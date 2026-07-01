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КАНОССА
КАНОССА - замок в Северной Италии.
В конце января 1077 года в ходе борьбы за инвеституру в Каносса состоялась встреча римского папы Григория VII (гостя владелицы замка маркграфини Матильды Тосканской) с отлучённым от Церкви и низложенным им германским королём Генрихом IV Салием. Королю удалось получить прощение Григория VII (по данным хроник, Генрих IV Салий в рубище три дня простоял у стен Каносса, добиваясь приёма папы), однако вскоре борьба между ними возобновилась с новой силой. (смотрите Хождение в Каноссу)
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