ва­ний, сбли­зил­ся с ар­хи­епикопом Фео­фа­ном Про­ко­по­ви­чем, во­шёл в т. н. учё­ную дру­жи­ну.

На­строе­ния «дру­жи­ны» на­шли от­ра­же­ние в пер­вых на­пи­сан­ных на русский язык по клас­сическим об­раз­цам Го­ра­ция и Н. Буа­ло сти­хотворных са­ти­рах Кантемира. Из 8 са­тир Кантемира пер­вые 5 на­пи­са­ны в Рос­сии в 1729-1731 годах и позд­нее силь­но пе­ре­ра­бо­та­ны, 6-8-я - в Па­ри­же в 1738-1739 годах (впер­вые из­да­ны на русском языке в 1762 году, до это­го вы­хо­ди­ли во французском пе­ре­во­де в 1749 году, в не­мец­ком - в 1752 году). При­пи­сы­вае­мая Кантемиру 9-я са­ти­ра (издана в 1858 году) ему не при­над­ле­жит. Две пер­вые са­ти­ры («На ху­ля­щих уче­ния» и «На за­висть и гор­дость дво­рян зло­нрав­ных») от­ли­ча­ют­ся изо­би­ли­ем зло­бо­днев­ных по­ли­тических ал­лю­зий, ан­ти­кле­ри­каль­ной на­прав­лен­но­стью, рез­кой кри­ти­кой до­пет­ров­ской ста­ри­ны. В них ав­тор осу­ж­дал дей­ст­вия тех пред­ста­ви­те­лей цер­ков­ных и свет­ских кру­гов, которые пы­тались по­сле смер­ти императора Пет­ра I пре­пят­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию на­учных зна­ний в Рос­сии.

Рас­смат­ри­вая пет­ров­скую Та­бель о ран­гах 1722 года, Кантемир от­стаи­вал идею фи­зического ра­вен­ст­ва лю­дей и вне­со­слов­ной цен­но­сти че­ло­ве­ка. 3-я са­ти­ра («О раз­ли­чии стра­стей че­ло­ве­че­ских»), прак­ти­че­ски ли­шён­ная по­ли­тического под­тек­ста, в ду­хе Фео­фра­ста и Ж. де Лаб­рюй­е­ра пред­став­ля­ет кар­ти­ну нра­вов, раз­вёр­ну­тую в че­ре­де пер­со­на­жей, оли­це­тво­ряю­щих об­ще­че­ло­ве­че­ские по­ро­ки. Са­ти­ры, на­пи­сан­ные Кантемиром в Па­ри­же («О ис­тин­ном бла­жен­ст­ве», «О вос­пи­та­нии», «На бес­стыд­ную на­халь­чи­вость»), пред­став­ля­ют со­бой пре­имущественно мо­раль­но-фи­лософские рас­су­ж­де­ния, в ко­то­рых оп­ти­ми­стичные воз­зре­ния ран­них про­све­ти­те­лей на че­ло­ве­че­скую при­ро­ду (Дж. Лок­ка и др.) кор­рек­ти­ру­ют­ся пес­си­ми­стичной нрав­ст­вен­ной фи­ло­со­фи­ей ан­тич­но­го стои­циз­ма. При­су­щие сти­лю са­тир слож­ный, ино­гда ла­ти­ни­зи­ро­ван­ный син­так­сис и сво­бод­ное сме­ше­ние цер­ков­но­сла­вян­ской и про­сто­реч­ной лек­си­ки - ре­зуль­тат стрем­ле­ния Кантемира к соз­да­нию осо­бо­го по­этического язы­ка, рав­но про­ти­во­пос­тав­лен­но­го язы­ку цер­ков­ной книж­но­сти и соб­ст­вен­но жи­вой ре­чи (литературно-тео­ре­тические воз­зре­ния Кантемира из­ло­же­ны им в «Пись­ме Ха­ри­то­на Ма­кен­ти­на к при­яте­лю о сло­же­нии сти­хов рус­ских», 1742 год, издано в 1744 году).

В 1730 году Кантемир пе­ре­вёл с французского языка трак­тат Б. Фон­те­не­ля «Раз­го­во­ры о мно­же­ст­ве ми­ров» (опубликован в 1740 году), в ко­то­ром в по­пу­ляр­ной фор­ме от­стаи­ва­лась ге­лио­цен­три­че­ская сис­те­ма ми­ра (смотрите Николай Коперник ). Пе­ре­вод кни­ги и при­ме­ча­ния к ней, мно­гие из ко­то­рых во­шли в ра­бо­ту «О при­ро­де и че­ло­ве­ке» (1743 год), име­ли не­ма­ло­важ­ное зна­че­ние для раз­ра­бот­ки русской на­учной тер­ми­но­ло­гии. В начале 1730-х годов Кантемир ра­бо­тал над по­эмой «Пет­ри­да, или Опи­са­ние сти­хо­твор­ное смер­ти Пет­ра Ве­ли­ко­го» (не окон­че­на; издана в 1859 году). Осо­бое ме­сто в твор­че­ской дея­тель­но­сти Кантемира за­ни­ма­ло из­да­ние на­учного на­сле­дия его от­ца. На свои сред­ст­ва Кантемир опуб­ли­ко­вал в Лон­до­не фун­даментальный труд от­ца «Ис­то­рия воз­вы­ше­ния и упад­ка От­то­ман­ской Пор­ты» (т. 1-2; на английском языке из­дан в Лон­до­не в 1734-1735 годах, на французском языке - в Па­ри­же в 1743 году, на немецком языке - в Гам­бур­ге в 1755 году). Кантемир яв­лял­ся сто­рон­ни­ком ес­те­ст­вен­но­го пра­ва, раз­де­лял идеа­лы про­све­ти­те­лей. От­стаи­вал идею ра­вен­ст­ва лю­дей пе­ред за­ко­ном и су­дом. Счи­тал, что все лю­ди ро­ж­да­ют­ся рав­ны­ми, что ха­рак­тер че­ло­ве­ка не за­ви­сит от при­ро­ды, его фор­ми­ру­ет вос­пи­та­ние.

По­сле смер­ти императора Пет­ра II (1730 год) Кантемир вы­сту­пил про­тив­ни­ком «за­тей­ки» вер­хов­ни­ков, сто­рон­ни­ком са­мо­дер­жав­ной вла­сти. Со­дей­ст­во­вал вос­ше­ст­вию на пре­стол императрицы Ан­ны Ива­нов­ны (уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии и ре­дак­ти­ро­ва­нии тек­ста об­ра­ще­ния дворянства к Ан­не Ива­нов­не о вос­ста­нов­ле­нии са­мо­дер­жа­вия).

В 1731-1733 годах ре­зи­дент, за­тем пол­но­моч­ный министр (до 1738 года) в Лон­до­не; вёл пе­ре­го­во­ры о при­зна­нии английским дво­ром императорского ти­ту­ла Ан­ны Ива­нов­ны и на­зна­че­нии английского по­сла в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В хо­де борь­бы за Поль­ское на­след­ст­во (1733-1735 годы) спо­соб­ст­во­вал из­бра­нию на ко­ро­лев­ский пре­стол Ав­гу­ста III. При по­сред­ни­че­ст­ве Кантемира в 1734 году ме­ж­ду Рос­си­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей был под­пи­сан тор­го­вый до­го­вор. По­ми­мо ди­пло­ма­тической служ­бы, Кантемир по за­да­нию Пе­тербургской Академии наук при­об­ре­тал кни­ги, ма­те­ма­тические, фи­зические и ас­тро­но­мические при­бо­ры, при­гла­шал на ра­бо­ту в Академию наук ев­ропейских учё­ных.

Пол­но­моч­ный министр (1738 год), чрез­вы­чай­ный по­сол (1739-1744 годы) в Па­ри­же. Там он по­зна­ко­мил­ся с Ш. Л. Мон­тес­кьё и пе­ре­вёл на русский язык его «Пер­сид­ские пись­ма» (пе­ре­вод не сохранился). На­хо­дил­ся в пе­ре­пис­ке с Воль­те­ром и др. фи­ло­со­фа­ми и ли­те­ра­то­ра­ми французского Про­све­ще­ния. Кантемир взял на се­бя ор­га­ни­за­цию кон­так­тов ме­ж­ду Пе­тербургской Академией наук и Французской ака­де­ми­ей. За­ку­пал и пе­ре­сы­лал в Санкт-Пе­тер­бург кни­ги французских ав­то­ров, гео­гра­фические и морские кар­ты, пла­ны ев­ропейских го­ро­дов и кре­по­стей. Спо­соб­ст­во­вал из­да­нию в Гаа­ге тра­ге­дии П. Мо­ра­на «Мен­ши­ков» (1739 год). Пе­ре­вёл на русский язык 22 по­сла­ния Го­ра­ция (час­тич­но из­да­ны в 1744 году; полное издание - 1867 год) и 55 сти­хо­тво­ре­ний Анак­ре­он­та (1736 год, изданы в 1867 году), под­го­то­вил к пе­ча­ти собственные про­из­ве­де­ния, снаб­див их ком­мен­та­рия­ми (из­да­но с пре­дисловием И. С. Бар­ко­ва).

Был по­хо­ро­нен в Па­ри­же, в 1745 году на сред­ст­ва се­ст­ры М. Д. Кан­те­мир пе­ре­за­хо­ро­нен в се­мей­ной усы­паль­ни­це в церкви Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны Ни­ко­ла­ев­ско­го греческого монастыря в Мо­ск­ве (в 1935 году мо­на­стырь вме­сте с усы­паль­ни­цей был раз­ру­шен).

Иллюстрация:

А. Д. Кан­те­мир. Гравюра И. Вагнера (1738) с портрета работы художника Дж. Аликони (1735). Лондон. Архив БРЭ.

Сочинения:

Со­чи­не­ния, пись­ма и из­бран­ные пе­ре­во­ды. СПб., 1867–1868. Т. 1–2;

Со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний. Л., 1957.