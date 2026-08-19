КАНТЕМИР АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ
КАНТЕМИР АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ - светлейший князь, российский государственный деятель, дипломат, тайный советник, поэт, переводчик.
Из рода Кантемиров. Сын Д. К. Кантемира. Получил блестящее для своего времени домашнее образование. Изучал историю, древнегреческий, латинский, итальянский, французский и русский языки. Учителями Кантемира были его отец, а также грек А. Кондоиди, немец И. Г. Фоккеродт и выпускник Славяно-греко-латинской академии И. Ю. Ильинский. Под влиянием последнего Кантемир в 1725 году перевёл с латыни произведение византийского учёного XII века К. Манассии «Синопсис историческая», а также составил свой первый труд - «Симфонию на Псалтырь» (алфавитный указатель к стихам из псалмов; 1727 год). С 1722 года на службе в лейб-гвардии Преображенском полку. Вместе с отцом участвовал в Персидском походе 1722-1723 годов. В 1724 году учился в Славяно-греко-латинской академии. В 1726-1727 годах слушал курсы философии и математики у профессоров Х. Ф. Гросса и Ф. Х. Майера, а также алгебры и астрономии - у Г. Гюйссена в Академическом университете при Петербургской АН. Перевёл с французского языка: «Некое итальянское письмо, содержащее описание Парижа и французов» (1726 год), «Таблица Кебика - философа» (1729 год) и др. Разделяя идеи петровских преобразований, сблизился с архиепикопом Феофаном Прокоповичем, вошёл в т. н. учёную дружину.
Настроения «дружины» нашли отражение в первых написанных на русский язык по классическим образцам Горация и Н. Буало стихотворных сатирах Кантемира. Из 8 сатир Кантемира первые 5 написаны в России в 1729-1731 годах и позднее сильно переработаны, 6-8-я - в Париже в 1738-1739 годах (впервые изданы на русском языке в 1762 году, до этого выходили во французском переводе в 1749 году, в немецком - в 1752 году). Приписываемая Кантемиру 9-я сатира (издана в 1858 году) ему не принадлежит. Две первые сатиры («На хулящих учения» и «На зависть и гордость дворян злонравных») отличаются изобилием злободневных политических аллюзий, антиклерикальной направленностью, резкой критикой допетровской старины. В них автор осуждал действия тех представителей церковных и светских кругов, которые пытались после смерти императора Петра I препятствовать распространению научных знаний в России.
Рассматривая петровскую Табель о рангах 1722 года, Кантемир отстаивал идею физического равенства людей и внесословной ценности человека. 3-я сатира («О различии страстей человеческих»), практически лишённая политического подтекста, в духе Феофраста и Ж. де Лабрюйера представляет картину нравов, развёрнутую в череде персонажей, олицетворяющих общечеловеческие пороки. Сатиры, написанные Кантемиром в Париже («О истинном блаженстве», «О воспитании», «На бесстыдную нахальчивость»), представляют собой преимущественно морально-философские рассуждения, в которых оптимистичные воззрения ранних просветителей на человеческую природу (Дж. Локка и др.) корректируются пессимистичной нравственной философией античного стоицизма. Присущие стилю сатир сложный, иногда латинизированный синтаксис и свободное смешение церковнославянской и просторечной лексики - результат стремления Кантемира к созданию особого поэтического языка, равно противопоставленного языку церковной книжности и собственно живой речи (литературно-теоретические воззрения Кантемира изложены им в «Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских», 1742 год, издано в 1744 году).
В 1730 году Кантемир перевёл с французского языка трактат Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» (опубликован в 1740 году), в котором в популярной форме отстаивалась гелиоцентрическая система мира (смотрите Николай Коперник). Перевод книги и примечания к ней, многие из которых вошли в работу «О природе и человеке» (1743 год), имели немаловажное значение для разработки русской научной терминологии. В начале 1730-х годов Кантемир работал над поэмой «Петрида, или Описание стихотворное смерти Петра Великого» (не окончена; издана в 1859 году). Особое место в творческой деятельности Кантемира занимало издание научного наследия его отца. На свои средства Кантемир опубликовал в Лондоне фундаментальный труд отца «История возвышения и упадка Оттоманской Порты» (т. 1-2; на английском языке издан в Лондоне в 1734-1735 годах, на французском языке - в Париже в 1743 году, на немецком языке - в Гамбурге в 1755 году). Кантемир являлся сторонником естественного права, разделял идеалы просветителей. Отстаивал идею равенства людей перед законом и судом. Считал, что все люди рождаются равными, что характер человека не зависит от природы, его формирует воспитание.
После смерти императора Петра II (1730 год) Кантемир выступил противником «затейки» верховников, сторонником самодержавной власти. Содействовал восшествию на престол императрицы Анны Ивановны (участвовал в составлении и редактировании текста обращения дворянства к Анне Ивановне о восстановлении самодержавия).
В 1731-1733 годах резидент, затем полномочный министр (до 1738 года) в Лондоне; вёл переговоры о признании английским двором императорского титула Анны Ивановны и назначении английского посла в Санкт-Петербурге. В ходе борьбы за Польское наследство (1733-1735 годы) способствовал избранию на королевский престол Августа III. При посредничестве Кантемира в 1734 году между Россией и Великобританией был подписан торговый договор. Помимо дипломатической службы, Кантемир по заданию Петербургской Академии наук приобретал книги, математические, физические и астрономические приборы, приглашал на работу в Академию наук европейских учёных.
Полномочный министр (1738 год), чрезвычайный посол (1739-1744 годы) в Париже. Там он познакомился с Ш. Л. Монтескьё и перевёл на русский язык его «Персидские письма» (перевод не сохранился). Находился в переписке с Вольтером и др. философами и литераторами французского Просвещения. Кантемир взял на себя организацию контактов между Петербургской Академией наук и Французской академией. Закупал и пересылал в Санкт-Петербург книги французских авторов, географические и морские карты, планы европейских городов и крепостей. Способствовал изданию в Гааге трагедии П. Морана «Меншиков» (1739 год). Перевёл на русский язык 22 послания Горация (частично изданы в 1744 году; полное издание - 1867 год) и 55 стихотворений Анакреонта (1736 год, изданы в 1867 году), подготовил к печати собственные произведения, снабдив их комментариями (издано с предисловием И. С. Баркова).
Был похоронен в Париже, в 1745 году на средства сестры М. Д. Кантемир перезахоронен в семейной усыпальнице в церкви Святых Константина и Елены Николаевского греческого монастыря в Москве (в 1935 году монастырь вместе с усыпальницей был разрушен).
Иллюстрация:
А. Д. Кантемир. Гравюра И. Вагнера (1738) с портрета работы художника Дж. Аликони (1735). Лондон. Архив БРЭ.
Сочинения:
Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1867–1868. Т. 1–2;
Собрание стихотворений. Л., 1957.