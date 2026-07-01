КАНОССА

КАНОССА - замок в Северной Ита­лии.

В кон­це января 1077 года в хо­де борь­бы за ин­ве­сти­ту­ру в Каносса со­стоя­лась встре­ча римского па­пы Гри­го­рия VII (гос­тя вла­де­ли­цы зам­ка марк­гра­фи­ни Ма­тиль­ды Тос­кан­ской) с от­лу­чён­ным от Церк­ви и низ­ло­жен­ным им германским ко­ро­лём Ген­ри­хом IV Са­ли­ем. Ко­ро­лю уда­лось по­лу­чить про­ще­ние Гри­го­рия VII (по дан­ным хро­ник, Ген­рих IV Са­лий в ру­би­ще три дня про­сто­ял у стен Каносса, до­би­ва­ясь приё­ма па­пы), од­на­ко вско­ре борь­ба ме­ж­ду ни­ми во­зоб­но­ви­лась с но­вой си­лой. (смотрите Хождение в Каноссу )

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