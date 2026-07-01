КАНПУР

КАНПУР - город в северной части Индии.

Население 3067,7 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ганг. Важ­ный транс­порт­ный узел на ав­то­мо­биль­ной и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лях Нью-Де­ли - Каль­кут­та.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1579 году как де­рев­ня. С 1773 года в со­ста­ве кня­же­ст­ва (на­ваб­ст­ва) Ауд. В 1801 году за­хва­чен Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей , пре­вра­щён в по­гра­нич­ный пункт. В пе­ри­од Ин­дий­ско­го на­род­но­го вос­ста­ния английский гар­ни­зон Канпура, вклю­чая жен­щин и де­тей, был пол­но­стью унич­то­жен си­пая­ми (1857 год). С 1947 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­дии.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Индийский институт тех­но­ло­гии (1959 год). Университет имени Чхат­ра­пати (1966 год), Университет сельского хозяйства и тех­но­ло­гии имени Чан­д­ра Шек­хар Аза­да (1975 год), Тех­но­ло­гический институт имени Х. Бат­ле­ра (1920 год; с 1921 года го­су­дар­ст­вен­ный). Ста­ди­он «Грин Парк» (45 тыс. мест; в 1987 и 1996 годах про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка ми­ра по кри­ке­ту).

Круп­ный тор­го­во-промышленный центр. Ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (са­мо­лё­то­строе­ние, стан­ко­строе­ние; про­изводство элек­тро­тех­нической про­дук­ции, ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­би­лей; про­изводство ме­тал­ло­из­де­лий - ком­па­ния «JK Steel» и др.), хи­мическая промышленность (про­изводство пла­ст­мас­со­вых из­де­лий - «JSL», «Netplast»; то­ва­ров бы­то­вой хи­мии - мы­ла и мою­щих средств и др.). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты тек­стиль­ное (хлоп­ча­то­бу­маж­ные, син­те­тические, шёл­ко­вые и шер­стя­ные тка­ни - ком­пания «British India Cor­po­ration Ltd.» и др.) и ко­же­вен­но-обув­ное («Allied Leather Finishers» и др.) про­из­вод­ст­ва. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (пе­ре­ра­бот­ка ри­са, спе­ций, мя­са). ТЭС. (смотрите Предпринимательская деятельность ).

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