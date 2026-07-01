КАНТАКУЗИНЫ

Кантакузины (греч. Καντακουζηνοί, лат. Cantacuzino) — знатный византийский, впоследствии румынский и российский род.

Своим возвышением на рубеже XI—XII вв. (первое упоминание 1094) К. обязаны военной службе Комнинам . Уже при Алексее I Комнине (1081—1118) К. имели статус архонтов (высшего слоя знати). При Комнинах (XII в.) К. занимали важные военные должности (в том числе в фемах ), временами достигая высших титулов севаста, пансеваста и кесаря. Иоанн К. (муж Марии Комнины) погиб в битве при Мириокефалоне (1176). Феодор К. (ум. 1184) в союзе с Ангелами поднял мятеж против узурпатора Андроника I. Иоанн К. (ум. ок. 1187) был женат на сестре Исаака II Ангела . В начале XIII в. К. были одним из крупнейших землевладельческих родов империи.

Успешная военная и придворная карьера К. была продолжена при Палеологах (2-я половина XIII — начало XIV в.), с которыми им также удалось породниться. В это время К. обладали обширными земельными владениями, главным образом во Фракии. Иоанн К., богатейший земельный магнат, великий доместик, будущий император Иоанн VI К. , в борьбе за власть пользовался поддержкой землевладельческой аристократии. После падения Иоанна VI (1354) и пленения его сына-соправителя Матфея (1356/1357) центр политического влияния рода переместился на Пелопоннес, где сыновья Иоанна VI — Мануил (ум. 1380) и Матфей (ум. 1383?) и один из сыновей последнего были правителями (с титулом деспота) полусамостоятельного Морейского государства с центром в Мистре (с 1348/1349 по ок. 1383, когда оно отошло к Палеологам). Со времен Иоанна VI, поддерживавшего тесные связи с турками и выдавшего свою дочь замуж за Орхана, сына Османа, К. часто представляли протурецкую линию в византийской политике.

После завоевания Византии османами (при взятии Константинополя в 1453 погиб великий доместик Андроник К.) К. надолго исчезают из источников. Известные со 2-й половины XVI в. «младшие» К. (чья генеалогическая связь со «старшими» К. документально не прослеживается, но весьма вероятна) принадлежали к высшему слою греко-православной общины (так называемым фанариотам), занимаясь торгово-предпринимательской деятельностью и нередко выступая в роли политических агентов султана. Представители рода, обосновавшиеся в XVII в. в Дунайских княжествах, положили начало самостоятельной ветви К., из которой вышел ряд политических деятелей Молдавии и Валахии, а также объединенной Румынии, в том числе господарь Молдавии (1673—1675 и 1684—1685) Димитрий К. и господари Валахии Шербан К. (1678/1679—1688) и Стефан К. (1714—1716). В течение XVIII в. некоторые представители валахо-молдавских К. перешли на русскую службу; они и их потомки влились в состав российской аристократии под именем князей К. (Кантакузенов).

Лит.: Каждан А. П. Новые работы по византийской просопографии // Византийский временник. 1969. Т. 30. С. 254—259; Cantacuzène J.-M. Mille ans dans les Balkans: Chronique des Cantacuzène dans la tourmente des siècles. Paris, 1992; Kazhdan A. Kantakouzenos // Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 2. Oxford, 1991. P. 1103—1104; Nicol D. M. The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca. 1100—1460: A Genealogical and Prosopographical Study. Washington (D. C.), 1968.