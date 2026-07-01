КАНПУР
КАНПУР - город в северной части Индии.
Население 3067,7 тыс. человек (2008 год). Расположен на правом берегу реки Ганг. Важный транспортный узел на автомобильной и железнодорожных магистралях Нью-Дели - Калькутта.
Впервые упоминается в 1579 году как деревня. С 1773 года в составе княжества (навабства) Ауд. В 1801 году захвачен Британской Ост-Индской компанией, превращён в пограничный пункт. В период Индийского народного восстания английский гарнизон Канпура, включая женщин и детей, был полностью уничтожен сипаями (1857 год). С 1947 года в составе независимой Индии.
Среди научных учреждений - Индийский институт технологии (1959 год). Университет имени Чхатрапати (1966 год), Университет сельского хозяйства и технологии имени Чандра Шекхар Азада (1975 год), Технологический институт имени Х. Батлера (1920 год; с 1921 года государственный). Стадион «Грин Парк» (45 тыс. мест; в 1987 и 1996 годах проходили матчи Кубка мира по крикету).
Крупный торгово-промышленный центр. Машиностроение и металлообработка (самолётостроение, станкостроение; производство электротехнической продукции, комплектующих для автомобилей; производство металлоизделий - компания «JK Steel» и др.), химическая промышленность (производство пластмассовых изделий - «JSL», «Netplast»; товаров бытовой химии - мыла и моющих средств и др.). Традиционно развиты текстильное (хлопчатобумажные, синтетические, шёлковые и шерстяные ткани - компания «British India Corporation Ltd.» и др.) и кожевенно-обувное («Allied Leather Finishers» и др.) производства. Предприятия пищевой промышленности (переработка риса, специй, мяса). ТЭС. (смотрите Предпринимательская деятельность).